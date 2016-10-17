Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард1 : 1ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Палермо- : -Торино
Футбол  Анжи- : -Терек
Хоккей  Медвешчак- : -Ак Барс
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Элина Свитолина: Мысль о победе над Сереной помогала не расстраиваться после Рио

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Элина Свитолина
Элина СвитолинаИсточник: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина – четвертый номер посева стартовавшего в Москве Кубка Кремля и одно из открытий нынешнего сезона. На встрече с журналистами 15-я ракетка мира рассказала о том, как ей удалось обыграть сразу двух первых ракеток мира за один сезон, о работе со знаменитой бельгийкой Жюстин Энен и о решении приехать в Москву в сложное для отношений между Россией и Украиной время.

- Элина, вы на Олимпиаде одержали историческую победу над Сереной Уильямс. В какой момент осознали значимость того, что сотворили?
- Значительно позже момента самой победы. Сначала старалась об этом не задумываться, потому что у меня на следующий день был запланирован новый матч — хотя его и перенесли из-за дождя. А когда Олимпиада для меня закончилась, мысль о том, что я обыграла Серену, помогала мне сильно не расстраиваться. Все-таки это очень большое достижение. И самое главное — что я эту победу одержала, играя за страну. Я почувствовала, что порадовала людей — хотя медали выиграть и не получилось.

- Обыграть Серену было мечтой детства?
- Мечта — это сильно сказано, но задача такая у меня была. Где-то в подсознании мне всегда казалось, что это невозможно. Особенно когда она играет на своем лучшем уровне. Если честно, я больше довольна даже не самой победой над Сереной, а тем, что очень хорошо играла в тот день. Для меня это было даже неожиданно.

- Что она вам сказала после матча?
- Что тоже не ожидала от меня такой игры — я атаковала после каждого ее удара. И поздравила меня с победой.

- Совсем недавно, в Пекине, вы вновь обыграли первую ракетку мира — только уже не Уильямс, а Ангелику Кербер...
- У нас с ней всегда были упорные матчи. В предпоследнем я очень легко выиграла первый сет, подавала на матч два раза, но в итоге проиграла. И поняла, что если я играю на хорошем уровне, то у меня есть шансы на победу над ней. Поэтому, по ощущениям, в Пекине я обыграла не первую ракетку мира, а конкретную теннисистку — Кербер. Конечно, она провела невероятный год, выиграла два турнира «Большого шлема», это потрясающее достижение, но когда она дает в игре шансы, обыграть ее можно.

- Кербер отыграла в Пекине два матч-бола. Как потом удалось не сломаться?
- На первом матч-боле я рискнула, сыграла резковато. Во втором розыгрыше допустила невынужденную ошибку. А потом просто постаралась об этом не думать. Конечно, плохие мысли приходили, но я старалась их от себя отгонять. Кербер очень цепкий игрок, но я старалась концентрироваться на своем плане — играть через центр и стараться открывать углы корта. Так все и получилось — все сложилось, как планировала.

- Как складывается ваше сотрудничество с Жюстин Энен?
- Сотрудничество была запланировано на один год, сейчас будем обсуждать, что дальше. Работа с ней для меня стала невероятным опытом, она превзошла все мои ожидания. Жюстин делилась со мной своими ощущениями от тяжелых в психологическом отношении матчей — например, финалов турниров «Большого шлема». Я, конечно, до этого уровня еще немножко не доросла, но узнать ее мысли мне было очень интересно. Понять, какие, может быть, она допускала ошибки и стараться не повторять их самой. Благодаря общению с Жюстин я многое поменяла в своей подготовке, в настрое на матчи.

- Как вы оцениваете весь нынешний сезон?
- Начало года было очень неудачным. Плохой старт в Австралии, игра была в непонятном состоянии, потом получила травму... Не могла выкладываться на 100 процентов. Но потом набрала ход, стала себя лучше чувствовать — и по здоровью, и по игре. Все стабилизировалось на хорошем уровне — и результаты пришли. Год я бы назвала переходным, потому что я достаточно много поменяла в своей игре. Но и неплохим при этом.

- Почему решили приехать на Кубок Кремля? Ситуация с отношениями между нашими странами все-таки далеки от идеальных...
- Три года у меня не получалось приезжать в Москву в том числе и по причине сложившейся ситуации. Кубок Кремля — очень престижный турнир, входит в категорию Premier. Хочется закончить год на положительной волне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Чемпионская гонка WTA. Радванска поднялась на третье место, Кузнецова покинула Топ-10Победительница турнира в Пекине Агнешка Радванска переместилась на третье место в чемпионской гонке WTA.Радванска обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в ПекинеПольская теннисистка Агнешка Радванска стала второй финалисткой турнира WTA, который проходит в Пекине.Радваньска вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет со СвитолинойПольская теннисистка Агнешка Радваньска в четвертьфинале турнира в Пекине разгромила Ярославу Шведову из Казахстана.Свитолина вышла в полуфинал турнира в Пекине, обыграв австралийку ГавриловуУкраинка Элина Свитолина в рамках четвертьфинала турнира в Пекине обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.Кузнецова вошла в Топ-10 Чемпионской гонки WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, поднялась на десятое место в Чемпионской гонке WTA.Кузнецова поднялась на седьмое место в рейтинге WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, переместилась на седьмое место в рейтинге WTA.Павлюченкова уступила Свитолиной на турнире в ТокиоРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла украинке Элине Свитолиной в 1/8 финала турнира в Токио.Кербер обошла Уильямс в Чемпионской гонке, Плишкова поднялась на четвертое местоПобедительница US Open Анжелик Кербер возглавила Чемпионскую гонку, обогнав американку Серену Уильямс.Кербер официально возглавила рейтинг WTA, Веснина поднялась на 19-е местоПобедительница US Open Анжелик Кербер стала первой ракеткой мира, опередив Серену Уильямс. 34-летняя американка лидировала в рейтинге WTA 186 недель подряд.Веснина поднялась на 14-е место в Чемпионской гонке WTAРоссийская теннисистка Елена Веснина, дошедшая на прошлой неделе до четвертьфинала турнира WTA в Нью-Хейвене, поднялась на одну позицию, в Чемпионской гонке, опередив Винус Уильямс, и теперь занимает 14-е место.Макарова поднялась на семь позиций в рейтинге WTAРоссийская теннисистка Екатерина Макарова вернулась в Топ-30 рейтинга WTA. После выхода в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене 28-летняя Макарова поднялась с 36-го на 29-е место.Агнешка Радваньска выиграла турнир в Нью-ХэйвенеПолька Агнешка Радваньская выиграла турнир в американском Нью-Хэйвене.Веснина уступила Свитолиной в четвертьфинале турнира в Нью-ХэйвенеРоссийская теннисистка Елена Веснина не сумела пробиться в полуфинал турнира в американском Нью-Хэйвене.Касаткина в первом раунде турнира в Нью-Хейвене проиграла СвитолинойРоссийская теннисистка Дарья Касаткина в первом раунде турнира WTA в Нью-Хейвене проиграла украинке Элине Свитолиной.«Украинским спортсменам запретили давать интервью русской прессе? Да, это так»«Украинским спортсменам запретили давать интервью русской прессе? Да, это так»Обозреватель Sovsport.ru разбирается с запретом украинским спортсменам общаться с российскими журналистами на Играх в Рио.Свитолина обыграла Серену Уильямс и вышла в четвертьфинал ОлимпиадыНа летней Олимпиаде-2016 продолжаются соревнования по теннису. В женском одиночном разряде украинка Элина Свитолина обыграла американку Серену Уильямс в 1/8 финала.Рейтинг WTA. Кузнецова вернулась в топ-10, Веснина поднялась на 24-е местоПолуфиналистка Уимблдона Елена Веснина поднялась на 26 позиций в рейтинге WTA и теперь занимает 24-е место. Лучшим результатом в карьере 29-летней российской теннисистки остается 21-я позиция, на которой она была в июле 2013 года.Шарапова опустилась на 34-е место в рейтинге WTAВ первой двадцатке рейтинга WTA произошло лишь одно изменение. Украинская теннисистка Элина Свитолина сместила Джоанну Конту на 19-е место, а сама поднялась на одну строчку выше.Серена Уильямс победила украинку Свитолину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»Первая ракетка мира американка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.Шарапова опустилась на 24-е место в рейтинге WTAРоссийская теннисистка Мария Шарапова, продолжающая отбывать временную дисквалификацию, опустилась в новом рейтинге WTA на 24-е место. Теперь первой ракеткой России стала Светлана Кузнецова, поднявшаяся на 15-ю позицию.
Элина Свитолина
Элина Свитолинавсе новости

Cпецпредложение