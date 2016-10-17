Именины пришельца с востока

«Пришелец», а именно так дословно переводится название популярного кроссовера Mitsubishi Outlander, давно стал завсегдатаем наших дорог.

Кажется, что его история началась давным-давно. А ведь «Аутлендер» совсем юн – в этом году главный локомотив японского бренда отмечает 15 лет. В честь начала четвертой пятилетки его постоянного пребывания в России и 850 000-го проданного автомобиля мы решили вспомнить все вехи в истории этой культовой модели «Митсубиши».

СТАРТ В ДЕТРОЙТЕ

Впервые свое новое детище японцы показали в 2001 году на автосалоне в Детройте. Тогда концепт назывался ASX, что расшифровывалось довольно банально – Active Sports Crossover. Автомобиль в том же году попал на конвейер в Японии под именем Airtrek, лишь немного видоизменившись.

В 2002 году в Японии появилась турбированная версия «Эиртрека», выдававшая 240 л.с. По тем временам, когда эпоха кроссоверов лишь начиналась, это был прорыв в области автомобильного мышления: что это такое? Полноприводный универсал? Хэтчбек-переросток? Кто захочет стать обладателем такого авто? Время все расставило по своим местам: сегодня львиная доля автовладельцев мечтает о кроссовере. Надежном и вседорожном. Эти качества и стали фундаментом новой модели Mitsubishi.

Левый руль, как и новое имя, «Аутлендеру» подарили в 2003 году, когда новинка пришла в Старый и Новый Свет. Первое поколение «Аутов» запомнилось своей абсолютной надежностью и неприхотливостью, поэтому даже спустя десятилетие регулярно встречается на дороге. Тогда автомобиль поступил к нам с двумя рядными «четверками», объемом 2,0 и 2,4 литра, выдающими 136 и 160 «лошадей» соответственно. «Старший» мотор оснащался фирменной системой MIVEC – изменялась высота подъема клапанов и фазы газораспределения. Чуть позже к нам прибыл и «оспортивленный» кроссовер – под капотом того Outlander находился дефорсированный двухлитровый силовой агрегат от Lancer EVO, переваливший отметку в двести «голов». Все машины имели колесную формулу 4х4 с блокировкой дифференциала.

Интерьер нового «Аутлендера» далеко ушел от спартанского и скромного внутреннего убранства своего предка. Кстати, тот самый, первый Mitsubishi Outlander и ругали-то за утилитарность отделки. В остальном к автомобилю было не придраться.

УСПЕХ В РОССИИ

Автомобиль стал настоящим бестселлером в России. По мнению владельцев, он имел лишь один недостаток: излишне аскетичный салон. Скромная отделка компенсировалась удобными креслами с боковой поддержкой, удобным рулем и спортивными нотками в отделке. Кстати, запаска в «Аутлендере», в отличие от многих конкурентов, располагалась в нише багажника, что упрощало ее использование и увеличивало срок жизни колеса. Большинство машин того поколения колесят по России с 2,4 литровым мотором. Лишь с ним покупатель мог приобрести автоматическую трансмиссию, хотя, по мнению механиков, двухлитровая «четверка» надежнее. Впрочем, нарекания по большему двигателю – тоже редкость. Ведь сложная и требовательная система GDI стояла лишь на «японцах», а «европейцы» и «американцы», коих у нас абсолютное большинство, комплектовались более простой и надежной MIVEC.

Классический городской кроссовер, коим представляли его создатели, знатно хлебнул глины и бездорожья. Ведь его покупали как альтернативу настоящим внедорожникам Mitsubishi, которых давно любили и уважали. Даже в самой простой комплектации Comfort Outlander был оснащен кондиционером, подогревом зеркал, электростеклоподъемниками и фронтальными подушками безопасности. Автомобиль до сих пор пользуется уважением среди водителей за неприхотливость, высокие потребительские свойства и надежность. Но в 2005 году его отправили на покой, представив второе по счету поколение Mitsubishi Outlander.

Mitsubishi Outlander XL быстро завоевал уважение у покупателя благодаря прекрасному соотношению цены и качества.

НАСТУПЛЕНИЕ В ЕВРОПЕ

Блеснув в Японии, в 2006 году кроссовер представили в Северной Америке, а годом позже он прибыл в Европу. Это был принципиально другой автомобиль: новая платформа, разработанная в партнерстве с DaimlerChrysler, новая линейка двигателей и новые трансмиссии. Переработке подверглась и система полного привода. Более того, первые продажи в Старом Свете пришлись на автомобили с дизельными моторами Volkswagen и шестиступенчатой «механикой»!

В России автомобиль появился в начале 2007 года и получил не совсем понятный индекс XL. Связано это было не столько с размером, хотя новинка подросла, сколько с наличием в автосалонах «Аута» первого поколения, который продавали параллельно со вторым поколением. Российские автомобили были ближе к американским собратьям, чем к европейским, поэтому баллом правили бензиновые силовые установки: новая бензиновая V-образная «шестерка» с шестиступенчатым автоматом, выдающая 220 лошадиных сил и 2,4-литровый мотор на 170 «лошадей», парой к которому можно было выбрать 5МКП и бесступенчатый вариатор CVT. Новинку делали по требованиям покупателя, поэтому багажник серьезно увеличили, добавили возможность установки третьего ряда сидений, а полным приводом теперь заведовала система Multi-Select AWD, позволявшая ездить на переднем приводе.

В 2008 году кроссовер получил обновление и несколько новых сводных братьев: внешность автомобиля переработали, оснастив передок мощной радиаторной решеткой в стиле десятого Lancer, а французский концерн PSA начал производство аналогичных машин под своим брендом. Так на свет появились Citroёn C-Crosser и Peugeot 4007. Тот кроссовер любили больше предшественника, а общие продажи бренда в 2008 году - рекордные для отечественного рынка 111 567 штук, что составляло почти десятину общих продаж автомобилей в России. Из них 21 тысяча - Outlander.

Весной 2012 года на смену второму поколению подоспел преемник – в Женеве представили Mitsubishi Outlander третьей генерации. Автомобилю суждено стать новым локомотивом «Митсубиши» – уже в 2012 году он сдвигает с верхних строчек продаж и Lancer, и компактный ASX. Все последующие годы именно «Аутлендер» будет «крутить колесо» японского бренда.

Мощная решетка радиатора роднила «Аутлендер» с легендарным Lancer Evo и стала основой для новой дизайнерской концепции Dynamic shield.

НОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ

Инженеры «срезали» с машины почти сотню лишнего веса и изменили алгоритмы работ систем впрыска и вариатора, благодаря чему автомобиль стал заметно экономичнее. Механическая трансмиссия и трехлитровый мотор покинули отечественный рынок, предоставив место для самовыражения самому популярному тандему – 2,4-литровому движку с бесступенчатой трансмиссией. Самым же серьезным визуальным доработкам подверглась внешность автомобиля – вернулась классическая решетка радиатора, пропали дутые арки, испарился хром. Доработали фары и фонари. Теперь автомобиль стал больше походить на самого себя пятилетней давности, чем тут же завоевал расположение новых покупателей. Не забыли и о требованиях владельцев – ровная площадка багажника, да и сам «трюм» прибавил в длине, улучшены материалы отделки интерьера и добавлена пара лишних сантиметрах в головах у пассажиров «галерки». Под полом спрятали большой ящик.

Глобальная премьера в Европе означала: американский рынок утрачивает свое значение для бренда, а рынок Старого Света – набирает. В «Митсу» никогда не скрывали – Россия и Азия важней заокеанских далей.

Вместе с новым поколением в Россию пришла и новая идеология «Митсубиши» – вектор на гибридные и электрические автомобили. В 2014 году у нас начались продажи Mitsubishi Outlander PHEV, кроссовера, который можно подзаряжать от электрической розетки. Новинка, помимо своего технологичного нутра, имела еще одно важное преимущество: благодаря мощной батарее в полу автомобиль не только был экономичнее собратьев, но и значительно интереснее проходил повороты. Все-таки физику не обманешь.

Mitsubishi Airtrek. Прародитель нашего именинника – популярного кроссовера Mitsubishi Outlander. Так выглядела первая японская версия кроссовера, который впоследствии прославился на весь земной шар.

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Следующее глобальное изменение настигло «Аутлендер» весной 2015 года. Глобальный рестайлинг, который запросто можно принять за очередную смену поколений, затронул сотню позиций! Усилили кузов, поменяли пружины и амортизаторы, добавили шумоизоляции, перетряхнули салон. Новый вариатор Jatco CVT8 в паре с 2,4-литровым мотором лишь на полторы секунды отстает от своего более маститого трехлитрового родственника.

И, конечно, не оставили камня на камне от дизайна экстерьера. Автомобиль стряхнул с себя пелену прошлого поколения, «показал зубы». Теперь внешность к лицу вернувшемуся в Россию V-образному трехлитровому мотору! От предка ему достались только фирменная надежность и приспособленность к отечественным дорогам. Как результат – свыше 16 000 проданных в России автомобилей в кошмарный для всех автопроизводителей 2015 год. Благодаря собственному сборочному предприятию в Калуге японцам удалось сдержать цены в узде, что не прошло мимо покупателей. А новые «Аутлендеры» в большом количестве выехали на дороги страны.

Пятнадцать лет – даже не совершеннолетие. Mitsubishi Outlander предстоит еще очень длинный путь. Ему догонять своих титулованных братьев из клана Pajero в ралли-рейдах. Ему доказывать слоган японского бренда. И ему брать на себя все больше и больше ответственности. Ведь на него возложили столько надежд. Свыше 191 000 человек уже проголосовали за него! С днем рождения, «Аутлендер»!

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV – гибридный автомобиль с подзаряжаемой аккумуляторной батареей, позволяющей ехать только на электричестве.

Увеличившаяся масса не сказалась на расходе – автомобиль может проехать на тандеме электротяги и бензиновых «силах» свыше 800 км, причем средний расход не превышает 8 литров топлива.

В тандеме с гигантской батарейкой работают два электромотора, обеспечивающие полный привод совместно с системой S-AWC, а двухлитровый двигатель внутреннего сгорания выступает в роли генератора и страховочного троса на случай полного опустошения батареи.

На одной зарядке в городском цикле Mitsubishi Outlander PHEV может преодолеть до 50 км.

Mitsubishi возвращается в большие гонки!

Хироши Масуока вернулся в большие ралли-рейды на новом прототипе. Это первый гоночный автомобиль с системой полного привода на базе двух аккумуляторов.

Автомобиль представляет собой серийный заводской кроссовер, у которого была доработана подвеска, а также инсталлирована новая тяговая батарея, являющаяся основным компонентом гибрида, и модифицирована система полного привода, чтобы добиться от автомобиля большой мощности.

Хироши Масуока убежден, что возвращаться в гонки на устаревших бензиновых или дизельных силовых агрегатах не имеет смысла. По словам титулованного японца, будущее уже наступило – электродвигатели существуют. Человек, дважды покоривший «Пайкс-пик» на электромобиле, определенно заслуживает доверия.

Совместное предприятие Mitsubishi и PSA в Калуге

Калужский завод, где собирают Outlander сегодня, занимает важную нишу в благосостоянии бренда в непростые времена. Именно локальная сборка позволяет удерживать цену на автомобиль.

23 апреля 2010 года альянс двух автопроизводителей открыл собственное сборочное предприятие в Калуге.

Инвестиции в проект составили 470 млн евро. Предприятие расположено в индустриальном парке «Росва» в Калужской области в 180 км к юго-западу от Москвы. Производство полного цикла на заводе началось в 2012 году. В этот период годовая производственная мощность предприятия составит 125 тыс. автомобилей, в том числе 85 тыс. седанов и 40 тыс. полноприводных автомобилей. Сегодня все автомобили Mitsubishi Outlander, реализуемые в России, произведены в Калуге. Уровень локализации производства – выше 20 процентов.

Калужский завод стал одним из факторов экономической стабильности бренда на российском рынке в сложные годы. Помимо кроссовера Outlander, на конвейере предприятия собирался рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport второго поколения. Дата точного запуска конвейера, на котором начнут собирать «Спорт» нового поколения, пока не определена.