Жаркая, зимняя. «Зенит» обыграл «Урал» и снова догнал «Спартак»

Олег Шатов забил "Уралу" победный для "Зенита" гол Источник: ФК «Зенит»

Шатов впервые забил своим бывшим, а Павлюченко всерьез разозлился, но не отличился – Spb.Sovsport.ru с главными событиями в Екатеринбурге.

Дерзкий Чантурия, десять секунд Кокорина

Восемь пропущенных мячей – единственное, что роднит по цифрам к личной встрече «Урал» и «Зенит». Только забили петербуржцы почти в четыре раза больше: 22 гола против шести. Именно поэтому команда Мирчи Луческу победой в Екатеринбурге может догнать лидирующий «Спартак», а уральцы – забраться максимум на восьмое место, на котором команда завершила прошлый сезон.

Приятные и яркие во многих отношениях екатеринбуржцы, к сожалению, с первых минут жмутся к своим воротам – и никакого открытого, обоюдно острого футбола не получается. А ярок «Урал» не только оранжевой формой. Крайне любопытно следить, например, за смелым и дерзким Георгием Чантурией – 23-летнего грузина год воспитывала «Барселона», потом голландский «Витесс». В итоге в 11-й по таблице команде нашего чемпионата бомбит соперников лучший дриблер лиги.

Еще в «Урале» по новой расцветает Роман Павлюченко – у него почти половина всех голов команды, три штуки. А у Александра Кокорина в чемпионате России, например, в три раза меньше. И два момента за десять секунд во вратарской ему не помогают: сначала вратарь Заболотный спасает, а следом сам форвард лупит значительно выше незащищенной зоны под перекладиной.

Двоякие чувства Шатова, зубы Лунгу

Главный герой дня – Олег Шатов, конечно. «Урал» ему родной, стадион «Уралмаш», у которого теперь коммерческое название «СКБ-Банк Арена», тоже.

Гол Шатова же – единственный в первом тайме, причем этот эпизод – единственная серьезная ошибка «Урала». Больше похоже на массовое помутнение: центральные защитники зачем-то сбиваются в кучу – для Жулиано нет проблемы в том, чтобы это увидеть и откинуть мяч свободному Шатову, а Николай Заболотный вскидывает руки с большим опозданием и пропускает несильный, неоригинальный удар полузащитника сборной России по центру.

Для Шатова это первый гол в чемпионате: при том, что шансов в РФПЛ значительно больше, он сначала отличился в Кубке, потом в Лиге Европы, и только теперь дополнил коллекцию премьер-лигой. А еще Олег впервые после ухода из «Урала» забил бывшей команде.

– Двоякие чувства, – говорит он во флэш-интервью в перерыве по сути и сам дает понять, что знает: раньше родному клубу не забивал.

На второй тайм Шатов выходит с заплаткой на левом локте – возможно, дело в стыке с Чисамбой Лунгу из первого тайма. Там Олег случайно врезал легионеру «Урала» по лицу. Может быть, порезался об его острые зубы.

Огонь Павлюченко, сэйв Ломбертса

Чем еще приятен этот матч: дружба болельщиков. Потрясающий контраст с тем, что было у «Зенита» в прошлом туре дома. Если бы тогда Шатов после гола показал что-то фанатам «Спартака» – в его адрес тут же родилась бы матерная кричалка. А тут все мирно: и жест футболиста из добрых намерений, и реакция на него.

Премьер-лига в выходные, пользуясь случаем и дружбой даже на уровне активных фанатов, устроила в Екатеринбурге даже целый праздник для болельщиков двух команд: время вместе проводили, киберспорт развивали – то есть в компьютерный футбол в играли, и все исключительно на позитиве.

Могла бы быть проблемой минусовая температура воздуха – но уральцы на трибунах вроде бы не мерзнут, вид снега на подходах к арене их тоже не смущает.

Жарких моментов не хватает в штрафной «Зенита» – но это всегда способен исправить Юрий Лодыгин. В начале второго тайма он вдруг включает Чантурию и финтом убирает в сторону Романа Павлюченко. Щекотливо, нервно – но без ошибки.

Павлюченко и сам добавляет огня – от раздражения, видимо. Сначала издевательский обыгрыш, потом выставленный локоть Луиша Нету в борьбе. Роман не сдерживается и уже после эпизода набегу бьет защитника «Зенита» по ноге. Карточка цвета дневного солнца, уже зашедшего за трибуну, тут очень в тему. Потому что после такого довольно подлого поступка чуть не началась массовая драка.

В победе «Зенита» три ключевых действия: голы Шатова с Юсуповым и сэйв Нико Ломбертса. В середине второго тайма Александр Ставпец пробивает Лодыгина, но на линии ворот спасает бельгийский защитник.

У Мирчи Луческу в России все еще нет поражений, «Урал» игрой и не заслужил того, чтобы первым в сезоне обыграть «Зенит». Правда, такой приятный момент в статистике все еще не выводит петербуржцев в лидеры: у «Спартака» столько же очков, но больше побед – поэтому «Зенит» едет в Ирландию на матч Лиги Европы лидером еврокубковой группы, но второй командой чемпионата.