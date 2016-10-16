Жаркая, зимняя. «Зенит» обыграл «Урал» и снова догнал «Спартак»
Шатов впервые забил
своим бывшим, а Павлюченко всерьез разозлился, но не отличился – Spb.Sovsport.ru с главными событиями в Екатеринбурге.
Дерзкий Чантурия, десять секунд Кокорина
Восемь пропущенных мячей – единственное, что роднит по
цифрам к личной встрече «Урал» и «Зенит». Только забили петербуржцы почти в
четыре раза больше: 22 гола против шести. Именно поэтому команда Мирчи Луческу
победой в Екатеринбурге может догнать лидирующий «Спартак», а уральцы –
забраться максимум на восьмое место, на котором команда завершила прошлый
сезон.
Приятные и яркие во многих отношениях екатеринбуржцы, к
сожалению, с первых минут жмутся к своим воротам – и никакого открытого,
обоюдно острого футбола не получается. А ярок «Урал» не только оранжевой формой.
Крайне любопытно следить, например, за смелым и дерзким Георгием Чантурией –
23-летнего грузина год воспитывала «Барселона», потом голландский «Витесс». В
итоге в 11-й по таблице команде нашего чемпионата бомбит соперников лучший
дриблер лиги.
Еще в «Урале» по новой расцветает Роман Павлюченко – у него почти
половина всех голов команды, три штуки. А у Александра Кокорина в чемпионате России,
например, в три раза меньше. И два момента за десять секунд во вратарской ему
не помогают: сначала вратарь Заболотный спасает, а следом сам форвард лупит
значительно выше незащищенной зоны под перекладиной.
Двоякие чувства Шатова, зубы Лунгу
Главный герой дня – Олег Шатов, конечно. «Урал» ему родной,
стадион «Уралмаш», у которого теперь коммерческое название «СКБ-Банк Арена»,
тоже.
Гол Шатова же – единственный в первом тайме, причем этот
эпизод – единственная серьезная ошибка «Урала». Больше похоже на массовое
помутнение: центральные защитники зачем-то сбиваются в кучу – для Жулиано нет
проблемы в том, чтобы это увидеть и откинуть мяч свободному Шатову, а Николай
Заболотный вскидывает руки с большим опозданием и пропускает несильный,
неоригинальный удар полузащитника сборной России по центру.
Для Шатова это первый гол в чемпионате: при том, что шансов
в РФПЛ значительно больше, он сначала отличился в Кубке, потом в Лиге Европы, и
только теперь дополнил коллекцию премьер-лигой. А еще Олег впервые после ухода из
«Урала» забил бывшей команде.
– Двоякие чувства, – говорит он во флэш-интервью в перерыве
по сути и сам дает понять, что знает: раньше родному клубу не забивал.
На второй тайм Шатов выходит с заплаткой на левом локте –
возможно, дело в стыке с Чисамбой Лунгу из первого тайма. Там Олег случайно врезал
легионеру «Урала» по лицу. Может быть, порезался об его острые зубы.
Огонь Павлюченко, сэйв Ломбертса
Чем еще приятен этот матч: дружба болельщиков. Потрясающий
контраст с тем, что было у «Зенита» в прошлом туре дома. Если бы тогда Шатов
после гола показал что-то фанатам «Спартака» – в его адрес тут же родилась бы
матерная кричалка. А тут все мирно: и жест футболиста из добрых намерений, и
реакция на него.
Премьер-лига в выходные, пользуясь случаем и дружбой даже на
уровне активных фанатов, устроила в Екатеринбурге даже целый праздник для
болельщиков двух команд: время вместе проводили, киберспорт развивали – то есть
в компьютерный футбол в играли, и все исключительно на позитиве.
Могла бы быть проблемой минусовая температура воздуха – но
уральцы на трибунах вроде бы не мерзнут, вид снега на подходах к арене их тоже
не смущает.
Жарких моментов не хватает в штрафной «Зенита» – но это
всегда способен исправить Юрий Лодыгин. В начале второго тайма он вдруг
включает Чантурию и финтом убирает в сторону Романа Павлюченко. Щекотливо,
нервно – но без ошибки.
Павлюченко и сам добавляет огня – от раздражения, видимо.
Сначала издевательский обыгрыш, потом выставленный локоть Луиша Нету в борьбе.
Роман не сдерживается и уже после эпизода набегу бьет защитника «Зенита» по
ноге. Карточка цвета дневного солнца, уже зашедшего за трибуну, тут очень в
тему. Потому что после такого довольно подлого поступка чуть не началась
массовая драка.
В победе «Зенита» три ключевых действия: голы Шатова с
Юсуповым и сэйв Нико Ломбертса. В середине второго тайма Александр Ставпец
пробивает Лодыгина, но на линии ворот спасает бельгийский защитник.
У Мирчи Луческу в России все еще нет поражений, «Урал» игрой и не заслужил того, чтобы первым в сезоне обыграть «Зенит». Правда, такой приятный момент в статистике все еще не выводит петербуржцев в лидеры: у «Спартака» столько же очков, но больше побед – поэтому «Зенит» едет в Ирландию на матч Лиги Европы лидером еврокубковой группы, но второй командой чемпионата.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция