«Надо было готовиться в боксерских залах». Кто виноват в погроме в Воронеже?

Матч "Факел" - "Динамо", беспорядки на трибунах

Матч 17-го тура ФНЛ «Факел» – «Динамо» (2:1) был прерван на несколько минут из-за массовых беспорядков на трибунах. «Советский спорт» разбирается в случившемся.

15 СТЮАРДОВ?

Когда до самого интересного матча 10-го тура «Спартак» - «Ростов» оставалось около часа, из Воронежа пришла новость из самой что ни на есть футбольной России: «В Воронеже болельщики устроили массовую драку на стадионе». Мыслим логически: была драка – значит, было кому драться; было кому драться, да еще и массово – стадион не пустовал; стадион не пустовал – привет, футбольная страна!

Если серьезно, то все футбольное в матче, между прочим, лидеров ФНЛ – воронежского «Факела» и московского «Динамо» - затмило дымом от файеров и креслопадом. Ну, есть и плюсы – говорят, обошлось без семечек.





Шла 58-я минута матча, счет - 1:1. На видео выше фанаты «Динамо», не выдержав тяжести устной перепалки на расстоянии с воронежскими болельщиками, решили пойти на сближение. Те, в свою очередь, вызов приняли. Проблем с этим ни у одной из сторон не возникло, потому что, как говорят, гостевой сектор был под присмотром всего 15-ти стюардов. Столько же якобы сдерживало и хозяйских болельщиков. Причем располагались блюстители порядка лишь на беговых дорожках. А на трибунах веяло сладким словом «свобода», из-за чего арбитру даже пришлось на 10-15 минут увести команды с поля.

- Считаю, в том, что случилась, виноваты организаторы матча, - говорит корреспонденту «Советского спорта» лично присутствовавший на игре глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин. - Обеспечение безопасности – это задача принимающей стороны. В данном случае динамовский фан-сектор, в котором находилось 1200 человек, не был никак оцеплен. Для наблюдения за порядком было выделено только 15 стюардов, которые стояли на беговых дорожках, между полем и трибунами. А справа и слева от гостевой трибуны не было вообще никого, кто должен следить за порядком. Просто по бокам оставили пустые сектора, на которые можно было беспрепятственно попасть. И также беспрепятственно добраться до трибуны, где сидели воронежские болельщики.

Когда во втором тайме страсти на поле накалились, конечно, напряжение передалось и трибунам, - продолжает Шпрыгин. - Сектора гостей и хозяев долго друг друга оскорбляли. Потом человек 10-15 с динамовской трибуны и чуть меньше с хозяйской направились друг к другу навстречу. Началась заварушка, полетели кресла. Затем несколько сотен человек с фан-сектора «Факела» рванули по беговой дорожке в сторону конфликта. Еще активнее полетели кресла – возле динамовской трибуны их валялось около ста. Спустя несколько минут появилась полиция и все моментально локализовалось. Пострадавших я не увидел. Чтобы кого-то, например, выносили.

Ключевую фразу из сводок с места событий от Александра Шпрыгина, пожалуй, вынесем отдельно. Вот она: «Обычно гостевую трибуны, особенно, если приехала московская команда (и не важно какая), огораживают и оцепляют гораздо большими силами, чем 15 стюардов. Тогда бы ничего не привело к таким последствиям».

Удивительно, правда? Допустим, организаторы матча в Воронеже действительно отнеслись к своим и к приезжим болельщикам как к людям. Правдива ли информация про 15 стюардов или нет, еще предстоит выяснить. Но, допустим, организаторы решили не запирать болельщиков в клетки из полицейских шлемов и дубинок. И что в итоге? Болельщики пусть и завуалировано, но категорично ответили, что им так некомфортно. И впредь, мол, пожалуйста, будьте с нами построже.

«ВСЕХ, КТО БЫЛ С БОРОДОЙ, ВЫДЕРГИВАЛИ»

Закончилось все тем, чего, похоже, и добивались болельщики.

- Нас час держали на стадионе, - говорит Шпрыгин. - Наверное, это было связано с безопасностью. Потом стали выпускать, но при этом выцепляли виновных, зачинщиков. Нескольких ребят выдернули прямо на моих глазах. Не знаю, по какому признаку. Всех просили снять шапки и капюшоны. И всех, кто был с бородой, выдергивали. Видимо, искали кого-то определенного. На меня даже не посмотрели.

Интереснее, как все начиналось. Первая стычка болельщиков состоялась еще до матча. И, внимание, со стрельбой! В итоге четверо пострадавших – трое жителей Москвы и один сотрудник полиции, который была ранен в результате выстрела из травматического пистолета. Угрозы жизни сотрудника правопорядка, слава Богу, нет. Гораздо тревожнее за человека, который берет с собой на футбол травмат.

Оценить степень виновности и вовлеченности фанатов «Динамо» в стычки до матча можно по одному видео, на котором полицейские ведут задержанных. И шествие замыкает фанат, который на вечер субботы свою игру с алкоголем уже проиграл. И это, конечно, не значит, что в Воронеже живут сплошь трезвенники.

В Воронеже не все спокойно. Беспорядки начинаются. Приняли несколько динамиков. Была стрельба. #ФакелДинамо pic.twitter.com/lSa5XMyhcp — Александр Боярский (@boyarskiy17) 15 октября 2016 г.

По итогам футбольной субботы в Воронеже было задержано девять человек, сообщает ТАСС. Все, что им грозит, это либо штраф десять тысяч рублей, либо обязательные работы.

В пресс-службе МВД по воронежской области, как сообщает «Р-Спорт», отреагировали однозначно: беспорядки затеяли болельщики «Динамо». Но мы не забываем и о первопричине: 15-ти стюардах.

- 15 стюардов? Это не соответствует действительности . Откуда вы такое взяли? Болельщики могут все, что угодно вам рассказать, - говорит зам директора по безопасности «Факела» Леонид Китаев. - Количество стюардов на матче было достаточным. И они располагались не только на беговой дорожке, но и на секторах. Вообще мы в разы увеличили число людей, обеспечивающих порядок на матче, по сравнению с играми ФНЛ. Но, думаю, дело было не в количестве. Что они могли противопоставить , скорее всего, организованной и спланированной акции? Тем более, что порядок охраняли обычные люди из частных охранных структур. Да прошедшие инструктаж, но не бойцы. Наверное, надо на такие матчи готовить людей где-нибудь в боксерском зале. Шутка, конечно.

Шутка, в которой есть доля правды.

- Конфликт у фанатов «Динамо» случился с обычными воронежскими болельщиками, - продолжает разбор Китаев. - Они располагались на ближайшей трибуне. Фанатские группировки «Факела» сидели напротив, за другими воротами. Задержанные есть. Это болельщики и «Динамо», и «Факела». Пострадавших во время матча - нет. По крайней мере, никто не обращался. Надо сказать, что благодаря грамотным действиям полиции удалось предотвратить тяжкие последствия. Но на будущее, конечно, сделаем выводы.

Будущее уже не за горами. Дело ушло на рассмотрение на КДК РФС. А значит – справедливость восторжествует.