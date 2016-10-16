Старая новая тактика «Спартака». Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель Sovsport.ru разбирает центральный матч 10-го тура и объясняет, зачем Массимо Каррера сменил тактическую модель.

3–5–2 по-итальянски

В десятом матче под руководством Карреры «Спартак» все же сменил свой тактический облик. Массимо никогда и не скрывал: его любимая модель – 3–5–2. Раньше внедрению этой схемы что-то мешало. Во-первых, по словам самого тренера, не хватало защитников. Во-вторых, на летних сборах красно-белые наигрывали «классику» – 4–2–3–1. В-третьих, на старте сезона команда давала результата, и не было смысла что-то менять.

И вот перед матчем с «Ростовом» Каррера достал из архива свои итальянские конспекты; возможно, где-то рядом на клубной полке лежали тетрадки Мурата Якина и Дмитрия Аленичева, да не факт, что Массимо ими воспользовался. Нас, конечно же, интересует один вопрос – для чего это было сделано? В меньшей степени – из-за травмы Промеса. Раз лидеру равноценной замены нет, надо было решать проблему коллективно.

Но главная причина была в том, что Каррера решил сыграть по сопернику. «Спартаку» очень тяжело даются матчи с командами, практикующими тактику с тремя центральными защитниками. Последний такой казус был с «Уфой», после которого итальянец заявил, что сожжет костюм (судя по реакции на пресс-конференци и, ему не нравится обсуждение этой темы). Наверняка он смотрел и последнюю игру с «Ростовом» в апреле (0:2).

Ну что, казаки донские, не ждали? Ловите зеркальный ответ. Перейдя на тактику 3–5–2 (3–4–1–2, иногда 3–4–3 – не суть важно), «Спартак» получил ряд преимуществ. Зе Луиш не был одинок в борьбе с трио ростовских центрдефов, ему активно помогал Попов, реже Ананидзе. А в средней линии образовался мощный кулак – Комбаров, Глушаков, Фернандо и Зобнин, выстраиваясь в линию, создавали необходимую плотность.

Модель 3–5–2 – это, возможно, самый эффективный трансформер. Команда, умеющая использовать эту схему и обладающая необходимым подбором игроков для этой схемы, способна одинаково успешно как атаковать, так и обороняться, усиливать игру в нужном направлении, не прибегая к заменам. Нажал на кнопку – получил мощную атаку. Нажал на другую – 5–3–2 и насыщенную оборону. «Спартак» пока только учится.

До и после 46-й минуты

Ключевой эпизод произошел на 46-й минуте. К этому времени «Спартак», атакуя позиционно и, откровенно говоря, бесхитростно, создал один момент – пас Комбарова и удар Зе Луиша. Но нельзя сказать, что игра совсем уж не получалась. Даже «Бавария» против «Ростова» поначалу мало что могла. Больше того, Зе Луиш свои функции выполнял – цеплялся, скидывал, обострял. Рано или поздно должно было получиться.

Случившееся на 46-й минуте сейчас бурно обсуждают. На мой взгляд, был обычный игровой эпизод. Кудряшов пытался выбить мяч через себя, Зобнина он даже не видел. За такое прямую красную не дают. А Сергей Иванов не дает даже желтую. «Ростов» имеет полное право быть недовольным судейством Безбородова. Но в то же время отмечу такой момент. Кудряшов стал самым грубым игроком матча (4 фола), хотя сыграл всего тайм.

К счастью для «Ростова», Кудряшов был удален за несколько секунд до перерыва. Можно было спокойно обдумать тактические варианты. Впрочем, чего-то экстраординарног о Курбан Бердыев (Дмитрий Кириченко, Иван Данильянц – честно говоря, до сих пор не разобрался, уж простите) не придумал. Убрал нападающего (Азмуна) и выпустил в оголившуюся зону Байрамяна. Ростовчане – и это важно! – планировали сушить игру.

Но, теперь уже к несчастью для «Ростова», «Спартак» забил на 53-й минуте. Зе Луиш, ставший лучшим игроком матча, своего добился – создал голевой момент. Весь ростовский план полетел ко всем чертям. Ему вновь надо было перестраивать тактику. Играя в меньшинстве. Без получившего травму Калачева, своего лучшего диспетчера. Без замененного Азмуна. И без Кудряшова, на фланге которого активизировался Зобнин.

Игра без Промеса

Воспользовался ли всем этим «Спартак»? Попробовал, конечно. В заключительные полчаса он провел 9 быстрых атак – почти столько же, сколько за первый час. На долю фланга Зобнина пришлось 44% атак; к слову, на центр – 12%, и это какой-то немыслимый антирекорд. В то же время сам Зобнин в созидании не преуспел – ни одной острой передачи. А все созданные моменты «Спартак» по своему обыкновению загубил…

…И при этом в своем стиле чуть было не вляпался в очередной конфуз, едва не пропустив, играя уже 11 на 9. «Спартак» меняется тактически, но глобально остается прежним. Он все еще не совсем понимает, что ему делать при выигрышном счете. И напоминает человека на остановке, прождавшего автобус целый час. Человек пребывает в растерянности: ждать дальше смысла нет, идти пешком – тоже: а вдруг автобус приедет!

«Спартак» провел сложный, тактически интересный, насыщенный матч. Но какой-то уж неубедительный. Хотя уж лучше такой, чем тот, что недавно выдал ЦСКА. Важно то, что «Спартак» показал: он может побеждать без Промеса. В это сложно поверить, но вчера голландец пропустил первый матч в премьер-лиге. Что же касается исцеления от хронических недугов вроде «привозов» и низкой реализации, то, видимо, надо ждать еще.

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