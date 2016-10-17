Попов справил юбилей в родном Омске

ЦСКА взял реванш у «Авангарда» с недавнее поражение (1:2 ОТ) в Москве. Большой вклад в победу внесли бывшие омичи – Александр Попов, забивший свой юбилейный 150-й гол в чемпионатах страны, и защитник Никита Пивцакин, сделавший результативную передачу.

ГДЕ ЗВОНКАЯ НА ИМЕНА АТАКА?

В позапрошлое воскресенье соперники встречались в Москве. Приезд «Авангарда» собрал на арене на Ленинградке невиданно солидную доселе аудиторию в этом чемпионате – 5000 зрителей. Матч удался, фрагментами напоминая кубковую сшибку. Гости вырвали победу в овертайме. Решающий гол сообразили на двоих экс-армейцы Денис Паршин и Илья Зубов.

Этот успех отнял у «ястребов» слишком много сил. Их не хватило в Нижнем Новгороде и Сочи, где команда Фёдора Канарейкина оказалась на щите.

- В этот вечер я не увидел звонкую на имена атаку своей команды, - посетовал главный тренер «Авангарда» после поражения в столице Олимпиады-2014

В Омске не в восторге от Дерека Роя и Владимира Соботки. Чешский форвард, вернувшийся в КХЛ после Кубка мира, пока «молчит», приберегая голы на потом. Беда в том, что и кубкового духа измученный травмами чех за два прошлых сезона толком не почувствовал.

Болельщики отреагировали на последние «успехи» «Авангарда» ногами: 8010 зрителей на ЦСКА – явление для «Арены Омск» аномальное.

ДА КОСТА И БАСКЕТБОЛ

Травмы не обходят стороной и армейцев. В третьем периоде последнего матча с рижским «Динамо» прилично досталось Стефану Да Косте. Француз покинул лед и в турне по Сибири не полетел.

- У Стефана очень серьезная травма, - пояснил перед вчерашней встречей в интервью каналу «Матч ТВ» главный красно-синих Дмитрий Квартальнов. – Он вернется к плей-офф.

Напомним, что «хрустальный» Да Коста в каждом из трех своих сезонов в ЦСКА пропускал по той же причине немало матчей. В том числе и кубковых. В этом чемпионате его игра потускнела. Запомнился француз разве что сумасшедшим броском в девятку питерских ворот в армейском дерби, выигранном москвичами. А также столь же сумасшедшим попаданием в баскетбольное кольцо из положения сидя в разминочном зале, что запечатлела телекамера. Говорят, признанный мастер оранжевого мяча, победитель Евролиги Нандо Де Коло высоко оценил баскетбольные способности своего соотечественника .

Пришлось Квартальнову-тре неру перекраивать первое звено. Иван Телегин в поисках лучшей игры был опущен в третью тройку, а на стартовое вбрасывание вышли Дмитрий Кугрышев и получившие в субботу передышку Александр Попов и Кирилл Петров.

36-летний ветеран ЦСКА, отдавший «Авангарду» 17 сезонов, забивает не часто, но его позитивную роль в команде трудно переоценить. Сам Евгений Малкин не даст слукавить. Стал бы звезда НХЛ главной звездой ЧМ-2012 без Попова? Вопрос риторический.

В середине второго периода любимец Омска с лета, словно теннисной ракеткой, переправил шайбу в ворота и отпраздновал юбилей – гол стал для него 150-м в чемпионатах России. Счет стал 2:1 в пользу гостей. С трибун вмиг исчез плакатик «№24 - в сердце навсегда».

ШАГАЮЩИЙ ЭКСКАВАТОР НИЧУШКИН

К счастью, болельщикам не пришлось скучать в ожидании заброшенной шайбы два с лишним периода, как часто случалось во встречах этих соперников. Уже на второй минуте Валерий Ничушкин наглядно продемонстрирова л, чего ждут от него в ЦСКА. Словно шагающий экскаватор обошел защитника Илью Дервука и неотразимо низом поразил ворота. Доминик Фурх от неожиданности не успел опустить щитики на лед.

А потом, как повелось, москвичи решили отрепетировать меньшинство и начали на ровном месте нарушать правила. За фол на Соботке отомстил Рой. Критикуемый форвард выехал из-за ворот и после каскада обманных движений нашел щель в щитках Ильи Сорокина. 1:1. Как же не везет в последнее время бронзовому призеру ЧМ-2016. Кажется, Фортуна посмеивается над молодым вратарем.

Когда нарушает правила молодой Данила Квартальнов (племянник главного тренера армейцев) – это одно. Но когда матерый волк Григорий Панин, пропускающий по полчемпионата из-за дисквалификаций, хватает глупейшее удаление за то, что своей клюшкой подталкивает вратарю его «гитару», тренеры хватаются за голову.

За голову впору было хвататься и Фурху, Фортуна ему тоже не благоволит. Дважды шайба влетала в сетку за его спиной после игры армейцев в «теннис». Сначала преуспел Попов, а за три минуты до финальной сирены – Сергей Андронов, которому ассистировал еще один бывший омич Никита Пивцакин.

Зал встретил вердикт судей, обратившихся на верхотуру за «помощью друга», звенящей тишиной. Третье поражение подряд своих любимцев настроения им не подняло.

- Против родного Омска мне было тяжелее в два раза, - признался после матча Пивцакин, пропустивший московский матч с «Авангардом». – Но я настраивался, готовился. Мы все-таки соперника доели».