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Клаудио Браво: Стараюсь вникнуть в идеи Гвардиолы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Клаудио Браво
Клаудио БравоИсточник: Reuters

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво, который минувшим летом покинул «Барселону», дал интервью каталонскому изданию Mundo Deportivo.

Отметим, что 19 октября английский клуб в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретится с «Барселоной» на выезде. 

– Как вы относитесь к возвращению на «Камп Ноу»?
– Спокойно, но в то же время я прекрасно знаю, насколько это будет важная игра для нашей команды. Счастлив вернуться на на этот стадион, ведь именно здесь я пережил самые счастливые моменты в своей карьере. Это был прекрасный опыт. В этом клубе мне открылась дверь в элиту мирового футбола.

– Ожидаете теплого приема?
– Уверен, болельщики встретят меня самым лучшим образом. Я покинул «Барселону» на позитивной ноте. Играя за этот клуб, я выиграл все титулы, но не жалею о своем решении перейти в «Манчестер Сити». 

– Кто выйдет победителем в среду?
– Думаю, обе команды будут стараться играть в свой футбол. «Барселоне» придадут сил домашние стены, но мы должны выполнять план, использовав свои сильные стороны. Шансы на победу равны.

– Вам придется вновь выйти на поле с Месси, Суаресом и Неймаром, но теперь эти игроки будут угрожать вашим воротам.
– Мне очень повезло выступать с ними за одну команду. В среду нам предстоит встретиться уже в других условиях. В любом случае, это будет полезно для меня. Наши команды похожи по стилю игры, однако, у «Барселоны» есть Месси, который обладает необъяснимой магией игры. Сколько бы ты его не анализировал, все равно никогда не знаешь, чего от него ждать. 

– Марк-Андре тер Штеген подвергся критике за свою игру против «Сельты». Как оцените его действия в этом матче?
– Любой вратарь подвергается критике. Особенно если мы говорим о «Барселоне». Несмотря на все это, тер Штеген очень силен, как в физическом, так и психологическом плане. Уверен, он справится с давлением.

– Сложно ли забыть о своих ошибках, если ты вратарь?
– Кто играет на позиции голкипера – знает каково это. Думаю, вратарь – ключевой игрок в каждой команде. Для того, чтобы справиться с давлением, нужно хорошо играть. Именно так следует отвечать за свои ошибки.

– Как вы относитесь к критике в свой адрес?
– Я стараюсь не читать газет и вообще не думать, кто и что сказал обо мне. Если это действительно авторитетный человек, который долгое время играл на высоком уровне, то, конечно, стоит задуматься над его словами. В других случаях даже не обращаю внимания. 

– Как прошла ваша адаптация в «Манчестер Сити»?
– Прекрасно. Я сразу понял, какой стиль игры пытается привить нашей команде Хосеп Гвардиола. Чувствую себя комфортно. 

– Считаете ли вы, что уже достигли всего в футболе?
– Думаю, у меня все еще впереди. Я веду себя достаточно скромно и отношусь к своим коллегам с большим уважением. На данный момент я больше стараюсь вникнуть в идеи Гвардиолы, а на это уходит не мало времени. Мы хотим выиграть каждый турнир, в котором участвуем.  

– Как вы себя чувствуете в чемпионате Англии?
– Отлично. Сейчас для меня очень важно работать, потому что это является залогом успеха. Я не думаю о том, что должен кому-то что-то доказывать. 

– АПЛ представлялась вам именно такой?
– Это очень привлекательный чемпионат. Не согласен с теми людьми, которые говорят, что в Испании больше клубов претендуют на чемпионство. В АПЛ игроки подготовлены лучше с физической точки зрения, к тому же, здесь очень быстрый темп, – сказал Браво.

Матч

Барселона - Манчестер Сити

Место и дата

19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция



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