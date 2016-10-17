Утренняя повестка: Ковальчук забивает, Серена извиняется

Традиционный обзор «Советского спорта»: что важного случилось в спорте за последние сутки

С хорошим настроением встречают новую трудовую неделю футболисты «Спартака», «Зенита» и ЦСКА: все три клуба одержали в очередном туре очередные победы и продолжают лидировать в чемпионате после седьмого тура. Московские команды играли в пятницу и субботу и вырвали свои победы, хоть и с изрядным трудом. Питерцы в Екатеринбурге играли вчера вечером и справились гораздо увереннее, а Олег Шатов забил, наконец, свой первый гол в этом чемпионате.

С «Зенитом» связан и самый интересный трансферный слух уик-энда. Комментатор Нобель Арустамян утверждает, что уже этой зимой в Петербург может переехать вратарь «Амкара» Александр Селихов. Источники информации не раскрываются, так что каждый волен решать сам – верить этому или нет.

Еще один заметный воскресный матч прошел без участия лидеров сегодняшнего дня. Зато его главными героями оказались футболисты, которые в последний раз добивались серьезных успехов еще в 90-е: Сергей Кирьяков и Игорь Шалимов. Теперь они тренируют тульский «Арсенал» и краснодарский «Краснодар», соответственно, причем для Кирьякова это был первый матч в статусе главного, а Шалимов только-только избавился от приставки «и.о.». По всем прогнозам, побеждать должен был «Краснодар», пусть и лишившийся из-за травмы Федора Смолова, но что-то пошло не так. Подробности – в нашем репортаже.

Напомним, кстати, что тур еще не завершился, и последний матч пройдет сегодня вечером. Но положения лидеров это уже не изменит – в матче «Анжи» – «Терек» определится только то, кто именно проведет ближайшую неделю на седьмом месте. Трансляция будет здесь.

Тем временем в ведущих футбольных лигах Европы тоже сыграно большинство матчей очередного тура. В Испании лидеры показали пример того, как именно надо забивать середнякам: «Севилья» забила три гола, «Барселона» – четыре, «Вильярреал» – пять, «Реал» – шесть, а мадридский «Атлетико» – сразу семь. Эти же пять команд заняли верхние пять строк таблицы, втиснувшись в интервал размером в два очка.

Почин испанских коллег в Англии подхватили «Арсенал» и «Челси», забившие в очередном матче по три гола «Суонси» и «Лестеру», соответственно. Увы, этот их примеру не последовали входящие в группу лидеров «Манчестер Сити» и «Тоттенхем», которые потеряли очки. Впрочем, главный матч тура в английской премьер-лиге начнется сегодня в 22:00, когда на поле «Энфилда» выйдут «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Трансляция состоится здесь .

В немецкой Бундеслиге все более предсказуемо: главная сенсация состоит в том, что «Бавария» в этот раз не выиграла, а сыграла вничью. Этого хватило, чтобы в таблице к ней приблизились «Кельн» и – страшно сказать – «Лейпциг». Как минимум, еще неделю здесь будет сохраняться видимость интриги.

В Италии с интригой еще хуже: «Милан» даже после своей воскресной победы над «Кьево» после восьми туров отстает вместе с «Ромой» от лидирующего «Ювентуса» на целых пять очков. Шансы нетуринских клубов на чемпионство вслух никто уже не обсуждает, а самым интересным событием тура становится эпизод из жизни «Интера», Икарди, арбитра и Бруно Алвеша, ныне играющего в «Кальяри». Посмотрите, это занимательно.

В главной российской хоккейной лиге играют почти каждый день, а лидеры меняются по нескольку раз в неделю. Сейчас на Западе больше всех очков у питерского СКА, который в воскресенье вечером снова выиграл . Попутно Илья Ковальчук вышел на первое место в таблице лучших бомбардиров, а Олег Знарок опять пошутил. Кажется, у обоих это начинает входить в привычку.

Еще одна важная хоккейная новость пришла из Магнитогорска: форварда Войтека Вольски перевели из реанимации в обычное хирургическое отделение. Если кто забыл, то Вольски не повезло в одном из недавних матчей: он на большой скорости влетел головой в борт, после чего без сознания был доставлен в больницу. Подробности этой истории и видео травмы – здесь.

У теннисисток травмы, к счастью, почти не бывает таких опасных травм. Но даже легкие повреждения могут нарушить планы. Вот и Доминика Цибулкова вынуждена менять расписание: она не сможет приехать в Москву на «Кубок Кремля». Еще серьезнее проблема у Серены Уильямс – она вынуждена будет пропустить итоговый турнир WTA. Серена рассказала об этом в своем видеообращении к болельщикам на сайте Ассоциации. Ждем сенсационных разоблачений от хакеров, которые героически выяснят, как именно она залечивала свою травму.

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