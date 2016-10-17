Андрей Кобелев: Против некоторых судьи не ошибаются

Известный футбольный специалист, экс-тренер московского «Динамо» в интервью «Советскому спорту» прокомментировал итоги 10-го тура РФПЛ.

СКОРОСТИ НЕ ТЕ

- Какой футбол чаще смотрите в последнее время — российский или испанский, например?

- Выборочно смотрю все ведущие европейские чемпионаты. Российский — почти целиком.

- И как мы на общем фоне?

- Отдельные матчи можно сопоставить. Но в большинстве случаев по скорости уступаем много.

- По скорости бега?

- Мышления. Движения. Обращения с мячом. Принятия решений. По динамике игры. Много остановок, свистков, фолов, которые можно было бы не давать. Тут мы заметно отстаем.

- «Спартак на первом месте. Удивительно?

- Не сказал бы. Состав подобран неплохой, футболисты не первый матч вместе. Трудно сказать, чей это «Спартак», все-таки комплектовал его Аленичев. Но на фоне «Зенита» и ЦСКА «Спартак» выглядит более уверенным, чем в прошлом и позапрошлом году.

- Что вы думаете о волнах антисудейского гнева, накрывающих чемпионат России?

- Проще всего убрать Валентина Иванова и ждать, когда волны спадут. Но дело не в руководителе, а в отношении команд к судьям и судей к командам. Мы не знаем, как их назначают, наказывают, мы вообще ничего при них не знаем. Но видим: к некоторым командам арбитры более лояльны, против этих команд они не ошибаются.

РАЗРЫВ РАСТЕТ

- Чего нам ждать от ближайшей еврокубковой недели?

- РФПЛ и еврокубки — две большие разницы. Настрой, антураж, эмоции — все это подразумевает совсем другие скорости. В Европе они выше, это было видно на примере ЦСКА в первых лигочемпионских матчах. Трудно адаптироваться к таким скоростям после соперников из второй российской восьмерки. С другой стороны, у каждого свои проблемы. У армейцев — потери Еременко и Дзагоева, уход Мусы, затянувшаяся адаптация Траоре, у «Ростова» - очень сильные соперники.

- Но «Краснодар» громит лидера французского чемпионата, а потом не в силах обыграть «Арсенал». Где логика? И стоит ли ЦСКА бояться «Монако» при таком раскладе?

- Вообще не увязывал бы эти игры. Все знают, что в обороне армейцы могут сыграть на ноль. С атакой сейчас сложнее, а для Европы одной обороны недостаточно. Причем потери лидеров отражаются на психологическом состоянии других.

- Может, ЦСКА стоит зайти от разрушения?

- Армейцы и так не играют первым номером в большинстве случаев. Не стремятся долго контролировать мяч, но прессингуют и быстро выбегают в контратаки. Возможно, с помощью Ионова им удастся сделать что-то такого рода.

- С Гурамом Аджоевым вы вместе работали. С Сергеем Кирьяковым играли. Как оцениваете перспективы этой комбинации в Туле?

- Аджоев — президент клуба, не знаю, какая уж там комбинация. Но если говорить про воскресный матч, по подбору игроков «Арсенал» уступал «Краснодару». И разумно сыграл в единственный вариант, который при удачном раскладе мог сработать: от обороны, с быстрым выходом и насыщенной своей половиной поля. Смущает другое: разрыв между пятью-шестью лучшими российскими командами и остальными растет. Два-три года назад такого не было. Сейчас все чаще играют в пять защитников. Одни тупо гоняют мяч, другие стоят и выжидают ошибки либо передачу вразрез. Поэтому отдельные матчи тяжело смотреть.

ПОГРЕБНЯК БЫЛ НЕ САМЫМ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМ ЫМ

- У «Леганеса» качество игроков тоже не чета «Реалу» или «Атлетико». Но смотреть испанский чемпионат несколько веселей. Почему?

- Ох, давайте не будем сравнивать, это нас никуда не приведет. Там есть разница в качестве игроков, но еще больше разница между Испанией и Россией. При равных условиях футболист всегда выберет примеру. Пусть и «Леганес». Наши клубы с трудом выскребают исполнителей и с таким же трудом продают, а там попросту больше приток людей. И хороший выбор есть даже у команд из нижней части таблицы, ребята там подбираются не последние. А у нас — взять «Уфу». Команда организована, спору нет. Но если она за матч ни разу не бьет по воротам, значит, только обороняется и совсем не создает проблем защите соперника. Не очень хорошая тенденция. Которую, увы, можно понять. Тренеры пытаются дать результат с учетом подбора игроков, которым располагают.

- Что делать?

- Нужно работать с молодежью, но это долгий процесс. Арсен Венгер на днях сказал: футболист начинается с 23 лет. Никто не даст российскому тренеру столько времени на длительную работу. А другого пути, судя по происходящему в нашем футболе, нет. Уже и президент страны сказал: надо самим зарабатывать, хватит просить у государства.

- Кстати, о заработках. Читали интервью генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева нашей газете?

- Отрывки видел.

- Нашли что-то удивительное?

- К каком плане?

- Ну, не знаю, может, 13-миллиардный долг «Динамо» чем-то привлек ваше внимание.

- Для меня это число не поддается осмыслению. Давно известно, что клуб финансируется банком ВТБ. Лучше обратиться к директорам, наверное, хотя проблемы с приобретением футболистов были и есть. Я не мог в период своей работы купить мало-мальски дорогого игрока. Экономили, покупали недорогих или свободных. Сэкономили клубу, кстати, огромные деньги.

- Но вот при вас пришел Погребняк. Неужели никто из боссов не сказал: не надо брать человека с такой зарплатой, мы и так в долгах, как в шелках?

- Не знаю, почему все так расстраиваются из-за Погребняка: он не являлся самым высокооплачиваем ым игроком команды. На тот момент контракт устраивал и клуб, и игрока. При мне был подписан еще ряд игроков. Но если суммировать, это даже меньше, чем «Динамо» потратило на трансферы в этом году.