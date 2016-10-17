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Футбол  Анжи- : -Терек
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Утренняя повестка: Ковальчук забивает, Серена извиняется

Евгений Зуенко
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Утренняя повестка: Ковальчук забивает, Серена извиняется

Традиционный обзор «Советского спорта»: что важного случилось в спорте за последние сутки

С хорошим настроением встречают новую трудовую неделю футболисты «Спартака», «Зенита» и ЦСКА: все три клуба одержали в очередном туре очередные победы и продолжают лидировать в чемпионате после седьмого тура. Московские команды играли в пятницу и субботу и вырвали свои победы, хоть и с изрядным трудом. Питерцы в Екатеринбурге играли вчера вечером и справились гораздо увереннее, а Олег Шатов забил, наконец, свой первый гол в этом чемпионате.

С «Зенитом» связан и самый интересный трансферный слух уик-энда. Комментатор Нобель Арустамян утверждает, что уже этой зимой в Петербург может переехать  вратарь «Амкара» Александр Селихов. Источники информации не раскрываются, так что каждый волен решать сам – верить этому или нет.

Еще один заметный воскресный матч прошел без участия лидеров сегодняшнего дня. Зато его главными героями оказались футболисты, которые в последний раз добивались серьезных успехов еще в 90-е: Сергей Кирьяков и Игорь Шалимов. Теперь они тренируют тульский «Арсенал» и краснодарский «Краснодар», соответственно, причем для Кирьякова это был первый матч в статусе главного, а Шалимов только-только избавился от приставки «и.о.». По всем прогнозам, побеждать должен был «Краснодар», пусть и лишившийся из-за травмы Федора Смолова, но что-то пошло не так. Подробности – в нашем репортаже

Напомним, кстати, что тур еще не завершился, и последний матч пройдет сегодня вечером. Но положения лидеров это уже не изменит – в матче «Анжи» – «Терек» определится только то, кто именно проведет ближайшую неделю на седьмом месте. Трансляция будет здесь.

Тем временем в ведущих футбольных лигах Европы тоже сыграно большинство матчей очередного тура. В Испании лидеры показали пример того, как именно надо забивать середнякам: «Севилья» забила три гола, «Барселона» – четыре, «Вильярреал» – пять, «Реал» – шесть, а мадридский «Атлетико» – сразу семь. Эти же пять команд заняли верхние пять строк таблицы, втиснувшись в интервал размером в два очка. 

Почин испанских коллег в Англии подхватили «Арсенал» и «Челси», забившие в очередном матче по три гола «Суонси» и «Лестеру», соответственно.  Увы, этот их примеру не последовали входящие в группу лидеров «Манчестер Сити» и «Тоттенхем», которые потеряли очки. Впрочем, главный матч тура в английской премьер-лиге начнется сегодня в 22:00, когда на поле «Энфилда» выйдут «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Трансляция состоится здесь .

В немецкой Бундеслиге все более предсказуемо: главная сенсация состоит в том, что «Бавария» в этот раз не выиграла, а сыграла вничью. Этого хватило, чтобы в таблице к ней приблизились «Кельн» и – страшно сказать – «Лейпциг». Как минимум, еще неделю здесь будет сохраняться видимость интриги.

В Италии с интригой еще хуже: «Милан» даже после своей воскресной победы над «Кьево» после восьми туров отстает вместе с «Ромой» от лидирующего «Ювентуса» на целых пять очков. Шансы нетуринских клубов на чемпионство вслух никто уже не обсуждает, а самым интересным событием тура становится эпизод из жизни «Интера», Икарди, арбитра и Бруно Алвеша, ныне играющего в «Кальяри». Посмотрите, это занимательно.

В главной российской хоккейной лиге играют почти каждый день, а лидеры меняются по нескольку раз в неделю. Сейчас на Западе больше всех очков у питерского СКА, который в воскресенье вечером снова выиграл . Попутно Илья Ковальчук вышел на первое место в таблице лучших бомбардиров, а Олег Знарок опять пошутил. Кажется, у обоих это начинает входить в привычку.

Еще одна важная хоккейная новость пришла из Магнитогорска: форварда Войтека Вольски перевели из реанимации в обычное хирургическое отделение. Если кто забыл, то Вольски не повезло в одном из недавних матчей: он на большой скорости влетел головой в борт, после чего без сознания был доставлен в больницу. Подробности этой истории и видео травмы – здесь.

У теннисисток травмы, к счастью, почти не бывает таких опасных травм. Но даже легкие повреждения могут нарушить планы. Вот и Доминика Цибулкова вынуждена менять расписание: она не сможет приехать в Москву на «Кубок Кремля». Еще серьезнее проблема у Серены Уильямс – она вынуждена будет пропустить итоговый турнир WTA. Серена рассказала об этом в своем видеообращении к болельщикам на сайте Ассоциации. Ждем сенсационных разоблачений от хакеров, которые героически выяснят, как именно она залечивала свою травму.

Что еще почитать.

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев очень корректно комментирует итоги тура в РФПЛ, оценивает шансы ЦСКА в матче с «Монако» и обсуждает новости о гигантском долге его прежнего клуба.

Наш обозреватель Юрий Цыбанев нашел подходящую метафору для ситуации, в которой оказался тренер футбольного ЦСКА. Рекомендуем – «Слуцкий и коллекторы»

Очень шумный и не очень успешный хоккейный тренер Андрей Назаров продолжает искать клуб, который доверит ему руль. Новые кандидаты – «Локомотив» и «Йокерит».

А еще «Советский спорт» составил свой список потенциальных руководителей для ОКР: раз уж все ответственные лица сказали, что надо менять Александра Жукова на кого-то менее загруженного работой в Думе.  На досуге можно попытаться представить себе, на что это будет похоже при каждом из названных кандидатов.


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