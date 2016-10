«Почему Радулов в «Монреале» не может набрать даже очко?» Мнение Павла Лысенкова

Александр Радулов (фото - Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports)

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает, почему Александр Радулов имеет пока нулевую бомбардирскую статистику после перехода из ЦСКА.

Интересно, почему Александр Радулов пока набрал 0 очков в двух матчах за «Монреаль»?

Когда вообще с ним такое случалось – чтобы в двух матчах не было ничего?

Ну вот в апреле, когда со-капитан ЦСКА остался на нуле в двух играх финала с «Магниткой». Два раза была тишина в полуфинале со СКА. То есть дело обычное. А то привыкли видеть в Радулове, понимаешь, такого монстра, который в первом же матче НХЛ забьет 4 гола, обматерит арбитра, поругается с тренером.

Нет, теперь все тише и спокойнее.

И давайте считать плюсы. Например, в матче с «Оттавой» Радулов реализовал буллит, великолепно положив шайбу в угол.

То, что «Монреаль» проиграл – вопросы к Максу Пачиоретти, Алексу Гальченюку и Дэвиду Дешарне, которые свои попытки не реализовали.

Ведущий журналист «Puck Daddy» Грэг Вышински удивлен, что в первом матче с «Баффало» у Радулова был какой-то запредельный показатель полезности по системе Corsi. При том, что нет очков.

Most media giving Shea Weber lap dances for his intangibles, but most interesting thing from MTL debut win: Radulov +6 Corsi 5v5 (14.36 TOI) — Greg Wyshynski (@wyshynski) 14 октября 2016 г.

Надо еще сказать, что главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен тасует звенья – то Радулов с Гальченюком, то его ставят к Томашу Плеканецу и Арттури Лехконену. Это не ЦСКА, где когда-то Радулов играл с Да Костой и Григоренко, и было все понятно. Тут хаос может произойти даже по ходу матча.

Игровым временем Радулова не обделяют, против «Оттавы» он повел больше четырех минут в большинстве (4.09).

Так в чем же дело?

Фанаты находят такое объяснение.

Dear #habs fans. Not sure if you've followed Radulov's career but there is a reason he's 30 and only played two NHL seasons. — Mike_Beek (@TM_Beeker) 16 октября 2016 г.

«Дорогие болельщики «Монреаля». Не уверен, что вы следили за карьерой Радулова, но ему уже 30 лет, и он провел только два сезона в НХЛ. Может быть, в этом причина».

Но вообще многие отмечают после двух матчей примерно следующее.

After 2 games I can say I like:



Gallagher, Petry, Weber, Montoya, Radulov and Lehkonen.



Pacioretty, DD & Plek look horrible. — Patrick (@PatrickTallon81) 16 октября 2016 г.

«Галлахер, Петри, Уэбер, Монтойя, Радулов и Лехконен выглядят хорошо.

Пачиоретти, Плеканец, Дешарне ужасны».

И добавим от себя – вратарь Кэри Прайс вечно травмирован.

Так что запаситесь терпением. Радулов в полном порядке. Просто «Монреаль» сделал много изменений в межсезонье, и теперь команда ищет себя.

А как найдет, то и Александр Радулов будет стабильно забивать.

От своего прогноза, что он наберет 80 очков за сезон, не отказываюсь…

Ну ладно, снижу планку до 65-70 очков. Чисто из-за обстоятельств.