Элина Свитолина: Мысль о победе над Сереной помогала не расстраиваться после Рио

Элина Свитолина Источник: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина – четвертый номер посева стартовавшего в Москве Кубка Кремля и одно из открытий нынешнего сезона. На встрече с журналистами 15-я ракетка мира рассказала о том, как ей удалось обыграть сразу двух первых ракеток мира за один сезон, о работе со знаменитой бельгийкой Жюстин Энен и о решении приехать в Москву в сложное для отношений между Россией и Украиной время.

- Элина, вы на Олимпиаде одержали историческую победу над Сереной Уильямс. В какой момент осознали значимость того, что сотворили?

- Значительно позже момента самой победы. Сначала старалась об этом не задумываться, потому что у меня на следующий день был запланирован новый матч — хотя его и перенесли из-за дождя. А когда Олимпиада для меня закончилась, мысль о том, что я обыграла Серену, помогала мне сильно не расстраиваться. Все-таки это очень большое достижение. И самое главное — что я эту победу одержала, играя за страну. Я почувствовала, что порадовала людей — хотя медали выиграть и не получилось.

- Обыграть Серену было мечтой детства?

- Мечта — это сильно сказано, но задача такая у меня была. Где-то в подсознании мне всегда казалось, что это невозможно. Особенно когда она играет на своем лучшем уровне. Если честно, я больше довольна даже не самой победой над Сереной, а тем, что очень хорошо играла в тот день. Для меня это было даже неожиданно.

- Что она вам сказала после матча?

- Что тоже не ожидала от меня такой игры — я атаковала после каждого ее удара. И поздравила меня с победой.

- Совсем недавно, в Пекине, вы вновь обыграли первую ракетку мира — только уже не Уильямс, а Ангелику Кербер...

- У нас с ней всегда были упорные матчи. В предпоследнем я очень легко выиграла первый сет, подавала на матч два раза, но в итоге проиграла. И поняла, что если я играю на хорошем уровне, то у меня есть шансы на победу над ней. Поэтому, по ощущениям, в Пекине я обыграла не первую ракетку мира, а конкретную теннисистку — Кербер. Конечно, она провела невероятный год, выиграла два турнира «Большого шлема», это потрясающее достижение, но когда она дает в игре шансы, обыграть ее можно.

- Кербер отыграла в Пекине два матч-бола. Как потом удалось не сломаться?

- На первом матч-боле я рискнула, сыграла резковато. Во втором розыгрыше допустила невынужденную ошибку. А потом просто постаралась об этом не думать. Конечно, плохие мысли приходили, но я старалась их от себя отгонять. Кербер очень цепкий игрок, но я старалась концентрироваться на своем плане — играть через центр и стараться открывать углы корта. Так все и получилось — все сложилось, как планировала.

- Как складывается ваше сотрудничество с Жюстин Энен?

- Сотрудничество была запланировано на один год, сейчас будем обсуждать, что дальше. Работа с ней для меня стала невероятным опытом, она превзошла все мои ожидания. Жюстин делилась со мной своими ощущениями от тяжелых в психологическом отношении матчей — например, финалов турниров «Большого шлема». Я, конечно, до этого уровня еще немножко не доросла, но узнать ее мысли мне было очень интересно. Понять, какие, может быть, она допускала ошибки и стараться не повторять их самой. Благодаря общению с Жюстин я многое поменяла в своей подготовке, в настрое на матчи.

- Как вы оцениваете весь нынешний сезон?

- Начало года было очень неудачным. Плохой старт в Австралии, игра была в непонятном состоянии, потом получила травму... Не могла выкладываться на 100 процентов. Но потом набрала ход, стала себя лучше чувствовать — и по здоровью, и по игре. Все стабилизировалось на хорошем уровне — и результаты пришли. Год я бы назвала переходным, потому что я достаточно много поменяла в своей игре. Но и неплохим при этом.

- Почему решили приехать на Кубок Кремля? Ситуация с отношениями между нашими странами все-таки далеки от идеальных...

- Три года у меня не получалось приезжать в Москву в том числе и по причине сложившейся ситуации. Кубок Кремля — очень престижный турнир, входит в категорию Premier. Хочется закончить год на положительной волне.