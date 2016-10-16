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Голландская стена. Кто остановил «Манчестер Сити»

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Голландская стена. Кто остановил «Манчестер Сити»
Источник: Reuters

«Эвертон» стал первой в этом сезоне командой, которую «Манчестер Сити» не смог обыграть на своем поле (1:1). «Советский спорт» рассказывает, как «ирискам» это удалось.

РОНАЛЬД КУМАН

Двумя неделям ранее «Манчестер Сити» на выезде со счетом 0:2 уступил «Тоттенхэму». Успех «шпорам» принесла активная игра на чужой половине поля – моментальный отбор мяча сразу после потери, постоянный прессинг. Перед матчем «Эвертона» с «Манчестер Сити» вставал логичный вопрос: не повторит ли главный тренер «Эвертона» Рональд Куманнаходку своего коллеги Маурисио Покеттино? Не решился. Вместо этого он сделал ставку на плотную оборону на своей половине поля с быстрым выходом в контратаки.

Уже первые минуты матча показали, что Куман оказался прав – «Манчестер Сити» неудачу в предыдущем матче разобрал. Чтобы прессинг вновь не завел его команду в тупик, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиолавыбрал на игру схему 3-2-2-3. Атаки у «Сити» начинал лучше других обращающийся с мячом Стоунз, в то время как его партнеры по обороне –Отаменди и Клиши – при отходили к бровкам. Под передачи защитников в опорной зоне открывались сразу два полузащитника – Гюндоган иФернандиньо. Обычно у «горожан» тут играет только бразилец. Прессинговать выстроенный таким образом «Сити» не было никакого смысла.

Но удачный план на игру – полдела в матче с соперником уровня «Манчестер Сити». Нужно еще его выполнить, умело управляя командой по ходу встречи. Куману удалось и это. Выделим его главные решения.

1. Переход со схемы 4-3-2-1 на 4-3-1-2

Изначально «Эвертон» защищался по схеме 4-3-2-1. Два игрока атакующей группы - Боласие и Деулофеу - при обороне оборонялись на флангах, Лукаку оставался впереди. Но привело это к тому, что в центре поля много свободы получили Гюндоган и Фернандиньо. На двоих в стартовые полчаса игры они дважды выводили партнеров на удар, а бразилец и сам пробил по воротам. Таким образом, неожиданное решение Гвардиолы выпустить в опорную зону обоих этих игроков все же создало «Эвертону» проблемы.

Но важнее другое – в тупик гостей это не поставило. На 30-й минуте, когда в игре возникла пауза, Куман тут же подозвал к себе Боласие. Теперь он должен был обороняться не на фланге, а в центре – чуть выше тройки полузащитников. Впереди у «Эвертона» должны были оставаться Деулофеу и Лукаку, чтобы убегать в контратаки. «Эвертон» перестроился на схему 4-3-1-2. Привело это к тому, что Фернандиньо и Гюндоган остроты больше не создавали – простор им перекрыли.


Боласие в обороне. Скриншот: эфир «Матч Футбол 1».

2. Персональная опека Де Брюйне

Другая проблема «Эвертона» в первом тайме – игра де Брюйне. До перерыва бельгиец делал все, что хотел. За 45 минут он сам пробил по воротам шесть раз, плюс дважды вывел на удар партнеров. Если бы такое продолжилось во второй тайме, команде Кумана на успех рассчитывать было бы сложно.

Тренер поступил просто – в перерыве велел центральному полузащитникуГейе глаз с де Брюйне не спускать. Даже если бельгиец открывался на грани офсайда, то Гейе следовал за ним.


Гейе следует за Д Брюйне в штрафную. Скриншот: эфир «Матч Футбол 1».

Куман и Гейе заставили де Брюйне потеряться в начале второго тайма. Но ведь у «Сити» есть Гвардиола. Он видел, что происходит. И начал принимать решения. Сразу дважды за тайм он подсказывал своему игроку. Первое указание – больше двигаться, запутывая соперника. Но пользы от него не было. Тогда последовало второе указание – играть ближе к бровке. Здесь Де Брюйне стал постоянно обитать после выхода на поле Нолито. Это позволило бельгийцу избавить от настырного Гейе – «Эвертон» посчитал нецелесообразным персонально охотиться за лидером соперника у боковой линии.

Но при этом решения Гвардиолы большой пользы его команде не принесли. Играть так ярко, как в первом тайме, Де Брюйне не удалось. Это и логично – на фланге создавать моменты сложнее. В центре же играть ему не дал соперник. Что проблему Де Брюйне Куману удалось решить, говорит статистика. Во втором тайме игрок нанес всего лишь два удара по воротам.

3. Выход Маккарти на замену

В переводе Боласие ближе к своим воротам, совершенном по ходу первого тайма, хорошо было все. Кроме одного – его не хватало в передней линии. Деулофеу из игры выпадал, так что Лукаку оставался совершенно один.

Проблему Куман решил уже на 56-й минуте – вместо Деулофеу на поле появился центральный полузащитник Маккарти. Боласие выдвинулся в атаку в пару к Лукаку.

Перестановки сыграли уже через восемь минут: Боласие зацепился за длинную передачу в центре поля, сделав аккуратную голевую скидку в одно касание на Лукаку. В обороне при этом хуже «Эвертон» играть не стал.

О том, что Куман доволен игрой своей команды, говорят две его фразы после матча. Они отлично дополняют друг друга. Первая: «Наша организация при игре в обороне была фантастической». Вторая: «Манчестер Сити» - лучшая команда в моей тренерской карьере, против которой я играл».

МАРТЕН СТЕКЕЛЕНБУРГ

Часто в матчах с большими командами одних решений тренера и выполнения его установок командой мало. Нужно большее. Например, подвиг. Его совершил вратарь «Эвертона» Стекеленбург. Он отразил два пенальти – от Де Брюйне и Агуэро.

Оба пробили в правый от себя угол, но голкипер их намерения разгадал, заранее прыгнув в ту сторону. После игры Стекеленбург признался, что ему помогло: «Пенальти – это не только интуиция, проводится анализ».

«Возможно, это лучший матч нашего вратаря», - отметил Стекеленбурга Куман после игры.

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