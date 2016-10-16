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Алекс Кардо: Шлеменко - это мировой уровень. Он наведет свой порядок в Bellator

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Шлеменко
Александр Шлеменко

Известный ринг-анонсер и боец смешанного стиля Алекс Кардо считает, что Александру Шлеменко по силам победить американца Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.

- Вы будете следить за этим боем?
- Да, разумеется. Бои Шлеменко всегда зрелищные, так как он всегда выкладывается на 100% своих сил, не бегает от соперника. Он на протяжении всего поединка показывает активность, как говорят в России, любитель «зарубиться». Именно за это бесстрашие в размене ударов его уважают за океаном и любят на родине.

- Как вы считаете, кто одержит победу в этом противостоянии?
- Победу одержит Шлеменко. У Кендалла одно большое преимущество - рост под два метра. Это для среднего веса очень много. Его можно сравнить только со Стефаном Штруве в тяжелом весе, или даже с Хон Ман Чоем. Рекорд у него 23-15. Особых талантов и ярко выраженных навыков у него нет. Гроув - базовый ударник, проигрывает часто болевыми и удушающими приемами, побеждает ударами. Шлеменко тоже не супер-борец, но в ударном стиле имеет навык панчера - нокаутера, причем его коронный удар ногой в печень - позволяет нокаутировать соперников независимо от роста, а как известно, удар в печень - более болезненный и более парализующий, нежели удар в подбородок. Делаю ставку на технический нокаут в исполнении Александра.

- Сможет ли Шлеменко после скандала с допингом вернуть себе звание чемпиона организации?
- Шлеменко - это мировой уровень. Он был чемпионом Bellator в среднем весе и это не было случайностью. Взять эту вершину во второй раз будет даже проще, чем в первый. Знаю Александра лично и общался с ним после допингового скандала. Он совершено не пал духом, и первый бой с Вячеславом Василевским, который я считаю одним из лучших противостояний года, наглядно показал, что Александр все еще на пике своей формы. Он как физически, так и психологически готов штормом ворваться в дивизион средневесов и снова навести там свои порядки.

Шлеменко находится на 17-й строчке мирового рейтинга средневесов. Его соперник, Гроув, расположился на 26-м месте.

Средний вес

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)
2. Люк Рокхолд (США, 15-3)
3. Крис Уайдман (США, 13-1)
4. Роналдо Соуза (Бразилия, 23-4)
5. Йол Ромеро (Куба, 11-1)
6. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 39-6-2)
7. Витор Белфорт (Бразилия, 25-12)
8. Дерек Брунсон (США, 16-3)
9. Роберт Уиттакер (Австралия, 16-4)
10. Дэн Хендерсон (США, 32-15)

...17. Александр Шлеменко (Россия, 53-9)
...26. Кендалл Гроув (США, 23-15)

19. Рамазан Эмеев (Россия, 14-3)
37. Анатолий Токов (Россия, 24-1)
48. Вячеслав Василевский (Россия, 29-5)
55. Виталий Бигдаш (Россия, 8-0)
82. Муслим Хизриев (Россия, 8-1)
89. Вагаб Вагабов (Россия, 20-0)
91. Шамиль Абдулхаликов (Россия, 12-3)
92. Саламу Абдурахманов (Россия, 7-1)
94. Алексей Ефремов (Россия, 17-5)

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».

Голосование: Как завершится бой Александр Шлеменко – Кендалл Гроув?

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