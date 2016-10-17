Белью избегает Дрозда, Кличко договорился с Джошуа. События бокса за неделю

Тони Белью нокаутировал Би Джея Флореса Источник: Reuters

Британец Тони Белью защитил титул чемпиона мира по версии WBC и буквально через несколько секунд устроил скандал, Тайсон Фьюри отказался от двух титулов чемпиона мира, а Владимир Кличко согласовал бой с Энтони Джошуа.

Бой недели

33-летний британец Тони Белью защитил титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе в бою против американца Бенджамина Флореса.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершил досрочно в третьем раунде. При этом во втором раунде Флорес трижды побывал в нокдауне. Отметим, что первому нокдауну предшествовал удар ниже пояса. После очередного нокдауна в третьем раунде Флорес успел подняться до счета рефери «десять», но тот все равно принял решение снять американца с боя.

Скандал недели

Сразу после отмашки рефери Белью вступил в перепалку с другим британским боксером Дэвидом Хэем, который комментировал поединок. Белью перелез через канаты и спустился в зал, чтобы вызвать того на бой. В дело вмешалась охрана, которая разняла спортсменов.

«Он дурачил публику своим жалким возвращением в бокс, — заявил Белью. — Два парня, с которыми ты дрался, работают в ночных клубах — либо стоят на входе, либо выносят мусор. Ты прогнозировал, что Би Джей побьет меня, но его размазали. Тебя я тоже размажу. Вспомни, что было, когда я еще был любителем. Когда ты собирался драться за титул чемпиона Британии, я и Дэвид Прайс гоняли тебя в зале, а на следующий день ты отказался от боя».

«У Белью есть динамит в кулаках, но сработает ли это против меня? Не думаю, – признается Хэй. – Он пропускал мощные удары, и у него дырявая защита. Мне потребовалось бы нанести только один удар. Я восемь или девять лет был тяжеловесом. Если он хочет прийти в мой вес — это легкая работа на один вечер. Вероятно, я вырублю его одним джебом».

Дэвид Хэй на поединке тони Белью Источник: Reuters

Примечательно, что чемпионом в отпуске по этой версии является россиянин Григорий Дрозд, который планировал после травмы сразу выйти на титульный бой с Белью.



Сенсация недели

Немецкий боксер турецкого происхождения Эркан Тепер потерпел поражение в поединке за вакантный титул чемпиона по версии WBO European немцу румынского происхождения Кристиану Хаммеру.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Хаммеру. Счет судейских записок 117-112, 116-112 и 113-115.

Теперь на счету Хаммера 20 побед (11 досрочно) и 4 поражения, а Тепер петерпел первое поражение в карьере. До этого дня на счету Эркана были только 16 побед (10 досрочно).

Сделка недели

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко достигли соглашения о проведении боя в декабре текущего года.

«Дело теперь только за тем, чтобы получить добро от санкционирующих организаций. Сделку между собой бойцы уже заключили.

Я не думаю, что это правильный бой для Джошуа, но это и делает событие по-настоящему интригующим: поединок молодой суперзвезды с парнем, который доминировал в этом весе долгие годы», - заявил Хирн, представляющий интересы Джошуа.

Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Тайсон Фьюри недели

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри добровольно отказался от своих титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении и восстановлении.

«Теперь я столкнулся с еще одним большим вызовов в своей жизни, в котором, как и в бою с Кличко, я знаю, что одержу победу», - сказал Фьюри.

В конце сентября стало известно, что две допинг-пробы Фьюри — от 21 и 22 сентября - дали положительный результат на метаболит кокаина. Вскоре он был лишен боксерской лицензии из-за нарушения антидопингового законодательства.

Беспоясный Тайсон Фьюри Источник: Reuters

Другие бои недели

Первый номер рейтинга WBC в первом тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис (21-0, 18 КО) не оставил ни единого шанса ранее небитому британцу Саймону Валлили (9-1, 2 КО).

29-летний британский легковес Люк Кэмпбелл (15-1, 12 KO), владеющий поясами WBC Silver/Commonwealth, нокаутировал бывшего «временного» чемпиона по версии WBA Дерри Меттьюза (38-11-2, 20 KO).

Восходящая звезда тяжелого веса из Швеции Адриан Гранат (14-0, 13 КО) был близок к первому апсету за три года, но выстоял против немца Франца Рилла (13-2, 9 КО) и нокаутировал того в шестом раунде, завоевав пояс IBF International.

Участник двух Олимпиад в составе сборной Литвы Эгидиюс Каваляускас (15-0, 12 КО), занимающий 12-ю позицию в рейтинге WBO, одержал победу по очкам над американским джорнименом Кэмероном Крилом (8-12-2, 1 КО).

Бывший претендент на мировое чемпионство в полутяжелом весе француз Наджиб Мохаммеди (38-5, 23 КО) перебоксировал украинца Романа Шкарупу (27-6-2, 11 КО) по итогам 12 раундов — 118-110, 118-110 и 119-110 в пользу француза, ставшего обладателем регионального титула WBC Frankophone.