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Момент дня. Судьи в Италии думают 10 секунд и только потом ставят пенальти

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Герои эпизода  наш старый друг Бруну Алвеш и известный судья Никола Риццоли. А еще Мауро Икарди, который потом еще и промажет с 11-метрового.

24-я минута матча Серии А «Интер» – «Кальяри». Миланцы давят, но не могут забить.

Одна из их попыток – прострел в центр штрафной на Мауро Икарди. Аргентинца куда-то в район горла бьет рукой защитник «Кальяри» Бруну Алвеш. В ту же секунду Икарди падает.

Скриншот с трансляции телеканала «Матч Футбол 2»
Скриншот с трансляции телеканала «Матч Футбол 2»

Игра продолжается еще 10 секунд, «Кальяри» пытается выйти в контратаку, а в это время главный арбитр Паоло Валери вертит головой: смотрит то на мяч, то на своего ассистента на линии ворот. А потом вдруг свистит, ставит пенальти и дает желтую Алвешу. Когда он указывает на точку, в штрафной уже нет ни одного полевого игрока.

Скриншот с трансляции телеканала «Матч Футбол 2»
Скриншот с трансляции телеканала «Матч Футбол 2»

За воротами главному арбитру помогал знаменитый итальянский судья Никола Риццоли. В диалоге с ним или даже по его конкретной подсказке главный арбитр и назначил этот пенальти.

Сам Икарди идет 11-метровый исполнять – но промахивается.

Скриншот с трансляции телеканала «Матч Футбол 2»
Скриншот с трансляции телеканала «Матч Футбол 2»

Во втором тайме «Интер» откроет счет, а потом пропустит два мяча, проиграет и продолжит жить где-то в районе 10 места с двузначным отставанием от лидирующего «Ювентуса». А победный гол у «Кальяри» получится за пять минут до конца, когда вратарь миланцев Самир Ханданович в одном эпизоде сначала ошибется на выходе, а потом закинет мяч в свои ворота.

Матч

Интер - Кальяри - 1:2 (0:0)

Голы

Мариу 55 (1:0). Мельчиорри 71 (1:1). Ханданович 85 (1:2 - автогол).

Состав

Интер: Ханданович, Ансалди (Йоветич, 80), Миранда, Мурильо, Сантон, Медель, Банега (Ньюкури, 60), Кандрева (Эдер, 74), Мариу, Перишич, Икарди

Кальяри: Сторари, Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Мурру, Тахцидис, Падоин, Ди Дженнаро (Барелла, 77), Мунари (Исла, 69), Сау (Боррьелло, 60), Мельчиорри

Предупреждения:

Мариу, 27 - Алвеш, 25; Сау, 42; Мунари, 61; Тахцидис, 78; Барелла, 86

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

16 октября 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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