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Десять лучших игроков премьер-лиги прямо сейчас

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Десять лучших игроков премьер-лиги прямо сейчас
Источник: Sovsport.ru

«Советский спорт» представляет рейтинг лучших футболистов РФПЛ по итогам первой трети сезона.

10. Роман Зобнин («Спартак»)

Матчи: 10. Минуты: 844. Голы/голевые передачи: 0/2

Несмотря на непростой период в своей карьере – переход в другой клуб, где к тому же поставили не на привычную позицию в центре полузащиты, – Зобнин играет здорово. И пусть в последних матчах он уже не так ярок, как на старте, пользу «Спартаку» приносит. Роман входит в пятерку лучших дриблеров чемпионата (7; здесь и далее – в среднем за матч) и в пятерку игроков, на которых чаще всего фолят (3). В последнем матче именно на нем была заработана красная карточка. Насколько заслуженная – другой вопрос.

9. Андрей Лунев («Уфа»)

Матчи: 5. Минуты: 450. Голы/голевые передачи: -2/0

24-летний вратарь, имя которого еще пару месяцев назад никто не знал, сыграл всего пять матчей. Но как сыграл! Всего два пропущенных мяча, хотя в соперниках были ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар». В общей сложности Лунев совершил 20 сейвов, заявив о себе как об одном из главных претендентов на звание открытия всего сезона. Конечно, места в топ-10 заслуживает и вратарь «Анжи» Александр Беленов, который отразил три пенальти. Но пусть это будет Луневу авансом. Не так часто у нас появляются новые имена.

8. Понтус Вернблум (ЦСКА)

Матчи: 9. Минуты: 806. Голы/голевые передачи: 0/1

Самый противоречивый опорный хавбек нашего чемпионата, с легкостью оформляющий направление в травмпункт, остается лучшим в своем амплуа. Его средний показатель единоборств – 21 (выигрывает 61%), а отборов – 6 (47%). Понтус действительно выжигает центр поля. А когда надо, и довольно часто, включается в атаку. ЦСКА может выжить без Дзагоева, Еременко и даже Акинфеева. А вот без Вернблума – вряд ли. Недавний матч в Ростове-на-Дону, где армейцы пропустили две контратаки, это в очередной раз доказал.

7. Николай Зайцев («Амкар»)

Матчи: 10. Минуты: 854. Голы/голевые передачи: 2/0

Для центрального защитника Зайцев удивительно полезен в атакующей игре – два гола и заработанный пенальти. Хотя в нашем топе он, конечно, не поэтому. В нынешнем сезоне «Амкар» пропустил всего пять мячей (столько же у ЦСКА, меньше нет ни у кого), и вклад 27-летнего защитника в этот результат весьма весомый. Он играет чисто – в среднем 1,5 фола за матч и всего одно предупреждение. И эффективно – выигрывает 77% единоборств (вверху – 83%), и это выше показателей, скажем, Игнашевича и Василия Березуцкого.

6. Дмитрий Полоз («Ростов»)

Матчи: 9. Минуты: 590. Голы/голевые передачи: 3/3

Полоз хорош всем. Он один из самых полезных исполнителей для игры на контратаках. Но главное его достоинство – не останавливается в развитии, постоянно прогрессирует, расширяя свой арсенал (сегодня в нем уживаются и диспетчер, и бомбардир). Его норма – 3 ключевых паса; среди стабильно играющих форвардов выше цифры только у Артема Дзюбы и Зе Луиша. Точность ударов – 44%, эффективность дриблинга – 45%. Как и все атакующие игроки «Ростова», активен в черновой работе – 17 единоборств, 3 отбора.

5. Артем Дзюба («Зенит»)

Матчи: 7. Минуты: 537. Голы/голевые передачи: 5/2

Уехал Халк, сменился тренерский штаб, стали беспокоить травмы – а он все равно идет в группе лучших бомбардиров. Дзюба не только не сдает, он прибавляет. В этом сезоне он гораздо лучше выглядит в созидании. В ход идут даже пятки! А 4 ключевых паса должны привести в замешательство людей, по-прежнему считающих Артема прямолинейным форвардом, умеющим лишь забивать в пустые ворота и подставлять голову под летящий мяч. Когда-то, наверное, так и было. Но Дзюба давно уже более разноплановый игрок.

4. Роман Еременко (ЦСКА)

Матчи: 9. Минуты: 810. Голы/голевые передачи: 3/2

После неудачного прошлого сезона Еременко вернулся на свой уровень. Уровень одного из лучших плеймейкеров премьер-лиги. В первой трети чемпионата он был ключевым игроком в атаке ЦСКА: 3 удара, 4 ключевых паса, 7 передач в штрафную площадь. Конечно, смущает эта загадочная история с его дисквалификацией. Смущает не столько то, что полузащитника отлучили от футбола, сколько то, что не говорят, за что именно. Но в любом случае, какой бы ни была правда, в этом отрезке Еременко был одним из лучших.

3. Федор Смолов («Краснодар»)

Матчи: 8. Минуты: 720. Голы/голевые передачи: 8/0

В конце прошлого сезона подумалось, что Смолов вышел на пик своей карьеры. Но, как выяснилось позднее, Федор тогда только разгонялся. Теперь этот парень отправляет мяч в сетку каждые 90 минут. Он чаще всех в премьер-лиге выходит на ударную позицию (5) и входит в топ лучших дриблеров (7). Он уже не просто бомбардир, а лидер «Краснодара». Само собой, жаль всех игроков, которые получают травму. Травмы не случаются вовремя, они всегда некстати. Но особенно жаль тех, кто находится в столь фантастической форме.

2. Квинси Промес («Спартак»)

Матчи: 9. Минуты: 801. Голы/голевые передачи: 5/5

О Промесе так много говорят и пишут, что представлять этого игрока и приводить его статистические показатели, наверное, не нужно. Да и долго это. Скажем так, по всем показателям, которые имеют значение для атакующих игроков, он или лучший, или один из лучших. И все-таки один факт достоин внимания. С Промесом в составе (9 матчей) «Спартак» забил 16 мячей, и голландец принял непосредственное участие в 11 голевых комбинациях. Это чтобы лучше понимать, насколько важен Квинси для красно-белых.

1. Жулиано («Зенит»)

Матчи: 8. Минуты: 607. Голы/голевые передачи: 6/3

Новобранец «Зенита» выдал такой стартовый отрезок, какой не выдавал, пожалуй, никто и никогда в истории российского футбола. Здесь приведена результативность Жулиано по системе «гол+пас». Но это только в премьер-лиге. Всего же в 11 официальных матчах за «Зенит» бразилец заработал 17 очков (9+8). При всем при этом нельзя говорить о какой-то жулианозависимости. Он органично вписан в командную игру, ведет ее, одеяло на себя не тянет, как предыдущий обладатель седьмого номера. В общем, заслуженное первое место.

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