«Вы знаете, чем меня сейчас поражает Илья Ковальчук?» Мнение Павла Лысенкова

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об Илье Ковальчуке, который переживает яркий взлет в карьере.

Знаете, какая цифра самая удивительная в нынешней статистике Ильи Ковальчука?

+18 – его показатель полезности.

Помните, что говорил зицпредседатель Фунт в «Золотом теленке»?

«Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе!»

Так вот и Ковальчук.

Он получал минус за полезность в «Атланте». Иногда это случалось в сборной России. В «Ак Барсе» времен локаута был плюс, потому что в Казани собралась Dream Team. Зато какие минусы были у Ильи в «Нью-Джерси». Ах какие минусы в «Нью-Джерси»!

Однажды в интервью Кови мне сказал: «Главное – набирать по очку за матч». Это его личная задача, не командная. Если Ковальчук набирает 82 очка в 82 матчах, то он – одна из главных звезд НХЛ, и даже спорить не о чем.

При этом случались минусы, но это было обычно, как холодный моросящий дождь осенью. Идет себе и идет.

В золотом Квебеке на чемпионате тоже был минус за полезность (-1), что не помешало Кови стать героем России на все времена. Или «-7» в плей-офф Кубка Стэнли, когда «дьяволы» дошли до финала.

А выделю я такие периоды у Ильи, когда он получал плюсы и был в полном порядке, как и его команда.

+12 на юниорском чемпионате мира, когда было взято золото.

+8 на золотом чемпионате мира в Берне, когда Ковальчук показывал лучший хоккей в жизни.

+21 в 36 матчах за СКА во время локаута.

Вот тогда Илья был особенно хорош. А что сейчас?

+18 в 22 матчах за СКА при Олеге Знарке, 29 (13+16) очков и первое место в гонке лучших бомбардиров лиги.

Теперь похоже Кови решил: «Главное – набирать +1 за матч». По полезности Илья идет тоже на первом месте в КХЛ среди форвардов.

Вы скажете: «Да сразу 13 игроков СКА, среди защитников и нападающих, идут в лидерах чемпионата по плюс-минус. Просто в Питере собрали такую банду-монстра, что она выносит всех».

Но ведь Ковальчук не выпадает из этого ряда. Его не сажают в запас, он забивает «Витязю» уже на 11-й секунде.

Очень интересно смотреть за гонкой бомбардиров: Ковальчук против Мозякина. Вот она, яркая интрига КХЛ. Ее нужно раскручивать каждый день!

Я жду, что в ноябре Илья вернется в сборную России – его пригласят на «Кубок Карьялы». Тогда же Кови наберет 300 очков в чемпионатах России (пока 295).

Хочу видеть Илью на чемпионате мира в Кельне, где он уже играл, и тогда сборная России дошла до финала. А вообще такой Ковальчук нам нужен на Олимпиаде в Корее.

Он в полном порядке!