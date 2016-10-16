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Немножко беременный «Краснодар». О том, как Кирьяков Шалимова срезал

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Немножко беременный «Краснодар». О том, как Кирьяков Шалимова срезал
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о матче «Арсенал» - «Краснодар» (0:0).

Вот уж правда: не дано предугадать, как брошенное слово отзовется.

«О чем мне говорить с Моуриньо?» - риторически вопрошал Игорь Шалимов в интервью, данном Евгению Дзичковскому. А всего через несколько дней нового тренера «Краснодара» подстерегло-таки общение по вопросам, актуальным как раз в контексте моуриньевой практики. Причем потолковать – на футбольном языке – привелось не с кем-то, а с давнишним полевым соратником.

По случаю своего клубного дебюта Сергей Кирьяков, за неимением более пригодного, почти один в один срисовал у Моуриньо тактику защитной стены: плотно, проворно и с добротной подстраховкой. Ну-ка, «Краснодар», потрудитесь предъявить, какую такую быструю атаку вам Шалимов ставит в усовершенствование прежней тягучей.

Шалимов и хотел бы играть побыстрее. Предпосылками к тому – Быстров, нами уж полузабытый, в роли Смольникова плюс динамичный Подберезкин от Быстрова неподалеку. Но как-то в первой половине игры так само собой в первой половине выходило, что «Краснодар» стряпал коктейль, где были перемешаны шалимовские и кононовские ингредиенты. Да, у Каборе и Подберезкина получалось порой одним махом, не мешкая, перевести атаку к штрафной Тулы – но вот незадача: там, на ближних подступах к цели, их партнеры затевали аттракцион любезностей, застревая в мелкопасье.

И чем дальше, тем сильнее Шалимов хотел надбавить темпа, прорыва. Пустил в дело Измайлова, Лаборде. Первый пошел по стопам Быстрова, заигрываясь и затихая в тисках тульской опеки. Второй явил подлинную взрывную силу, да чуток до цели не добирался.

А если одним словом – увяз «Краснодар», что и говорить, в моуриньевых сплетениях тренера Кирьякова. И Шалимов, следивший за этим малоперспективным процессом с налетом грусти на лице, быть может, отчетливо осознал: как у дамы не получится быть немножко беременной, так и его команде сложно будет служить двум господам – изяществу исполнения и нацеленности на результат.

Вот ведь как бывает. Только зашевелилось предвкушение того, что в лице Шалимова, похоже, очень интересный и потенциально сильный тренер вызрел и вот-вот себя весомо явит, как этаким сиамским близнецом присоседился почти ровесник, считайте – брат по судьбе, карьере и духу: а вот и я! И как знать, может ведь быть, что и Сергей Кирьяков вполне уже как полноценный тренер вызрел. Так что, кто из них двоих лучше вызрел, нам с вами теперь предстоит разбираться.

А на первый случай Кирьяков , как сказал бы писатель Шукшин, Шалимова срезал. Ни с кем из предыдущих соперников «Краснодар» за время работы с новым тренером таких ментально-идейных затруднений и противоречий еще не испытывал. 

Матч

Арсенал - Краснодар - 0:0

Состав

Арсенал: Левашов, Тесак, Хагуш, Беляев, Вергара, Горбатюк, Форбс, Стеклов, Берхамов (Горбатенко, 46), Мухаметшин (Аппаев, 72), Бурмистров

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Газинский, Эбуэ Куасси (Окриашвили, 72), Жоаозиньо (Измайлов, 46), Каборе, Быстров, Петров, Подберёзкин (Лаборде, 66), Ари

Предупреждения:

Стеклов, 71 - Мартынович, 81

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

16 октября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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