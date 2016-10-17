Леонид Слуцкий: Дзагоев с «Монако» не сыграет

Леонид Слуцкий Источник: Reuters

Главный тренер ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» рассказал о состоянии травмированных и объяснил, как относится к фанатскому творчеству.

- Каково состояние Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева? Примут ли они участие в игре с «Монако»?

- Акинфеев готовится к игре. Дзагоев - нет.

- Насколько полузащитник Роман Еременко переживает возникшую ситуацию со своим отстранением?

- Наверное, это лучше спросить у него.

- Можно ли уточнить один момент касательно Еременко. Распространяется ли отстранение УЕФА и на тренировочный процесс?

- Да, распространяется .

- Видели ли вы адресованный вам болельщиками на игре с «Уфой» баннер и что вы об этом думаете?

- Я же читаю новости, поэтому уже после матча узнал об этом. Что думаю? Задача тренеров - тренировать, футболистов - играть. Болельщики же могут поддерживать команду и проявлять эмоции так, как они считают нужным. Так что отношусь к этому совершенно спокойно.

- «Монако» проиграл в своем последнем матче в чемпионате Франции «Тулузе». Какие выводы можно сделать по этому матчу?

- Мы пытаемся изучать системные вещи. Смотрим, кто из наших футболистов будет противостоять тому или иному сопернику. Так что слепое копирование игры «Тулузы» невозможно. К тому же у «Монако» есть различные варианты построение игры. Вполне вероятно, что команда сменит схему в матче с нами.

- Лассина Траоре летом перешел из «Монако» в ЦСКА. Что вы можете сказать об этом футболисте?

- Думаю, у болельщиков «Монако» будет возможность оценить его действия.

- «Монако» в чемпионате Франции называют «русской» командой, поскольку ее владельцы - из России. Знакомы ли вы с ними и насколько, по-вашему, они повлияли на судьбу «Монако»?

- Разумеется, мне известно имя Дмитрия Рыболовлева. Полагаю, команда стала сильнее. Осуществлялись громкие трансферы, команда занимает высокие места в чемпионате Франции.

- Матч с «Монако» будет обслуживать шведская бригада арбитров. Наверное, ей хороша знакома манера игры Понтуса Вернбулума.

- Может, это пойдет в плюс, и какие-то фолы с его стороны будут пропускаться. А, может, и нет, и все будет наоборот. А если серьезно, то это не имеет никакого значения.





