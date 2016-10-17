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«Ласина в лосинах!» Как ЦСКА тренировался перед матчем против «Монако»

Дарья Исаева
Дарья Исаева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Ласина в лосинах!» Как ЦСКА тренировался перед матчем против «Монако»
Источник: Sovsport.ru

В темных аллеях на территории стадиона «Октябрь» тренировку ЦСКА найти не так уж и просто - яркие пятна многочисленных зеленых лужаек вокруг заполнены исключительно футболистами в армейской форме. Правда, эти ребята завтра против «Монако» играть не собираются, да и форма на них не самая актуальная, прошлогодняя - серая с ярко оранжевыми вставками.

Тех самых, кто завтра выйдет на «Арену ЦСКА» бороться за очки в Лиге чемпионов, тренироваться определили на главное поле и костюмы выдали современные, полностью черные. Отличиться от сурового цветового настроения большинства смог только Ласина Траоре, его ярко-синие штаны привлекали внимание и немногочисленные взгляды зрителей. Из-за решетки, окружившей главную площадку «Октября» то и дело было слышно радостное восклицание детских голосов - «Ласина в лосинах!»

Совсем скоро все посторонние звуки стихли. Видимо, зрители покинули футболистов, чтобы согреться где-то поблизости. На команду вечерние заморозки действовали иначе: Понтус Вернблум в своей обычной жесткой манере комментировал игру в квадрат группы легионеров, Акинфеев с Чепчуговым активно разминались у ворот, а главный тренер, то и дело перебирал ногой лигочемпионские мячики. Последовала команда взять снаряд в руки, футболисты заметно оживились и кричали уже намного громче своих юных болельщиков. Кирилл Набабкин даже попытался сыграть в регби, но Березуцкий и Головин быстро ему напомнили, что он все-таки футболист. 

Не прошло и десяти минут, как совсем стемнело и различать игроков со спины стало практически невозможно. Команда в черном продолжала готовиться к завтрашнему матчу, изредка разбавляя обычные удары по мячу приемами из карате и другими не самыми типичными для этой игры способами. 
Почему бы и не регби, почему бы и не карате, почему бы и не люди в черном. Завтра есть шанс применить все возможные и допустимые на футбольном поле навыки и хитрости, чтобы мяч почаще оказывался в цветастых перчатках Акинфеева, а ноги Ласины Траоре казались зрителям примечательными не только из-за цвета термобелья.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Монако»?

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