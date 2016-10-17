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Виктор Немков: Федор отреагировал на детские бои в Грозном так, как должен был

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Виктор Немков: Федор отреагировал на детские бои в Грозном так, как должен был
Источник: Mix Fight

Российский боец Виктор Немков – о подготовке к поединку турнира М-1 Challenge 71 с Атиллой Веем и детских поединках на турнире в Чечне.

21 октября в Ледовом дворце на M-1 Challenge 71 Виктор Немков сразится с новичком организации Аттилой Веем. Словак с венгерскими корнями всего второй раз выйдет сражаться в М-1. До этого на протяжении двух лет он выступал за океаном в Bellator, где в пяти поединках проиграл всего однажды.

Совсем недавно Вей решил перейти в тяжелый вес. Мысли об этом давно сидели в его голове, но решиться на переход удалось только этим летом. Первым соперником стал действующий чемпион в тяжелой весовой категории Александр Волков на турнире М-1 Challenge 68. Перед боем Аттила заявил, что покажет все, что умеет, однако московская публика не успела ничего увидеть. Россиянин справился с дебютантом быстро, отправив его уже через 2 минуты и 38 секунд первого раунда в нокаут. Несмотря на это, «Пумукли» – так еще можно называть Вея – продолжает тренироваться и грезить о чемпионском поясе. Ведь ради этого он и решил выступать в России.

Зрителям стоит готовиться к долгой схватке: последние три поединка Немков доводил до финального гонга: так было весной в Оренбурге с Рашидом Юсуповым, в матче-реванше со Штефаном Пютцем, и до этого – с Маро Пераком. Вей до встречи с Волковым три боя подряд досрочно не завершал. Также оба спортсмена в своих последних поединках победить не смогли, а у словака безвыигрышная серия длится уже два года и насчитывает три боя. Немков, в свою очередь, никогда больше одной схватки не проигрывал, поэтому нет сомнений в том, что нас ожидает настоящая рубка.

Кстати, с Пютцем или «братом Т-800», как его называет Аттила, у Вея отличные отношения и в подготовке к схватке с обидчиком своего товарища немец максимально помог Вею, ведь он уже знает, с помощью чего можно одержать победу над Немковым. Однако у россиянина есть свои преимущества. Например, город проведения турнира. Петербург, можно сказать, стал Виктору родным – здесь многократный призер чемпионата России и победитель Кубка мира по боевому самбо провел уже шесть боев и всего два из них он проиграл – фон для новой победы отличный, поддержка тоже будет на уровне.

«Федор помогал готовиться, подсказывал по возможности»

– Виктор, насколько вы уже изучили вашего соперника – Атиллу Вея?
– Это опытный боец, он много дрался в организации Bellator. Посмотрели его бои, работаем под соперника.

– Какие у него сильные стороны?
– Думаю, ударная техника, она у него хорошая. Вей – очень настойчивый боец, всегда прет вперед.

– Последние три боя он проиграл. В чем были ошибки Аттилы в этих поединках?
– Могу сказать по последнему поединку с Александром Волковым. Россиянин был габаритнее его, и это наверно сказалось в первую очередь.

– На что в подготовке сделали акцент?
– Мы хорошенько поработали против леворуких бойцов, больше внимания уделили технике ударов.

– Где и с кем готовились?
– Проводили сбор в Старом Осколе вместе с Анатолием Токовым, с моим братом Вадимом, Валентином Молдавским, Кириллом Сидельниковым. У нас большая команда, хватает спарринг-партнеров полутяжелого веса. На заключительном этапе к нам приехала сборная России по смешанным единоборствам, они готовились к чемпионату Европы.

– Федор Емельяненко помогал вам, принимал участие в тренировках?
– Да, подсказывал по возможности, но с ним мы виделись редко, он был то в Москве, то еще где-то.

– У Вея всего второй бой в организации М-1. В чем ее отличие от Bellator, где он выступал раньше?
– Особой разницы нет, бойцы серьезные и там, и там. Про отличия лучше у него спросить.

– А какие у вас планы на будущее?
– У меня еще действует контракт с М-1, пока буду драться в этой организации.

– Есть ли бойцы, с которыми вы особенно хотите сразиться?
– Мне в этом плане все равно. Кого мне предлагают, с тем и дерусь, никогда не выбирал. Выходить на ринг – наша работа.

«Некрасиво оскорблять человека. Тем более Федора»

– Сейчас бурно обсуждают детские бои, которые прошли в Грозном. Если бы они дрались в защитной экипировке, не было бы такого скандала?
– Мне кажется, это было бы правильнее. Есть определенный регламент проведения таких соревнований, его нужно соблюдать.

– Как вообще должны проводиться турниры среди детей?
– Я не знаю, я же не организатор.

– Вы обсуждали с Федором эту ситуацию?
– Нет.

– Много критики и неприятных слов обрушилось на него. Что можете ответить этим людям?
– Федор ни в чей адрес не сказал ничего оскорбительного. Он отреагировал так, как и должен был. Вообще некрасиво оскорблять человека. Тем более Федора.

– Как думаете, нападение на дочь Федора – совпадение или это произошло неслучайно?
– Не знаю. Может, и совпадение.

– Украинец Никита Крылов, который сейчас выступает в UFC, предложил бойцу клуба «Ахмат» Абдул-Кериму Эдилову встретиться в восьмиугольнике. Вы готовы выйти с кем-то на ринг в знак поддержки Емельяненко?
– Конечно, вышел бы.

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