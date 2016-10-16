Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Урал0 : 1Зенит
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Вильярреал- : -Сельта
Футбол  Оренбург- : -Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Краснодар
Футбол  Кьево- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Почему Радулов в «Монреале» не может набрать даже очко?» Мнение Павла Лысенкова

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Радулов (фото - Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports)
Александр Радулов (фото - Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports)

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает, почему Александр Радулов имеет пока нулевую бомбардирскую статистику после перехода из ЦСКА.

Интересно, почему Александр Радулов пока набрал 0 очков в двух матчах за «Монреаль»?

Когда вообще с ним такое случалось – чтобы в двух матчах не было ничего?

Ну вот в апреле, когда со-капитан ЦСКА остался на нуле в двух играх финала с «Магниткой». Два раза была тишина в полуфинале со СКА. То есть дело обычное. А то привыкли видеть в Радулове, понимаешь, такого монстра, который в первом же матче НХЛ забьет 4 гола, обматерит арбитра, поругается с тренером.

Нет, теперь все тише и спокойнее.

И давайте считать плюсы. Например, в матче с «Оттавой» Радулов реализовал буллит, великолепно положив шайбу в угол.

То, что «Монреаль» проиграл – вопросы к Максу Пачиоретти, Алексу Гальченюку и Дэвиду Дешарне, которые свои попытки не реализовали.

Ведущий журналист «Puck Daddy» Грэг Вышински удивлен, что в первом матче с «Баффало» у Радулова был какой-то запредельный показатель полезности по системе Corsi. При том, что нет очков.

Надо еще сказать, что главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен тасует звенья – то Радулов с Гальченюком, то его ставят к Томашу Плеканецу и Арттури Лехконену. Это не ЦСКА, где когда-то Радулов играл с Да Костой и Григоренко, и было все понятно. Тут хаос может произойти даже по ходу матча.

Игровым временем Радулова не обделяют, против «Оттавы» он повел больше четырех минут в большинстве (4.09).

Так в чем же дело?

Фанаты находят такое объяснение.

«Дорогие болельщики «Монреаля». Не уверен, что вы следили за карьерой Радулова, но ему уже 30 лет, и он провел только два сезона в НХЛ. Может быть, в этом причина».

Но вообще многие отмечают после двух матчей примерно следующее.

 

 

«Галлахер, Петри, Уэбер, Монтойя, Радулов и Лехконен выглядят хорошо.

Пачиоретти, Плеканец, Дешарне ужасны».

И добавим от себя – вратарь Кэри Прайс вечно травмирован.

Так что запаситесь терпением. Радулов в полном порядке. Просто «Монреаль» сделал много изменений в межсезонье, и теперь команда ищет себя.

А как найдет, то и Александр Радулов будет стабильно забивать.

От своего прогноза, что он наберет 80 очков за сезон, не отказываюсь…

Ну ладно, снижу планку до 65-70 очков. Чисто из-за обстоятельств.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сможет ли Тарасенко обогнать Овечкина в гонке снайперов?» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Сможет ли Тарасенко обогнать Овечкина в гонке снайперов?» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.23 сэйва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Даллас».НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Анахайм», «Вашингтон» одолел «Айлендерс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Аризоне»Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию».Голевой пас Анисимова помог «Чикаго» переиграть «Нэшвилл»Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».Гол и пас Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Рейнджерс»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».Голевой пас Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Анахайм».«Детройт» в гостях проиграл «Флориде»Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Детройт».Голевой пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Бостон»Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Бостон».«Миннесота» дома обыграла «Виннипег»Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».«Монреаль» уступил «Оттаве», Радулов очков не набралХоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Монреалю».«Вашингтон» одолел «Айлендерс», Овечкин и Кузнецов очков не набралиХоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».Пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одержать волевую победу над «Нью-Джерси»Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Джерси».35 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» в матче с «Сан-Хосе»Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».Евгений Медведев: Видимо, я не совсем вписывался в философию «Филадельфии»Капитан «Авангарда» Евгений Медведев рассказал, почему принял решение вернуться в Россию.Никита Никитин: Я так и не дождался хорошего предложения от клуба НХЛЗащитник «Авангарда» Никита Никитин рассказал о том, что побудило его принять решение вернуться в Россию.Шон Кутюрье: Проворов играет так, будто ему уже 30 летЦентрфорвард «Филадельфии» Шон Кутюрье оценил игру новичка команды, российского защитника Ивана Проворова.Могильный включен в список 100 лучших хоккеистов «Торонто»Советский и российский форвард Александр Могильный вошел в список ста лучших хоккеистов «Торонто Мейпл Лифс» за 100-летнюю историю команды.Малкин представил персональную линию смайлов и стикеров для смартфоновЦентрфорвад «Питтсбурга» Евгений Малкин предложил болельщикам приобрести именной набор смайликов и стикеров для мобильных устройств под названием «Malkin Moji».«Макдэвид и Мэттьюз гениальны? Но Знарок их побеждал». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Макдэвид и Мэттьюз гениальны? Но Знарок их побеждал». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение