Легенда номер 11. Как Витинью тащит «Интернасьонал»

Нападающий «Интернасьонала» Витинью забил победный гол в матче с одним из лидеров чемпионата «Фламенго» и вытащил команду из зоны вылета.

«Приношу себя в жертву»

«Легенда, легендочка или легендище?» - так «Интернасьонал» позиционирует своего неожиданного лидера и предлагает болельщикам выбрать нужное прозвище.

Еще пару месяцев назад Витинью критиковали за голевую засуху, грубую игру и коллекцию желтых карточек. Казалось, со сменой тренера футболист опять потерял веру в себя. Но теперь Витинью готовы носить на руках, вечером в воскресенье его имя скандировали 35 тысяч зрителей. У нападающего началась белая полоса и очень кстати для «Интера». Клуб всеми силами пытается не вылететь в серию Б. И так получилось, что в последних победных матчах решающее слово оставалось именно за Витинью.

И вот на игру против одного из главных претендентов на титул «Фламенго», Витинью вышел с сумасшедшей мотивацией и верой в свою крутую технику. С первых же минут он стал брать игру на себя, злоупотреблял дриблингом, пытался в одиночку протиснуться в штрафную. А если не получалось, бил чуть ли не с любой дистанции. Разумеется, часто ошибался.

Но в конце концов стал героем матча. Витинью оказался как раз в нужном месте, чтобы забить победный мяч в ворота «Фламенго». Кстати, перед встречей мало кто верил, что против лидеров у «Интера» есть хоть какие-то шансы.

- Я приношу себя в жертву, все знают, что у меня есть проблемы с ногой. Нужно поздравить всю команду. Уверен, что мы сможем выйти из этой непростой ситуации. Пришлось тяжело, играли против претендента на титул, да еще и первыми пропустили гол, - сказал Витинью сразу после матча клубному каналу.

ФК «Витинью»

Такое прозвище игроку дала бразильская пресса. Причины просты: нападающий принес команде треть всех набранных очков (12 из 36) и забил шесть голов, что является лучшим показателем в клубе. А еще Витинью очень любит решать игру в одиночку.

Победный гол в ворота «Фламенго» стал третьим для форварда в четырех последних матчах.

Подобная серия для Витинью уже не первая в Бразилии. В концовке прошлого сезона он играл точно так же. В итоге принес «Интеру» семь побед (21 очко). И втащил клуб в зону Кубка Либертадорес. На этот раз Витинью пытается вытащить команду из зоны вылета.

- У него есть голевое чутье. Мы немного изменили стиль игры из-за Витинью. Создали пространство для него, и сразу стало понятно, что это работает. У этого футболиста сильна воля к победе, а еще отличная скорость. Витинью нужно иногда прощать за эгоизм. Нападающий должен быть немного эгоистом, - заявил после победы над «Фламенго» главный тренер «Интера» Селсо Рот.

Витинью получил самую высокую оценку от Globoesporte — 8,5: «Нападающий снова решил исход матча. Помимо того, что измотал защитников «Фламенго» своими финтами и постоянными забегами по флангу, показал, что является лидером. И воспользовался шансом, забив гол, который стал победным».

У «Интернасьонала» осталось семь матчей, чтобы закрепить успех и остаться в серии А. Половина соперников из первой десятки: «Гремио», «Палмейрас», «Коринтианс», «Флуминенсе». В таких матчах и нужен Витинью, который до зимы может забить еще много голов. Если так произойдет, в феврале у ЦСКА либо снова появится неплохой форвард, либо деньги от выгодной продажи игрока.