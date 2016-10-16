Момент дня. Судьи в Италии думают 10 секунд и только потом ставят пенальти
Герои эпизода – наш старый друг Бруну Алвеш и известный судья Никола Риццоли. А еще Мауро Икарди, который потом еще и промажет с 11-метрового.
24-я минута матча Серии А «Интер» – «Кальяри». Миланцы давят, но не могут забить.
Одна из их попыток – прострел в центр штрафной на Мауро Икарди. Аргентинца куда-то в район горла бьет рукой защитник «Кальяри» Бруну Алвеш. В ту же секунду Икарди падает.
Игра продолжается еще 10 секунд, «Кальяри» пытается выйти в контратаку, а в это время главный арбитр Паоло Валери вертит головой: смотрит то на мяч, то на своего ассистента на линии ворот. А потом вдруг свистит, ставит пенальти и дает желтую Алвешу. Когда он указывает на точку, в штрафной уже нет ни одного полевого игрока.
За воротами главному арбитру помогал знаменитый итальянский судья Никола Риццоли. В диалоге с ним или даже по его конкретной подсказке главный арбитр и назначил этот пенальти.
Сам Икарди идет 11-метровый исполнять – но промахивается.
Во втором тайме «Интер» откроет счет, а потом пропустит два мяча, проиграет и продолжит жить где-то в районе 10 места с двузначным отставанием от лидирующего «Ювентуса». А победный гол у «Кальяри» получится за пять минут до конца, когда вратарь миланцев Самир Ханданович в одном эпизоде сначала ошибется на выходе, а потом закинет мяч в свои ворота.
Матч
Голы
Мариу 55 (1:0). Мельчиорри 71 (1:1). Ханданович 85 (1:2 - автогол).
Состав
Интер: Ханданович, Ансалди (Йоветич, 80), Миранда, Мурильо, Сантон, Медель, Банега (Ньюкури, 60), Кандрева (Эдер, 74), Мариу, Перишич, Икарди
Кальяри: Сторари, Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Мурру, Тахцидис, Падоин, Ди Дженнаро (Барелла, 77), Мунари (Исла, 69), Сау (Боррьелло, 60), Мельчиорри
Предупреждения:
Мариу, 27 - Алвеш, 25; Сау, 42; Мунари, 61; Тахцидис, 78; Барелла, 86
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
16 октября 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция