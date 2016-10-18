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Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!
Источник: Официальный сайт St. Petersburg Open

Гендиректор теннисных SpbOpen и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев – об успехах мужского турнира и звездах будущего женского.

«Хотим и дальше видеть трех игроков из топ-10 в Петербурге»

– В прошлом году мужской турнир St. Petersburg Open признали лучшим в категории «250». В этом году он прошел еще успешнее?
– Да, он стал лучше и в спортивном, и в организационном плане. Турнир за неделю посетила 21 тысяча зрителей, а посмотрело 197 млн человек по всему миру. Мы смогли пригласить троих теннисистов из топ-10, у нас сыграли все лучшие молодые российские игроки: Андрей Кузнецов, Евгений Донской, Карен Хачанов, Александр Бублик, Даниил Медведев. Мы не сравниваем себя ни с каким другим турниром, а идем своим путем: вносим элементы шоу для зрителей, а это делает центральный корт более привлекательным. St. Petersburg Open понравился официальным лицам ATP, болельщикам и, главное, он удобен и комфортен для игроков.

– Можно ли говорить о том, что он был более успешным финансово?
– О прибыльности речь еще не идет. Турнир финансируется компанией «Газпром экспорт», и это не выброшенные на ветер деньги. Это рекламный проект, который дорогого стоит, потому что эти соревнования смотрят миллионы зрителей, они видят генерального спонсора. Сейчас у нас появляются новые спонсоры, пусть и несопоставимые по объему с «Газпром экспортом». Это все равно свидетельствует об интересе рекламодателей.

– В этом году спонсоров было искать проще? Наверное, уже не приходилось объяснять, что такое теннисный турнир в Петербурге.
– Мы не гоняемся за спонсорами. И хотя у нас есть незаполненные категории, мы уверены, что заполним их в будущем. Сейчас главное другое. К сожалению, на той же неделе, на которой проходит St. Petersburg Open, собираются проводить коммерческий турнир. Он может оттянуть на себя игроков из первой десятки: по-моему, там будет участвовать восемь человек. Нам крайне не хотелось бы остаться без игроков первого калибра, потому что зритель приходит именно на таких теннисистов.

– Как этого можно избежать?
– Сейчас идут выборы в ATP. Избранный управляющий орган будет решать этот вопрос. Раньше, насколько я знаю, коммерческие турниры можно было играть только в межсезонье. И вдруг появилась идея проводить чисто коммерческий турнир в разгар сезона. Пускай ATP определится в конце концов, правильно это или нет.

– Если все решится благополучно, как сделать так, чтобы турнир в Петербурге рос? В прошлом году была шестая ракетка мира, в этом – третья.
– Мы не собираемся снижать уровень. Цель такая же: видеть трех игроков первой десятки. Мы очень рады, что выиграл Александр Зверев, хоть лично я и болел за Стэна Вавринку. Победа Зверева подтвердила, что он талантливый игрок. А наш теннисист Александр Бублик: в Петербурге он сыграл в основной сетке, после этого выиграл челленджер в Швеции, а на «Кубке Кремля» обыграл Андрея Рублева, белорусского теннисиста Егора Герасимова и вышел в основную сетку, где сыграет с Константином Кравчуком. Это означает, что таланты есть. Если они будут развиваться, станут игроками высшего уровня.

– Вы говорили о незанятых партнерских нишах. В чем коммерческий потенциал турнира?
– Данные о международной телевизионной аудитории позволяют разговаривать со спонсорами на языке конкретики: вы можете получить такую отдачу от участия. А поскольку рекламные бюджеты хоть и сократились в кризис, но все-таки серьезные, мы будем продолжать системную работу со всеми категориями спонсоров.

«Не исключаю, что к теме покупки лицензии на мужской турнир мы вернемся»

– Вы продлили контракт с держателем лицензии только в июне.
– До этого доводить не будем. Мы решили, что решение о продлении работы должно быть принято в ноябре. Я разговаривал с Михаилом Мирилашвили, он сам приехал, увидел, ему все очень понравилось как держателю лицензии. Я надеюсь, что мы без проволочек подпишем все в ноябре. Очень хотелось бы, чтобы коммерческий турнир не выбил с St. Petersburg Open игроков первой десятки.

– Если бы у вас была постоянная лицензия, это позволило бы эффективнее развивать турнир. Это вопрос цены или принципиальной позиции держателя?
– У нас есть возможность говорить о покупке лицензии, но, наверное, сейчас не лучшее время. Хотя не исключаю, что к этой теме мы вернемся.

– На женский турнир удалось оформить трехлетнюю аренду у компании IMG. Почему с «Петро Миром» нужно договариваться о продлении каждый год?
– Сам контракт рассчитан на пять лет, но каждый год нужно согласовывать условия. В этом году мы договорились, что в ноябре сможем подписать контракт не на год, а до конца срока. Очень надеюсь, что сделаем это.

– Всегда возникают вопросы о повышении категории с «250» до «500». Это целесообразно делать, если вы будете владельцами лицензии?
– Даже если мы останемся арендаторами турнира, проводить турнир категории «500» интереснее, чем «250», потому что легче работать с игроками. Мы продолжаем разговоры, консультации. У меня будет встреча с руководством ATP в Лондоне во время Итогового чемпионата. Я уверен, в этом году наш турнир снова окажется если и не самым лучшим, то одним из лучших.

«Обидно, что Шарапова не сможет сыграть у нас»

– Подготовка к женскому турниру уже началась?
– Да, и у меня очень хорошая новость: Светлана Кузнецова выступит в Петербурге! Сейчас мы ведем беседы с игроками первой десятки. Мы хотели бы, чтобы Ана Иванович приехала, но она травмирована и пока не дала ответ. Но и она очень хочет.

– Вы удивили всех новостью про новый 125-тысячник WTA, которым станет бывший турнир ITF Neva Cup. Когда родилась идея преобразования?
– Мы мечтаем проводить мужской и женский турнир в одну неделю. Это часть подготовки к реализации этой идеи. В этом году Neva Cup прошел очень успешно, получился интересный финал между Натальей Вихлянцевой и Донной Вечич. Турнир «WTA 125» будет хорошим шагом вперед.

– Этот турнир займет место одного из существующих или появится вдобавок?
– Мы пока не закончили переговоры. Но нам на самом деле все равно.

– В Петербурге строится теннисная Академия, на базе которой вы планируете проводить параллельно мужской и женский турниры. Но вы же говорили и о земельных вопросах, проблемах.
– Они, к сожалению, пока не решены. Но я верю, что мы найдем способ не ждать два года, пока достроят башню «Газпрома» («Лахта-центр» – офисный небоскреб, который строится в Приморском районе Петербурге – Прим.ред.). Сейчас идет речь о переносе площадке – недалеко, но чтобы не пересекаться со строительством башни.

– Год назад вы обозначали срок готовности Академии: через 2,5-3 года.
– Пока он остается таким же.

– Вы говорили, что неплохо было бы устроить дуэль Шараповой и Уильямс в Петербурге, но Марии, к сожалению, не так сильно сократили срок.
– Не хочется развивать теорию заговора, но то, что дисквалификацию сократили не на год, а на 9 месяцев… Я не знаю, по каким критериям принималось это решение. Но так получилось, что у нас она сыграть не сможет, у нее получится выступить только на «Ролан Гаррос» почти без подготовки. Это очень обидно. Но по крайней мере одна из сестер Уильямс приедет!

– Нет ли желания пригласить Шарапову на турнир, например, для выставочного матча?
– Есть ограничения, если проводить его в рамках турнира. Но если выводить за скобки турнира… Мы изучаем, что можно сделать.

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