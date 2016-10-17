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Валерий Пузанов: В 2004 году наши и ивановские дрались в центре города

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валерий Пузанов: В 2004 году наши и ивановские дрались в центре города

В перерыве матча первенства ПФЛ зона «Запад» «Торпедо» (Владимир) – «Текстильщик» (Иваново) (0:0) фанаты команд устроили драку прямо на поле.

Почетный президент клуба болельщиков владимирского «Торпедо» Валерий Пузанов был очевидцем события.

- Трибуны ивановских и владимирских болельщиков были расположены друг напротив друга, это оплошность руководителей стадиона, - говорит Валерий Пузанов. - Сразу должен пояснить, что футбольному противостоянию Владимир – Иваново уже 30 лет. Это как ЦСКА – «Спартак», тоже дерби, только регионального масштаба. На протяжении всего первого тайма фанаты скандировали в отношении друг друга непристойные кричали. Это всегда так было и будет. И мы в Иваново выезжаем, там тоже такая же атмосфера.

- Началось все с того, что кто-то в перерыве выбежал на поле…
- Да, но непонятно, кто – наш, владимирский, или ивановский. Его зафиксировали видеокамеры, полиция устанавливает, кто это был, но на данный момент информации нет.

Можно еще предъявить претензии сотрудникам полиции – нужно было хотя бы возле ивановской трибуны выставить оцепление. А стадион такой, что там выбежать на поле - никаких проблем нет.

- Почему играли на маленьком стадионе, а не на центральном?
- Потому что на большой у клуба денег нет. Здесь аренда стоит 40 тысяч, а на большом 80 тысяч. Вчера на матче было всего 700 зрителей.

- То есть, полиция выбежавшего не задержала?
- Нет, задержали пятерых на поле после этой драки, и еще троих после матча. На них составили протоколы и отпустили. Но того, кто первый выбежал, не задержали. Сейчас полиция устанавливает личности всех, кто был на поле в момент драки. Это же перерыв был, кто-то в туалет пошел, кто-то еще куда. Четыре года назад мы играли в Иваново, и там тоже в перерыве на поле выбежали два местных фаната, добежали до нашей трибуны и начали показывать всякие жесты. Наши ребята с трибуны выбежали на беговую дорожку и получилась небольшая заварушка.

- Вы видели этого первого выбежавшего фаната?
- Сам момент, когда он выбежал, я не видел. Непонятно, откуда он выбежал. Говорю, это же перерыв был. Потом его увидел, но я его не знаю. Хотя почти всех владимирских фанатов знаю. Может, он из деревни приехал, а может, это ивановский был. На обычные матчи у нас ходит по 70-100 человек активных фанатов, а на такое дерби пришло около двухсот.

Конечно, вчерашний инцидент не красит наш город. Последняя массовая драка между нашими и ивановскими фанатами была в 2004 году. Дрались прямо в центре города, у Золотых ворот.

- Вы руководитель клуба болельщиков владимирского «Торпедо»?
- Почетный президент клуба болельщиков «Торпедо». Я его и создавал. У нас есть членские билеты, в клубе болельщиков порядка 300 человек.

- Сколько годовой взнос стоит?
- Нет годового взноса, только первичный – 50 рублей, чтоб саму карточку окупить.

- Что дает членство в клубе болельщиков?
- Скидки на атрибутику есть. Еще мы организовано выезжаем в Москву на матчи сборной… Я же на днях членский билет передал генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну!

- Как это?
- У нас во Владимирской области, в Доброграде международный спортивный форум проходил. На нем обсуждались проблемы расизма на трибунах в преддверии Кубка Конфедераций и предстоящего чемпионата мира в 2018 году. Приехали представители фан-клубов из Германии, Польши, Словакии. Я там был единственным спикером от болельщиков. И там был чиновник из ООН. Я ему вручил клубную карточку и попросил передать еще одну карточку Пан Ги Муну. И только отдал карточки, спустя три часа новость – Пан Ги Муна не переизбрали на пост генсека. Вот как бывает.

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