Привет из девяностых. Как Шалимов с Кирьяковым вничью сыграли

Редко посреди сезона случается игра, когда обоих соперников выводят на матч новые главные тренеры. Если для Игоря Шалимова встреча с «Арсеналом» стала первой после лишения приставки «и.о.», то у его визави Сергея Кирьякова состоялся полноценный дебют.

Игровые карьеры Игоря Михайловича и Сергея Вячеславовича во многом схожи. Они успели поиграть и за сборную СССР, и за сборную СНГ. Но их футбольные достижения затмили скандалы – «письмо 14», развалившее сборную Садырина перед ЧМ-1994, подписали оба наших героя. А в 1996 году Кирьяков устроил демарш еще и в команде Романцева, досрочно уехав с Евро.

Тренерские успехи обоих пока куда скромнее, чем игроцкие. Шалимов хотя бы успел набить шишки в РФПЛ с «Ураланом», а Кирьяков выше второй лиги не поднимался. В Туле, где до недавнего времени трудился сверхопытный Сергей Павлов, появление в команде его тёзки восприняли недоуменно и настороженно.

Отчасти этим прохладным отношением к перестановкам в клубе объясняется не слишком высокая посещаемость матча. На «Краснодар» пришло примерно столько же зрителей, что и на «Терек», последнюю тульскую игру «Арсенала» под руководством Павлова. Команда Галицкого пока не стала магнитом для провинциальных зрителей, как «Зенит» или «Спартак».

Перед матчем Кирьяков назвал Шалимова «другом по ту сторону баррикад». Удивить друга новоиспеченный туляк попытался измененной схемой и игрой от обороны. Если Павлов пытался даже с лидерами играть первым номером, то Кирьяков не постеснялся выстроить два мощных редута у ворот Левашова. Даже единственный форвард «Арсенала» Мухаметшин часто оказывался между центральным кругом и своей штрафной, позволяя Мартыновичу с Гранквистом спокойно начинать атаки.

Тем не менее, первый момент в игре создали хозяева. После роскошного паса Бурмистрова Форбс пробил в дальний угол, но Крицюк не подвел. Всё оставшееся время первого тайма «Краснодар» господствовал на поле, ставя рекорды по проценту владения мячом. В голы эти рекорды никак не желали превращаться.

В начале второго тайма «Арсенал» вновь проявил активность, и Форбс с Мухаметшиным по разу могли забить первый «кирьяковский» гол Тулы. «Краснодар» не стал долго терпеть такую наглость и установил свою власть на поле, подолгу разыгрывая комбинации у штрафной туляков. На дальний удар гости отважились лишь на последних минутах, а до этого постоянно пытались закатить мяч в ворота хозяев. Рассчитывали краснодарцы и на пенальти, но судья Еськов проигнорировал мольбы Лаборде и компании. Вышедший во втором тайме колумбиец затерзал на своем фланге Тесака, однако его опасные проходы не завершились ничем.

После безголевого матча разочарованный Шалимов поздравил коллегу с набранным очком. Кирьяков выглядел гораздо более довольным, улыбался и объяснял, что с «Краснодаром» можно было играть только от обороны. Встреча друзей завершилась в пользу Сергея Вячеславовича и его «Арсенала».