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«Лидера по игре в премьер-лиге пока нет». Включение Геннадия Орлова

Андрей Васильев, Геннадий Орлов
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Лидера по игре в премьер-лиге пока нет». Включение Геннадия Орлова
Источник: Sovsport.ru

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о пользе от финта Лодыгина в своей штрафной и логичной тройке лидеров после трети чемпионата.

Зенитовцам нужно воспитывать в себе футбольных киллеров

Играть «Зениту» против «Урала» стоило более страстно. Нужно быть футбольными киллерами – то есть теми, кто сразу же наказывает, реализовывает преимущество. А зенитовцы, было ощущение, в первом тайме посчитали, что при таком территориальном превосходстве забьют в размеренном темпе. Но не забили. Это качество нужно в себе воспитывать. «Зенит» вообще не очень много забивает в первые пятнадцать минут.

При счете 1:0 «Зенит» во втором тайме вдруг успокоился – и «Урал» создал достаточно острых моментов, в том числе Лодыгину пришлось выручать. Был еще эпизод, когда он обвел Павлюченко на углу штрафной – но в этой ситуации вратарь поступил, на мой взгляд, правильно. Расстояние до соперника есть, зачем выбивать в аут. Многие голкиперы в такой ситуации поступили бы так же. Юрий сделал то, что нужно было по логике игры – и наверняка почувствовал себя гораздо увереннее.

Мирча Луческу достаточно рано заменил Жулиано – даже удивительно! Но получается, он все сделал правильно: вышедший вместо бразильца Артур Юсупов ведь даже гол забил. Значит чувствует главный тренер своих футболистов. Возможно, именно эта замена – еще и потому, что команде лететь в Ирландию на матч Лиги Европы. С «Дандолком» наверняка предстоит силовая игра, на поле настоящая «драка» будет – но вопрос подготовки к такому сопернику уже полностью на тренерском штабе.

Жаркая, зимняя. «Зенит» обыграл «Урал» и снова догнал «Спартак»

«Спартак» и против девятерых чуть не упустил победу

Победа важна для «Зенита» еще и в турниром плане – потому что петербуржцы догнали «Спартак». Тройка лидеров после десяти туров выглядит логично: «Спартак», «Зенит», ЦСКА. Но явного лидера по игре у нас в чемпионате пока нет. Накатанного футбола, который давал бы понять, что класса хватит для победы, никто не демонстрирует.

Да, «Зенит» не проиграл еще ни разу – это плюс для команды. Но яркой и надежной игры, которая позволяла бы без проблем брать три очка хоть в каком-то матче, пока нет и у Мирчи Луческу. Чуть остановились во втором тайме – и «Урал», средняя команда, принялся атаковать, создал зенитовцам проблемы. Стоит вспомнить и ничью с «Анжи», когда зенитовцы вели в счете и упустили преимущество.

«Спартак» заканчивал матч с «Ростовом» в полном составе против девятерых – и то чуть не упустил победу. В какой-то степени москвичам даже повезло, превосходства-то у них ни в чем не было: по организации игры ростовчане были выше, в исполнении класс примерно равный. Я бы не сказал, что спартаковцы сейчас играют лучше, чем в прошлом сезоне – скорее они на том же уровне.

ЦСКА тоже победил в этом туре с большим трудом, и тут же стоит выделить «Уфу» из команд нижней половины таблицы за качество футбола. Ведь команда Виктора Гончаренко именно играла, не уступала армейцам. Прогресс «Уфы» виден, поэтому за ними очень интересно наблюдать.

Четвертым после трети чемпионата идет «Амкар», у Гаджи Гаджиева получается и в этом сезоне демонстрировать стабильный уровень, при этом его команда берет больше очков, чем в предыдущем чемпионате. Пермяки дома потеряли два балла, а «Локомотив» Юрия Семина очко себе в копилку добавил. Ничья на выезде с таким сильным «Амкаром» – достижение тренера. Ведь «Локомотив» не отбивался весь матч, а играл на равных, мог выиграть. Правда, Семину очень не хватает нападающих.

Понятно, что главная задача сейчас для всех – набирать очки, но о качестве футбола тоже нужно думать. При этом стоит помнить: скоро в России похолодает, поля станут хуже, грязнее – и гораздо больше, чем сейчас, будет зависеть от мужественной борьбы. Важно, кто сможет адаптировать свою игру еще и к этим условиям.

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