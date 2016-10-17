Пять причин отложить тренировку на завтра

Боль в мышцах, простуда и недосып – «Советский спорт» разбирался, в каких случаях не заниматься спортом лучше, чем заниматься.

«Иногда пропустить тренировку будет полезнее для организма, чем идти на нее, - говорит Александр Мудрецов, спортивный врач. Специально для Sovsport.ru эксперт назвал пять причин, по которым можно не ходить в спортзал и перенести тренировку на завтра.

ПРИЧИНА 1. ПРОСТУДА, ТЕМПЕРАТУРА, КАШЕЛЬ, БОЛЬ В ГОРЛЕ

Что будет если пойти в зал: тренировка, если у вас температура и недомогание, может привести к ухудшению самочувствия и осложнениям, связанным с простудными заболеваниями.

Это происходит потому, что у организма не остается сил на борьбу с болезнью – нужные для самоизлечения ресурсы вы расходуете на тренировке. Болезнь от этого чувствует себя только лучше: ее ничто не сдерживает, она прогрессирует.

Что делать: взять несколько дней перерыва от спорта. Ограничить физическую активность, чтобы дать организму возможность побороть вирус. После болезни входить в тренировочный процесс плавно, снизить рабочие веса, избегать «отказной» работы и ни в коем случае не работать на максимум.

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ПРИЧИНА 2. НЕДОСЫП

Что будет если пойти в зал: человеку для нормальной жизнедеятельност и нужно в среднем около 8 часов сна в сутки. Если вы недосыпаете, мысль о серьезной тренировке нужно отложить, говорит Александр Мудрецов.

«Что такое недосып? Это, в первую очередь, уставшая центральная нервная система. Самые простые проявления этой усталости: снижение внимания, концентрации, собранности. Как следствие, станет хуже техника выполнения упражнений, сильно возрастет риск получения травмы».

Кроме того, нехватка сна отрицательно повлияет на состояние мускулатуры. Падает уровень тестостерона и гормона роста, которые участвуют в восстановлении и росте мышц. Взамен организм вырабатывает больше стрессового гормона кортизола – он участвует в катаболическом процессе, разрушающем мышечную ткань.

Что делать: взять хотя бы день отдыха от тренировок. Вместо того, чтобы идти в зал, пораньше лечь в кровать и выспаться.

ПРИЧИНА 3. БОЛЬ В МЫШЦАХ

Что будет если пойти в зал: «Боль в мышцах с прошлых занятий - это т.н. синдром отсроченной мышечной боли, - говорит Александр Мудрецов. - Серьезные тренировки приводят к микроразрывам мышечной ткани, и это хорошо, потому что в процессе восстановления спортсмен становится сильнее, быстрее и мускулистее. Но если продолжать тренироваться, не дожидаясь, когда боль пройдет – то это прямой путь к травматологу».

Что делать: вместо тренировки сходите на массаж или в баню – это ускорит восстановительны е процессы и снимет боль.

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ПРИЧИНА 4. БОЛЯТ СУСТАВЫ И СВЯЗКИ

Что будет если пойти в зал: боль в суставах и связках – нередкое явление в мире силового тренинга. Первый рецепт, чтобы избежать этого: разминка, которая готовит тело к работе с отягощениями. Но даже она спасает не всегда, особенно если вы работаете с большими весами в интенсивном режиме. Продолжать тренировки при такой боли, значит усугублять повреждение – рано или поздно оно может заставить вас совсем отказаться от спорта.

Что делать: разобраться в причине боли со специалистом. Пройти курс восстановления. Обязательно разминаться перед тренингом. Выполнять упражнения, используя накладки на суставы и эластичные бинты.

ПРИЧИНА 5. ПЕРЕТРЕН

Что будет если пойти в зал: чувство усталости, плохой сон, отсутствие аппетита – все это показатели того, что вы перетренировалис ь. Вы ходили в зал слишком часто и делали там слишком много.

Если продолжать тренинг, не обращая внимания на эти симптомы, то он приведет к потере здоровья. Начнутся проблемы психического характера (депрессии и неврозы), будет тяжело работать внутренним органам (сердце, печень, почки), возможны головные боли повышение давления.

Что делать: взять отдых, до тех пор, пока состояние не нормализуется. Специалисты по силовому тренингу советуют вновь идти в зал, когда вы по-настоящему захотите этого – будете, что называется, рваться в бой, чтобы испытать нагрузки. Этот настрой и будет означать, что вы полностью восстановились.