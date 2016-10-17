Квартальнову пора хвалить Ничушкина! Как ЦСКА взял реванш у «Авангарда»

Московские армейцы обыграли омичей, благодаря результативной игре молодого форварда Валерия Ничушкина.

Вот и не верь после этого в пользу критики! Вроде еще буквально на днях после поражения от «Йокерита» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов резко высказался о новичке московского клуба Валерии Ничушкине, заявив, что ждет от «дорогого игрока» большей отдачи.

К слову, критики в свой адрес Валерий тогда не заслуживал. Более того, его сентябрьский переход в ЦСКА по ходу сезона менеджеры московского клуба могут смело записывать себе в актив. Потому что времени на адаптацию 21-летнему нападающему не потребовалось.

Перед сегодняшним поединком он имел один из лучших показателей полезности в команде – плюс 10. Да и 7 (2+5) очков в 11 матчах – вовсе неплохой дебют для совсем еще юного игрока.

К чести Квартальнова, тренер признал, что погорячился. И также публично извинился за свои слова в адрес Ничушкина.

Вот это – честно. И это по-мужски. И это вызывает уважение.

Отдача не заставила себя ждать. В понедельник ЦСКА, в последнее время выступающий неровно, гостил у «Авангарда».

Матч был принципиальный, с учетом того, что в октябре армейцы уступили «ястребам» в Москве впервые за последние четыре сезона – 1:2 ОТ.

Зато и реванш в Омске удался на славу. Такая же жесткая и упорная борьба. Гости дважды выходили вперед, хозяева дважды уравнивали счет. Но сделать это в третий раз просто не успели – москвичи забросили третью решающую шайбу за 2 минуты 45 секунд до конца третьего периода.

Ничушкин в этом матче проявил себя блестяще. Валерий открыл счет в поединке, задав тон. Сделал это в своей манере, продавив защитника «Авангарда» один в один. И уже проехав, было, мимо вратаря по пятачку, метко метнул шайбу в ближний угол. Он же начал победную комбинацию в концовке матча, завершившуюся голом Сергея Андронова.

Еще один гол ЦСКА – привет своей бывшей команде от своего многолетнего лидера Александра Попова. Почему «Авангард» расстался со своим опытным форвардом, омские болельщики до сих пор недоумевают. И, наверное, после поражения от ЦСКА их недоумение только увеличилось.

Ну а команда Квартальнова одержала очень важную победу, благодаря «воспитанию» Ничушкина.

Валерий постепенно превращается в движок, который тянет ЦСКА вверх турнирной таблицы, не позволяя СКА уйти в отрыв. Ну а самого себя Ничушкин целенаправленно двигает в сторону сборной России, за которую он уже выступал на Олимпийских играх в Сочи.

Удачи, перспективному игроку. Ну а для Квартальнова настало время его похвалить. Правда, от этого тренер ЦСКА сегодня воздержался.

Личной похвалы удостоился только Попов, о судьбе которого в армейском клубе волновалась омская пресса.

- Александр забил сегодня очень важный гол. Я доволен его игрой, - успокоил журналистов Квартальнов.



