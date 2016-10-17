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«Пенальти – это не только интуиция». Итоги 8-го тура АПЛ

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Все замерли в ожидании битвы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Но и в выходные в Англии случилось много чего интересного, так что «Советский спорт» подводит итоги 8-го тура премьер-лиги, не дожидаясь суперматча на «Энфилде».

СуперСтекеленбург

Источник: Reuters

Главным героем тура стал, без сомнения, вратарь «Эвертона» Мартен Стекеленбург, отразивший два пенальти в матче с «Манчестер Сити». Голландец стал всего седьмым голкипером в истории премьер-лиги, кому удалось подобное. До него последним, кто брал два одиннадцатиметровых за игру, был Эурельо Гомес – в апреле 2016-го бразилец, защищавший ворота «Уотфорда», сделал это в матче с «Вест Бромвичем». Кстати, Гомес провернул этот трюк дважды – в 2010-м, выступая за «Тоттенхэм», он взял два пенальти во встрече с «Сандерлендом».

«Думаю, что это была лучшая игра Мартена в его жизни», - сказал после матча главный тренер «Эвертона» Рональд Куман.

Сам же вратарь не стал благодарить удачу, а заметил, что внимательно изучал, как бьют пенальти игроки «Сити», в частности, Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро. «Пенальти – это не только интуиция, перед игрой всегда проводится анализ», - сказал он.

Интересно, что за пять дней до этого Стекеленбург стал объектом критики и насмешек. В матче за сборную Голландии он пропустил после дальнего удара хавбека французов Поля Погба, с запозданием среагировав и неловко попытавшись отбить мяч. «Оранжевые» проиграли – 0:1. Вот уж действительно – от смешного до великого один шаг. 

Трудные времена Гвардиолы

Источник: Reuters

Вот уже второй тур подряд соперник находит способ, как успешно противостоять «Манчестер Сити». Сначала «Тоттенхэм» задушил «Сити» высоким прессингом и активностью на чужой половине поля, а теперь вот «Эвертон» выстроил строгую, эшелонированную, но при этом умную оборону, а главный тренер «ирисок» Куман умело управлял игрой по ходу матча.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола тоже не сидит сложа руки – во встрече с «Эвертоном» он поменял схему с 4-1-4-1, по которой играл в начале сезона, на 3-2-2-3. Отчасти это сработало, но победы все равно добиться не удалось. И как здесь не вспомнить, что на старте чемпионата у «Сити» был хороший календарь – «горожане» играли с командами из нижней части таблицы вроде «Сандерленда», «Суонси» или проблемного нынче «Вест Хэма». Так что все самое сложное для Гвардиолы только начинается.

«Мы сделали все, что могли. Так что мне даже немного обидно за футболистов. Но надо отдать должное Куману и его команде. Я даже скажу им: «Хорошая работа», - говорил после матча испанец.

Тем временем, если считать и Лигу чемпионов, «Сити» не может победить уже три матча подряд.

Джака-Джака

Источник: Reuters

Гранит Джака стал самым дорогим приобретением «Арсенала» этим летом – лондонцы отвалили менхенгладбахской «Боруссии» за 24-летнего швейцарца 45 миллионов евро. Хавбека уговаривал главный тренер Арсен Венгер, объясняя игроку все преимущества этого трансфера.

С начала сезона прошло два месяца. И пока Джака уверенно претендует на звание худшего новичка «Арсенала» за последние годы. Он, конечно, забил красивый гол «Халлу», но в целом – одно разочарование. В матче с «Суонси» швейцарец привез первый гол в свои ворота, подарив мяч Гилфи Сигурдссону, а во втором тайме схлопотал удаление за грубый фол на игроке гостей Джону Барроу. Венгер публично не стал ругать Джаку, но, думается, хавбека ждет серьезный разбор полетов.

Интересно, что с начала прошлого сезона Джака получил уже четыре красных карточки – больше, чем любой другой игрок из пяти ведущих европейских чемпионатов. И это не считая удаления в сентябрьском матче сборных Швейцарии и Португалии.

Подъем «Стоук Сити»

Источник: Reuters

Если бы Марк Хьюз работал в России, то ему бы уже давным давно указали на дверь. Но валлийцу повезло – он трудится главным тренером в премьер-лиге, где владельцы клубов более терпеливы, чем их коллеги с 1/6 части суши. «Стоук Сити» в очередной раз провалил начало сезона, но, похоже, это, как и раньше, были временные трудности.

В сезоне-2014\15 после семи туров «гончары» шли на 16-м месте, набрав восемь очков. Закончили чемпионат на 9-й строчке таблицы. В прошлом году «Стоук» снова плохо стартовал – 2 очка после 4-х туров, 6 – после семи. Но финишировала команда Хьюза опять на 9-м месте. И сейчас, история, похоже, повторяется. В прошлом туре «гончары» отобрали очки у «МЮ», сейчас – одержали первую победу, обыграв «Сандерленд». Похоже, «Стоук» начинает свой фирменный подъем.

«Если вы возьмете последние наши четыре матча, то увидите, что, несмотря на не очень удачные результаты, наша игра становилась все лучше и лучше», - констатировал Хьюз.

Катализатором же подъема «Стоука» стал Джо Аллен. Один из героев Евро-2016 забивает уже в трех матчах премьер-лиги подряд, что случилось с ним впервые в карьере. В следующем туре «гончаров» ждет бедовый «Халл», и это хороший шанс продолжить подъем со дна.

Беззубые «тигры»

Источник: Reuters

И, кстати, как раз о «Халле». Перед стартом сезона от «тигров» никто не ждал ничего хорошего. За две недели до начала чемпионата команду из-за разногласий с владельцами покинул главный тренер Стив Брюс, клуб провалил работу на трансферном рынке, болельщики готовили акции протеста против опостылевшего руководства. Словом, «Халл» виделся главным кандидатом на вылет.

Но в первом туре был обыгран чемпион – «Лестер», во втором – «Суонси». Затем было поражение от «Манчестер Юнайтед», но команда Жозе Моуринью забила победный гол уже в компенсированное время. Казалось, что многолетний помощник Алекса Фергюсона Майк Филан, подхвативший команду – настоящий волшебник. Но потом сказка закончилась. Четыре последних матча в АПЛ «Халл» проиграл с общим счетом 3:17. Еще раз – 3:17! Да, в соперниках были «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси». Но разгром в последнем туре от «Борнмута» (1:6) не лезет ни в какие ворота.

«Мне очень неловко. Нам нужно расти. Если мы не будем играть дисциплинированно и с полной концентрацией, то ничего хорошего нас не ждет», - грустно констатировал Филан.

Ближайшие матчи будут показательными. Испытание лидерами позади и «Халл» ждут игры со «Стоуком», «Уотфордом», «Саутгемптоном», «Сандерлендом». Если и в них не набирать очки, тогда говорить будет просто не о чем.

Все результаты 8-го тура АПЛ здесь

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