Назаров нацелился на «Локомотив». Или «Йокерит»?!

Самый эпатажный тренер КХЛ готов вернуться в один из топ-клубов нашей лиги.

Не так давно молва сватала Андрея Назарова в «Спартак». Однако московский клуб такие предположения отмел жестко, заявив, что несмотря на удаление Германа Титова и поиск нового наставника для клуба, кандидатуру Назарова даже не рассматривает.

Один из самых молодых и вместе с тем самый востребованный тренер в истории КХЛ продолжает оставаться без работы после увольнения из «Барыса».

Впрочем, комментируя свою возможность появления в «Спартаке», Назаров дал понять, что его интересуют предложения от куда более солидных клиентов.

Так Назарова видели в Хельсинки на матче «Йокерита» с «Локомотивом». Тренер и в этом случае отшутился: мол, просто приехал посмотреть на хорошие команды и поболеть за красивый хоккей.

Но такое показное «кокетство» не выдерживает критики. Проживая в родном Челябинске у Назарова полно вариантов сходить на матч «Трактора» и просто поболеть. Ну а для разнообразия, можно за несколько часов долететь до соседнего Магнитогорска и посмотреть более красивый хоккей с участием действующего чемпиона КХЛ.

А Назаров вместо этого вдруг оказывается в Хельсинки на матче «Йокерита» с «Локомотивом».

После этого слухи стали сватать тренера уже в ярославскую команду. Их, надо сказать, изрядно подогрел и сам Назаров, заявив, что он «болел, прежде всего, за талантливую ярославскую молодежь - Красковского, Картаева, Коршкова, Полунина, Гаврикова, за которыми будущее КХЛ.»

Учитывая, что в октябре «Локомотив» выступает не слишком удачно, проиграв уже четыре матча из пяти, о такой версии можно всерьез задуматься. Ярославцы в последних матчах уступили прямым конкурентам из Западной конференции – минскому «Динамо», «Словану» и «Йокериту». И даже главному аутсайдеру КХЛ – рижским динамовцам – умудрились отдать два очка, проиграв по буллитам.

Руководство ярославского клуба известно твердой хваткой. Поспешных выводов оно делать не любит. Но при этом амбиции у «железнодорожник ов» стабильно высоки. Затянувшихся пораженческих серий там терпеть тоже не будут. Назарова в Ярославле, кстати, помнят по весне 2013 года, когда его «Северсталь» одолела в плей-офф «Локомотив» 4-2 в серии.

Кстати, многие игроки из той команды Назарова впоследствии отлично продолжили карьеру. К примеру, нападающий Вадим Шипачев засверкал в СКА и сборной России. Защитник Богдан Киселевич перешел в ЦСКА, а голкипер Василий Кошечкин стал оплотом «Магнитки».

И все же – почему все решили, что именно железнодорожники подумывают о приглашении Назарова? Ведь, во-первых, Назаров отправился на хоккейный матч не в Ярославль, а в Хельсинки. А во-вторых, «Локомотив» даже после своей неудачной серии остается в зоне плей-офф. А вот «Йокерит» туда не попадает.

Конечно, трудно предположить, что финский клуб вдруг позовет к себе российского специалиста. Но с другой стороны, у Назарова есть зарубежный опыт в КХЛ – работа в «Барысе» и «Донбассе». Почему бы и не расширить личную географию?

Отметим - на том поединке в Хельсинке Назаров персонально передал персональный привет еще и форварду «Йокерита» Петтери Виртанену, которого тренировал в «Донбассе».

Ну и наконец, напомним, что еще год назад Андрей Викторович был главным тренером СКА. И пусть тот опыт оказался не слишком удачным. В кулуарах клуба не скрывали, что Назарова пригласил в Санкт-Петербург Геннадий Тимченко. А сам тренер не раз заявлял, что чувствует его поддержку.

Но Тимченко в свою очередь еще и совладелец «Йокерита». А финская команда сейчас показывает далеко не внятную игру под руководством Юкки Ялонена.

Назаров в «Йокерите»! Так можно даже самих «шутов» перешутить…

Впрочем, скоро время все само расставит все «доли шутки» по местам. Если «Локомотив» с «Йокеритом» продолжать дрейфовать в районе границы плей-офф, ждать перемен в их тренерских штабах недолго…

А тут и Назаров со своим видением проблем. Пока с трибуны…