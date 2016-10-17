Готов ли ты к дерби «Ливерпуль» - «МЮ»? Тест от «Советского спорта»

Противостояние между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», вероятно, самое непримиримое в Англии. Соперничество этих городов началось еще во времена индустриальной революции. Ливерпуль был местным портом, а манчестерцы построили корабельный канал, который открыл им большие торговые возможности, тем самым города стали конкурировать по экономическим показателям.

С футбольной точки зрения, «Ливерпуль» был гигантом английского футбола в 60-х, 70-х и 80-х годах, а «Манчестер» стал гигантом в 90-х годах. С тех пор побед ливерпульцев в Англии больше не было. Более того, при назначении Алекса Фергюсона на пост главного тренера «Манчестера» он пообещал, что пока он у руля команды – «Ливерпуль» не станет чемпионом.

Сейчас дела у команд идут не очень хорошо, уже в который сезон команды не претендуют на чемпионство, но игра с принципиальным соперником заставит команды выложиться на все сто процентов. Перед этим матчем «Ливерпуль» обгоняет в таблице «Манчестер Юнайтед» на 3 очка. Посмотрим догонят ли своих конкурентов манчестерцы.



Все ли ты знаешь о самом главном дерби Англии? Проверь себя, тест от «Советского спорта».



