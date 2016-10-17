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Контрольная для Моуринью. Чем интересен матч «Ливерпуль» – «МЮ»

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюИсточник: Reuters

«Советский спорт» предвкушает встречу дня в мировом футболе.

«Ливерпуль» сейчас – одна из самых ярких команд Европы. В среднем за матч «красные» наносят 19 ударов по воротам! В ведущих чемпионатах Старого Света лучше них по этому показателю только «Реал» – 21 удар.

Все это – игровая философия главного тренера Юргена Клоппа. Одну из ее обязательных составляющих сам он однажды озвучил: «Контрпрессинг – лучший плеймейкер». Для справки: контрпрессинг – отбор мяч сразу после его потери. Теряя мяч на чужой половине поля, команда тут же вступает в отбор. А отобрав его, начинает искать кратчайшие пути к воротам. Отсюда и большое количество ударов.

Если контрпрессинг не получается, то «Ливерпуль» ищет возможность для прессинга – ждет подходящего момента для вступления в отбор (плохой прием мяча футболистом другой команды, получение соперником мяча спиной к чужим воротам, получение мяча слабым игроком). И дело опять заканчивается быстрой ответной атакой. Это позволяет «Ливерпулю» не только часто атаковать, но и не давать сопернику толком владеть мячом. Сам же «Ливерпуль» владеет мячом 57% времени в среднем за матч. Выше в этом сезоне показатель только у «Манчестер Сити» – 60%.

Для такой игры у «Ливерпуля» подобрался хороший состав. Стоит выделить тройку нападения – Коутиньо, Фирмино и Мане. Все они выделяются работоспособностью и техникой. Каждый из них в этом сезоне забил по три мяча. Данная статистика – ода командой игре: именно ей в первую очередь сильны «красные», тогда как индивидуальное мастерство отходит на второй план.

Но это не значит, что оно вовсе не важно, а коллективизм у «Ливерпуля» возведен в абсолют. Когда отбираешь мяч на чужой половине поля, свободных зон много. Поэтому Клоппу нравятся яркие, индивидуально сильные игроки. Коутиньо, Фирмино, Мане, Лаллана – как раз из таких. Особенно стоит выделить Мане. В стан «красных» он перебрался летом из «Саутгемптона» за 41 миллион евро. Отличительная черта сенегальца – умение разобраться с соперников один в один. Это важнейшее качество, когда команда отбирает мячи на чужой половине поля. Мане им пользуется – он является лидером «Ливерпуля» по количеству удачных обводок в среднем за матч (3,8) и по количеству заработанных штрафных (2,5).

Интрига встречи «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» в том, что такой стиль игры соперника для команды Жозе Моуринью очень неудобен – организованного выхода из обороны в атаку у нее пока нет. Это показали обыгравшие «красных дьяволов» «Манчестер Сити» (2:1) и «Уотфорд» (3:1). И те, и другие заставляли «Юнайтед» ошибаться на своей половине поля. Улучшил ли Моуринью этот компонент игры? Ответ узнаем сегодня вечером. Время для этого у португальца было – те матчи состоялись еще в середине сентября.

Игроки, на которых стоит обратить пристальное внимание

1. Погба и Эррера/Феллаини

Центральные полузащитники «Юнайтед» могут стать объектом прессинга со стороны «Ливерпуля». Они часто получаются мяч от защитников на своей половине, находясь спиной к чужим воротам. Это для команд Клоппа сигнал – появилась отличная возможность отобрать мяч.

2. Шоу/Блинд и Валенсия

«Ливерпуль» любит надавить и на крайних защитников соперника. Их легче всего лишить адресатов для передач, ведь с одной стороны от них находится боковая линия. Остается перекрыть лишь партнеров в центре поля.

3. Ибрагимович

Наличие Златана Ибрагимовича в составе – отличный шанс для Моуринью свести риск к минимуму. Когда все другие варианты перекрыты, всегда можно найти шведа длинной передачей. Прямолинейно? Возможно. А уступить, но играть красиво разве лучше?

4. Мата/Мхитарян

Если Моуринью решит использовать длинные передачи на Ибрагимовича, то потребуется выигрывать подборы. Значит, рядом со шведом нужен будет резвый работоспособный игрок. Это точно не Руни. Скорее всего, им станет Мата. Его активность будет полезна и при игре в короткий пас – он может открыться под передачу как в недодачу, так и за спину сопернику. Может на этой позиции сыграть и Мхитарян, но он только на днях восстановился от травмы.

Матч

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Место и дата

17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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