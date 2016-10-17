Олимпийское беспокойство. Кто заменит Жукова в ОКР?

Представляем наш рейтинг возможных преемников Александра Жукова на посту президента Олимпийского комитета России.

1. Александр КАРЕЛИН

49 лет, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по борьбе

По нашему мнению, Карелин – безоговорочный лидер рейтинга. Титулы, авторитет, харизма, кругозор, знание английского – все при нем. У Карелина огромный опыт общественной и государственной деятельности – с 1999 года он является депутатом Госдумы. Есть минус – опыта руководства ему явно не хватает, но нет такого соперника, которого Александр Александрович не смог бы побороть.

2. Вячеслав ФЕТИСОВ

58 лет, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли

А вот у Фетисова руководящего опыта хватает – на протяжении шести лет он руководил спортом в стране сначала на посту председателя Госкомитета по физкультуре и спорту, потом – руководителя федерального агентства. И это не считая работы тренером, менеджером в хоккейной сборной, руководства Континентальной хоккейной лигой и клубом ЦСКА. Правда, времена, когда Фетисов занимал пост министра, далеко не все вспоминают с радостью.

3. Светлана ЖУРОВА

44 года, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

- У меня в голове есть не менее 20 кандидатур – тех, кто готов и способен возглавить наш олимпийский комитет. Кто-то из них работает в Думе, кто-то в правительстве, кто-то в бизнесе. Да в исполкоме ОКР сколько достойных людей! – сказала Журова в интервью «Советскому спорту».

Фамилии называть отказалась, хотя наверняка в этом списке есть и она сама. У Журовой та же проблема, что и у Карелина – недостаток руководящего опыта. На депутатской стезе она прошла все ступени от Заксобрания Ленинградской области до поста зампреда Госдумы и члена Совета Федерации. Четыре года входила в Высший совет партии «Единая Россия».

4. Александр ПОПОВ

44 года, четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по плаванию

17 лет Попов был членом МОК, но на последней сессии МОК в Рио-де-Жанейро сложил свои полномочия. Кроме очевидных плюсов у этой кандидатуры есть большой минус. Помимо МОК, Попов был или является членом многих организаций: Совета при Президенте по спорту, членом исполкома ОКР, председателем общества «Локомотив» и т.д., однако о реальных делах, претворенных в жизнь по его инициативе мало что известно.

5. Алина КАБАЕВА

33 года, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в многоборье по художественной гимнастике

Фамилия Кабаевой наверняка значится в списке Журовой. Гимнастка успела попробовать себя в политике, занимается общественной деятельностью. Имеет и опыт руководящей работы – последние два года возглавляет «Национальную медиа группу».

6. Анастасия ДАВЫДОВА

33 года, пятикратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию

Из всех кандидатов – Давыдова лучше всех в курсе дел в Олимпийском комитете России. Она – генеральный секретарь и член исполкома ОКР. Одно время Анастасия председательство вала в Совете содействия Олимпийского комитета, куда входит целый ряд олигархов, общественных деятелей и спортивных функционеров.

7. Елена ИСИНБАЕВА

34 года, двукратная олимпийская чемпионка. Трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом

9 декабря Исинбаева должна стать президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. Однако в связи со вновь открывшимися обстоятельствами это решение может быть пересмотрено, и Елену выдвинут на более высокий пост. Хотя тогда не совсем понятно, кому вытаскивать из ямы российскую легкую атлетику.

8. Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО

48 лет

У Чернышенко огромный опыт, полученный при руководстве оргкомитетом по подготовке к Играм в Сочи, широкие связи в олимпийском движении и большой кредит доверия у руководства страны. Сейчас он совмещает сразу несколько постов – руководит Континентальной хоккейной лигой, возглавляет холдинг «Газпром-Медиа», входит в Совет ФХР и в президиум Совета по спорту при Президенте. Однако позиция президента ОКР ему вряд ли по душе. Вот возглавить министерство спорта, или то во что оно превратится, это более вероятно.