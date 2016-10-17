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Кто был круче: Глушаков, Шатов или Нехайчик? Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛ

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кто был круче: Глушаков, Шатов или Нехайчик? Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛ
Источник: Sovsport.ru

В понедельник матчем «Терек» - «Анжи» (0:0) завершился десятый тур чемпионата России по футболу.

«Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.

ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ

Голосование: Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛ

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ

Лучшие голы туров:
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 10-ГО ТУРА РФПЛ

ЦСКА - «Уфа» - 1:0
«Амкар» - «Локомотив» - 0:0
«Рубин» - «Крылья Советов» - 3:0
«Спартак» - «Ростов» - 1:0
«Урал» - «Зенит» - 0:2
«Оренбург» - «Томь» - 3:1
«Арсенал» - «Краснодар» - 0:0
«Анжи» - «Терек» - 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

БОМБАРДИРЫ

1 Фёдор Смолов Краснодар 8 (2)
2 Жулиано Зенит 6 (2)
3 Артём Дзюба Зенит 5 (0)
4 Квинси Промес Спартак 5 (0)
5 Джано Ананидзе Спартак 4 (0)

АССИСТЕНТЫ

1 Квинси Промес Спартак 5
2 Олег Шатов Зенит 5
3 Жулиано Зенит 3
4 Зе Луиш Спартак 3
5 Тимофей Калачёв Ростов 3
6 Дмитрий Полоз Ростов 3
7 Рубен Рочина Рубин 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1 Вадим Афонин Рубин 5
2 Понтус Вернблум ЦСКА 5
3 Лукас Фернандо Спартак 5
4 Павел Аликин Уфа 4
5 Игорь Безденежных Уфа 4
6 Дарко Лазич Анжи 4
7 Луиш Нету Зенит 4
8 Факундо Пирис Терек 4
9 Андрей Семёнов Терек 4
10 Иван Таранов Крылья Советов 4

УДАЛЕНИЯ

1 Александр Гацкан Ростов 2
2 Сердар Азмун Ростов 1
3 Павел Аликин Уфа 1
4 Александр Ерохин Ростов 1
5 Андрей Ещенко Спартак 1
6 Александр Жиров Томь 1
7 Максим Канунников Рубин 1

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ (В ПРОЦЕНТАХ)

1 Зенит 58.0
2 Краснодар 58.0
3 Локомотив 56.0
4 Спартак 55.0
5 ЦСКА 54.0
6 Рубин 51.0
7 Терек 50.0
8 Амкар 47.0
9 Уфа 47.0
10 Оренбург 46.0
11 Урал 46.0
12 Арсенал 45.0
13 Крылья Советов 45.0
14 Анжи 44.0
15 Томь 44.0
16 Ростов 43.0

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