Момент дня. Судьи в Италии думают 10 секунд и только потом ставят пенальти

Герои эпизода – наш старый друг Бруну Алвеш и известный судья Никола Риццоли. А еще Мауро Икарди, который потом еще и промажет с 11-метрового.

24-я минута матча Серии А «Интер» – «Кальяри». Миланцы давят, но не могут забить.

Одна из их попыток – прострел в центр штрафной на Мауро Икарди. Аргентинца куда-то в район горла бьет рукой защитник «Кальяри» Бруну Алвеш. В ту же секунду Икарди падает.



Скриншот с трансляции телеканала «Матч Футбол 2»

Игра продолжается еще 10 секунд, «Кальяри» пытается выйти в контратаку, а в это время главный арбитр Паоло Валери вертит головой: смотрит то на мяч, то на своего ассистента на линии ворот. А потом вдруг свистит, ставит пенальти и дает желтую Алвешу. Когда он указывает на точку, в штрафной уже нет ни одного полевого игрока.

Скриншот с трансляции телеканала «Матч Футбол 2»

За воротами главному арбитру помогал знаменитый итальянский судья Никола Риццоли. В диалоге с ним или даже по его конкретной подсказке главный арбитр и назначил этот пенальти.

Сам Икарди идет 11-метровый исполнять – но промахивается.



Скриншот с трансляции телеканала «Матч Футбол 2»

Во втором тайме «Интер» откроет счет, а потом пропустит два мяча, проиграет и продолжит жить где-то в районе 10 места с двузначным отставанием от лидирующего «Ювентуса». А победный гол у «Кальяри» получится за пять минут до конца, когда вратарь миланцев Самир Ханданович в одном эпизоде сначала ошибется на выходе, а потом закинет мяч в свои ворота.