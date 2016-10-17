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Чего хотят от Слуцкого коллекторы? Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о матче ЦСКА - «Уфа» (1:0).

Они, конечно, молодцы, Леонид Слуцкий и ЦСКА, что держатся. И даже побыли денек привычно во главе таблицы.

Но уж больно резанул глаз второй тайм с «Уфой». Действующий чемпион отбивался. Дома от «Уфы». И пусть команда Гончаренко больше обозначала намерения, чем реально приводила их в исполнение (так при встрече добрых приятелей один притворно на другого замахнется, а потом заключит в объятия) – ЦСКА, казалось, не в своей тарелке. А впереди в ряд встречи с «Монако», способным надавать горячих кому угодно; «Локомотивом», которого турнирные невзгоды превращают в сорвавшегося с цепи пса; заклятым «Спартаком»…

Мой давний товарищ (они одной со Слуцким национальности, кстати) любил повторять: «Весь многовековой опыт нашего народа учит: хорошего не бывает много и долго». Иными словами: избытка хорошего следует опасаться. И не чураться настороженности. А Слуцкий осени 2015-го в распахнувшемся ему океане футбольного счастья купался-резвился, как не знающий меры мальчишка, которого мама забыла вовремя вытащить из воды и обтереть насухо.

Слуцкий годичной давности в какие-то недели превратился во всероссийского футбольного лидера, приятного во всех отношениях. Слуцкий нынешний смахивает на диссидента, которому все не так. Не те игроки. Не те околофутбольные массы.

Поморщиваясь, Леонид Викторович держит удары судьбы. Чувствительные и серийные. Он-то, обжегшись на экстремальном опыте Евро, отходил в клубную заводь как домой, где все спокойно и отлажено. Где можно утешиться и залечить раны. Но судьба и здесь уготовила ему полосу испытаний. В клубе безденежье, из цеэсковской атаки один за другим выпали самые острые зубы, резцы, – Муса, Дзагоев, Еременко.

Словно ретивые коллекторы взыскивают нынче со Слуцкого долги по крупному кредиту, выданному ему год назад. И главный вопрос – насколько сам Леонид Викторович осознает этот поворот в своей кредитной истории.

Он ведь не первым угодил в такой переплет. Оба предшественника-совместителя были мечены черной меткой. Когда Олег Романцев на стыке столетий безоглядно (в отличие от первого захода в сборную) ступил в мутные воды совместительства и там задержался – его «Спартак» быстро и необратимо захирел, и что-то в О.И. надломилось настолько, что пришлось закончить с полноценным тренерством. А не замедливший повторить за клубным конкурентом Валерий Газзаев, хоть и выскочил проворно из вязких этих волн, вскоре был отставлен и от клубной должности.

Валерий Георгиевич нашел тогда в себе ресурс сделать перезагрузку. И вернулся на пост главного в ЦСКА несколько иным, расширив, я бы сказал, свой тренерский формат. Быть может, и от Слуцкого коллекторы с футбольных небес хотят того же. И даже дают ему конкретную тему для перезагрузки: «Россия – не футбольная страна? Нет, не так! Просто Россия любит тот футбол, где невозможное возможно!». Как с Хиддинком против Голландии. Или как у нынешнего «Ростова».

А у Слуцкого вот уж чего до сих пор не получалось, так это прыгнуть выше головы. 

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