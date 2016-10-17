«Скандал в Канаде – игроки решили отменить себе выходной!» 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





В гости к «Эдмонтону», который одержал две победы подряд, и в котором Коннор Макдэвид набрал 6 очков, приехал «Баффало» - и так слабая команда, да еще изнуренная травмами. Казалось, что «Ойлерз» запросто порвут гостей, но не тут-то было.

В составе «клинков» появился форвард Кайл Окпосо, для него это был дебют в новом клубе. И надо же такому случиться, что именно Окпосо открыл счет уже в начале первого периода. Там безобразно в своей зоне сыграл «Эдмонтон».

Потом забил Райан О’Райли, недавний обладатель Кубка мира… И вот что скажу – пока у «клинков» есть такие ребята, как Окпосо, О’Райли, Расмус Ристолайнен, они могут зацепить многих. А когда еще после растяжения лодыжки вернется Джек Айкел…

«Баффало» забивал голы на любой вкус и цвет, на замену отправился вратарь Кэм Табло и вышел Юнас Густавссон, который не пропустил ничего. Но это уже ни на что не влияло. «Эдмонтон» провел безобразный матч и был заслуженно разгромлен.

ГОЛ ДНЯ





Хотелось бы сказать что-то хорошее о Николае Кулемине – единственном из россиян в этот игровой день. Но роль Кулемина на площадке вообще не подразумевает, чтобы о нем говорили. Он как и судья – должен быть незаметен, чтобы просто делать свою работу.

А вот форвард «Айлендерс» Джош Бэйли отличился в овертайме «3 на 3», когда подхватил шайбу обвел игроков «Анахайма», затем вратаря – и положил шайбу в угол.

Бэйли бежал по виражу, как Виктор Ан в шорт-треке. Роскошный гол!

ГЕРОЙ ДНЯ

Конечно, это Райан О’Райли, который впервые за карьеру набрал 4 (2+2) очка, забросил победную шайбу, был признан первой звездой, да еще этот матч для него стал 500-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Когда игроки сборной Канады приходили на подиум для общения с прессой, все носились вокруг двух бородачей – Джо Торнтона и Брента Бернса. А вот третий бородач – Райан О’Райли – оставался в тени.

Он не набрал ни одного очка на турнире. Его роль – таскать рояль в низших звеньях. Но этим и ценен такой работяга. А в «Баффало» он считается звездой.

ХОРРОР ДНЯ





Я могу понять, когда один игрок с размаху впечатывает другого в борт – да так, что у того голова едва не раскалывается. Это силовая борьба, и кто-то переступает грань. Это нужно жестко наказывать, и нарушитель потом получает большую дисквалификацию.

Но в матче «Ванкувера» против «Каролины» было совсем другое. Форвард хозяев Джек Виртанен умышленно рукой схватил голову Йоакима Нордстрема и ударил ее об борт.

Да, Нордстрем сумел продолжить матч, и никакого удаления там не последовало. Но скорее всего, судьи просто проспали эпизод. Ну а вообще Виртанен – рецидивист. Можно вспомнить, как он получил два матча дисквалификации за грязный силовой прием против Романа Полака или как хватал кучу штрафных минут в юниорах. Опасный парнишка.

АНЕКДОТ ДНЯ





При счете 2:2 форвард «Баффало» Райан О’Райли забил победный гол, нанеся бросок со своей половины площадки. Вратарь Кэм Талбо может говорить что угодно – шайба там подпрыгнула или еще что-то (а она и вправду изменила направление при отскоке), но это вопиюще-вызывающ ая бабочка. Главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан готов был на лавке лопнуть от злости. А после игры он устроил своей команде жуткий разнос.

Более того, в «Ойлерз» решили нарушить коллективное соглашение. Игроки собрались группой и сами себе назначили тренировку на понедельник, хотя в команде этот день по закону должен быть выходным. Интересно, что скажет профсоюз. Ведь это, как ни крути, нарушение закона. Некоторые журналисты даже переводят стрелки на Тодда Маклеллана и менеджмент «Эдмонтона», который позволяет такую вольность.

И знаете, что я скажу? Нам бы ваши проблемы, ребята.

ЦИТАТА ДНЯ

«Мы выглядели как смешные мишки из фильма. Помните, была такая детская команда? Проиграли всю позиционную борьбу, не могли отдать пас. Ни один наш хоккеист не был готов к матчу. Нам сейчас дали хорошего пинка между ног. Что скажу об удалениях Пульо? У нашей команды много недостатков, от которых нужно избавляться. Глупость – один из них».

Тодд МАКЛЕЛЛАН, главный тренер «Эдмонтона»

ТАБЛО ДНЯ

Айлендерс – Анахайм – 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Нельсон, Таварес, Бэйли – Фаулер, Гетцлаф

А: Кулемин (0+0; -1, 0, 0, 14.42)

Эдмонтон – Баффало – 2:6 (2:2, 0:2, 0:2)

Пульо, Лючич – Окпосо, О’Райли (2), Джионта (2), Моулсон

Ванкувер – Каролина – 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Хорват, Гранлунд, Хаттон, Саттер – Раск, Теравайнен, Фолк

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.