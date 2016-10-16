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Валерий Рейнгольд: «Спартак» подтвердил, что будет бороться за чемпионство

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валерий Рейнгольд: «Спартак» подтвердил, что будет бороться за чемпионство
Источник: ФК «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недовольство игрой красно-белых в матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0), когда у москвичей было численное превосходство.

– Игроки «Ростова» после матча со «Спартаком» жаловались на судейство. Как вам работа Владислава Безбородова?
– Достойная. Я понимаю, что вы намекаете на эпизод с удалением Федора Кудряшова, но кто ж тянул защитника нарушать правила подобным образом? Он же ногой въехал в ребра Роману Зобнину. Выглядело это очень жестко. Фол тянул на прямую красную карточку.

«Ростов» вообще такая команда, которой свойственна грубость. Помимо Кудряшова, этим часто фолят Александр Гацкан и Тимофей Калачев. У команды постоянно кого-нибудь удаляют. Значит, футболисты грубят и хулиганят. Именно так у них строится игра – переломать соперника. Меня искренне умиляет, что одни и те же люди говорят, что против «Спартака» заговора нет, а против «Ростова» – есть. Того же Кудряшова удаляли в матче с «Аяксом». Там тоже заговор? Хочу вас спросить, был ли у арбитра повод показать красную карточку Кудряшову?

– Был.
– Да, а помимо эпизода с Кудряшовым к Безбородову в пользу «Спартак» вообще ничего не предъявишь. Особенно если его работу сравнить с действиями Сергея Иванова в матче с «Зенитом». У того был повод удалить Доменико Кришито, но он даже фола не зафиксировал.

В случае же Кудряшова фол был, и он был на красную карточку. Кудряшов – хулиган. Он и до этого несколько раз грубо нарушил правила. Если бы Безбородов предупредил его сразу, может, и не было удаления, а так Кудряшов думал, что карточки у него нет, и ему очередную грубость простят. Или он отделается «желтой». Не простили. И правильно.

Голосование: Справедливо ли удалили Кудряшова?

Может, вызывает сомнение удаление Сесара Наваса? Здесь вообще все по делу. Нарушил правила – получи. Испанец не знал, что он «висит» на карточке? Его развернули на 180 градусов и он ударил по ногам. Сам подвел команду. Еще добавлю, что пенальти в эпизоде с падением Дмитрия Комбарова не было. Хотя и симуляцией я это назвать не могу. Разогнался футболист и потерял равновесие.

– Давайте теперь про игру.
Не самое приятное впечатление оставил «Спартак». Именно поэтому сейчас и говорят о помощи Безбородова. Хотя ее не было. «Спартаку» нужно было забивать больше мячей. Наказывать соперника за грубость – голами. Но когда москвичи получили численное преимущество, они испугались. «Ростов» их прижал. У меня в голове не укладывается, как такое могло произойти. Смотрю игру и вижу, как «Ростов» играя вдесятером, а затем и вдевятером давит хозяев. По-хорошему гости должны были наказать «Спартак» за такое бездействие. «Спартаку» повезло.

– Не изменилось ли ваше отношение к Массимо Каррере? Все устойчивее формируется мнение, что кроме эмоций он команде ничего не дал, а эмоции уже закончились.
– Мне он по-прежнему нравится. Нравится его отношение к делу, к футболистам. Я вижу, что он переживает за каждый момент. И вижу, что футболисты уважают его. Ошибки, которые допускает «Спартак» носят не системный, а индивидуальный характер. Кто-то «выключается» из игры и «Спартак» получает одинокого Ерохина и Нобоа прямо перед центром ворот.

– К каким футболистам «Спартака» у вас не возникло претензий по матчу?
– Глушаков, Зобнин и Зе Луиш. Глушаков как всегда показал сумасшедшую работоспособность. Везде успевал. Недаром, я считаю его лучшим опорным полузащитником в стране. Очень активен был Зобнин. Он заполнился многими обостряющими эпизодами. Хорошо шел в обыгрыш. И Зе Луиш отдал голевой пас.

– «Спартак» в конце матча прижался к воротам, боясь за результат в матче с соперником, который играл в меньшинстве. Где гарантии, что это не повторится?
– Никаких гарантий нет. «Спартаку» прилично три раза ударили по голове, и команда потеряла уверенность. С каждым может случиться. Причем ударили по голове в матчах, в которых «Спартак» должен был побеждать. Две игры проиграл из-за своих действий и одну из-за человека, не имеющего отношения к футболу.

Для того, чтобы улучшить ситуацию могу дать следующий рецепт. Уверенность идет от хорошей игры в обороне. Поэтому Сальваторе Боккетти не стоит каждый раз рваться в чужую штрафную, чтобы забивать мячи. У него это порой получается, но лучше бы он поставил себе цель – контролировать действия Ильи Кутепова. Помогать ему, направлять. Кутепов при всех делах все-таки не справляется с давлением. Он медленный, плохо выбирает позицию, а его ошибки приводят к голам. Тот же «Ростов» мог забивать из центральной зоны. Если свести ошибки к минимуму, к минимуму сведется и боязнь.

– Вы по-прежнему считаете, что «Спартак» будет бороться за первое место?
– Да, именно так. Но я так считаю не потому, что настолько уверен в «Спартаке». Наш чемпионат очень слабый. Вот мы сейчас говорим про ошибки «Спартака», а у «Зенита» ошибок меньше? Когда в последний раз вы видели игру Юрий Лодыгину? Может, меньше ошибается ЦСКА? Как вам игра Василия Березуцкого в матче с Коста-Рикой? Если не выиграть чемпионат, то все шансы бороться за первое место у «Спартака» есть. Как бы мы не критиковали команду, а она все еще находится на первом месте. Как это не уважать?

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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