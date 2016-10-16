«Хотим найти тех, кто поможет развитию». Как фехтовальщики используют успех Рио

Екатерина Дьяченко (слева) с партнершами по золотой команде саблисток в Рио Источник: Sovsport.ru

Комментатор Виолетта Колобова, легендарная Татьяна Логунова и уникальная Екатерина Дьяченко – фехтовальщики устроили круто промо-шоу.

Дмитрий Ригин: Карьеру не закончил, а продвижением уже занимаюсь

– Популяризацией, развитием фехтования я бы очень хотел заняться, – говорил за три месяца до Олимпиады в интервью «Советскому спорту» тогда еще кандидат на поездку в Рио рапирист Дмитрий Ригин.

Проходит два месяца после Игр – и от него самого приходит приглашение: вечер субботы, центр Петербурга, тусовочная площадка в мини-квартале с барами и ресторанами. «Фестиваль олимпийского фехтования» – это не протокольное мероприятие, а именно тусовка. Причем в основном для тех, кто еще к фехтованию не очень причастен, но за время успешной Олимпиады мог проникнуться.

– Мы хотим найти тех, кто поможет развитию фехтования как минимум в Петербурге, – поясняет перед началом волнующийся Ригин. – Эту идею поддержали петербурженки Ольга Кочнева, бронзовый призер Рио, и олимпийская чемпионка Екатерина Дьяченко.

– Вы говорили, что продвижением, популяризацией станете заниматься, когда закончите карьеру.

– Карьеру не закончил, но уже занимаюсь, видите (смеется). Через несколько дней я улетаю на Кубок мира, а в Петербург прилетел буквально накануне со сбора в Сочи. Сложновато было все это организовать, находясь в двух с лишним тысячах километров. Но народу уже гораздо больше, чем мы предполагали.

В двух залах действительно гостей очень много: причем помещение, где столы с легкими закусками, заметно свободнее, чем то, где мини-дорожка для фехтования. На ней – показательные бои сначала детишек, а потом и звезд вечера: с участием Ольги Кочневой и Дмитрия Ригина.

Анджело Маццони: Такой подход нам и нужен. Прекрасно, потрясающе!

Комментирует неформальную спортивную часть в том числе и Виолетта Колобова: она не на дорожке и не в экипировке, а в вечернем платье. И говорит в микрофон прекрасно – коллегам со спортивного телеканала стоит запомнить.

Здесь тройка призеров командного турнира шпажисток в полном составе: Кочнева, Колобова и легендарная Татьяна Логунова. А из Италии специально на Фестиваль прилетел теперь тренер всей сборной России по шпаге Анджело Маццони.

– Это просто невероятно! ­– он точно самый импульсивный и восторженный человек вечера. Думал, попадет на стандартное поздравительное мероприятие, а оказался на самой настоящей фехтовальной тусовке.

– Такой подход нам и нужен: люди проникаются фехтованием, становятся ближе к виду спорта – это прекрасно, потрясающе! – Маццони говорит на неродном английском, но даже тут находит кучу синонимов для выражения эмоций.

Все призеры Олимпиады – со своими медалями. У кого-то на шее, а кто-то крепко держит в руках – чтобы было удобнее дать подержать или сфотографироваться с ней. В это плане за Дмитрия Ригина обидно, конечно – он в Рио был, но в окончательный состав золотой команды по рапире не попал, смотрел бои с трибуны. Однако Ригин – потрясающе позитивный человек, хоть он и без олимпийской медали, даже без выступления в Бразилии, его постоянная улыбка чуть ли не шире всех остальных.

У Татьяны Логуновой на шее сразу три награды: вдобавок к шпажной командной бронзе Рио два олимпийских золота того же вида, из Сиднея и Афин.

­– Я готова тренироваться, продолжать выступать, – говорит 36-летняя Логунова. – Но сейчас в тренерском штабе есть идея провести крутое обновление состава. Три человека уже ушли, и мне говорят «хватит, стоп, пора заканчивать». С одной стороны, это правильно, а с другой – молодежи стоит самим добиваться своего места, а не ждать, когда кто-то уйдет.

– Вы после Олимпиады уже вернулись на дорожку, тренируетесь по полной программе?

– Я уже начала, да. Мы с Анджело Маццони работали пару лет, а теперь он стал старшим тренером женской и мужской шпаги. Он взял безнадежного, несильного спортсмена – и многое доказал себе, мне прошлым удачным сезоном. Маццони – очень сильный тренер, я давно не встречался таких фанатиков, трудоголиков. Он отдает себя делу полностью, даже если я могу где-то сачкануть – он нет. Официально в сборную меня сейчас не вызывают, но у меня есть возможность тренироваться вместе с командой – и мне так даже удобнее.

Екатерина Дьяченко: Пока отдыхаю. Но на дорожку тянет!

Екатерина Дьяченко – единственная олимпийская чемпионка именно последних Игр в зале. Логунова брала золото 12 и 16 лет назад, Маццони выигрывал тоже в Сиднее, а еще в Атланте. Поэтому Екатерина на этом вечера – уникальна.

– На том эмоциональном подъеме, который мы испытали после выступления в Рио, хотелось бы не останавливаться, а с его помощью сделать наш спорт более популярным, – объясняет блондинка Дьяченко, стильно одетая во все черное.

– Перед Олимпиадой федерация довольно строго контролировала общение спортсменов с прессой. Сейчас все лояльнее?

– Перед Играми был большой накал. Федерация не хотела, чтобы спортсмены тратили силы. А сейчас все проще – мы хотим рассказывать о своем виде спорта, устроили выставку, организовываем мастер-классы. И федерация нас поддерживает. К тому же детей в новом учебном году в секции приходит очень много. Я надеюсь, что залы будут соответствовать новым требованиям и тому объему учащихся, которые хотят фехтовать.

– В программе есть и мастер-классы для взрослых. Они тоже могут начать заниматься?

– Никогда не поздно осуществить свою мечту! Это будет, конечно, не профессиональный спорт, но попробовать можно. Есть клубы, которые специализируются на взрослом фехтовании. Фехтование – такой вид спорта, который никогда не надоедает, потому что никогда не бывает одинаковых ситуаций в бою.

– Чем вы занимаетесь после Рио?

– Сейчас больше времени уделяю реализации своих желаний, дому, семье. Пока отдыхаю.

– Еще не тянет вернуться на дорожку?

– Конечно тянет! В сабле немного поменялись правила: линия начала сдвинулась к середине, увеличился темп. Это все легло бы лучше на мое фехтование, очень хочу попробовать. Это все делается для зрителей, чтобы фехтование было понятнее: фехтовальные фразы будут длиннее и интереснее.