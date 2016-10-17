Юрий Семин: Пора достать старый «петушок»

Главный тренер «Локомотива» рассказал «Советскому спорту» о путях и сроках вывода команды из кризиса.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ В АТАКЕ

- Ничью в Перми вы назвали закономерной. Что помешало выиграть?

- Нас критикуют, и есть за что. Но давайте все-таки начнем с того, что получилось. Во-первых, понравилась мотивация игроков, было единство. Во-вторых очень хорошо сыграли в обороне. Защищались прилично. В атаке — да, не вышло. До штрафной площади действовали правильно, комбинировали неплохо. А вот в завершающей стадии участвовали малым количеством игроков. Поэтому не забили.

- В 10 матчах сезона у «Локомотива» - два гола с игры. Это называется — «проблемы с атакой».

- Они есть. И они были - с самого Нового года. Как только ушел Ниасс, появились проблемы. Пытаемся их решить.

- В том числе нетрадиционными способами. Против «Амкара» в атаке вышел Миранчук.

- Играли в два форварда — Миранчук и Коломейцев.

- У «Локомотива» боевые фланги — Самедов и Касаев. При отсутствии ударных форвардов типа Шкулетича, эффективны ли их прострелы и навесы?

- Схема должна была работать немного по-другому. А Хенти и Шкулетич у нас уже играли впереди. Итог, как вы сказали, - два мяча с игры. Думаю, количество чистых нападающих не играет особой роли. Важно, как ведут себя в штрафной площади соперника те, кто атакует из глубины. Мы пробовали и так, и этак. Но не забиваем пока — бывает такая полоса. Много над этим работаем, применяем специальные упражнения. Но воз и ныне там.

- Было действительно много команд, игравших вообще без форвардов, но штамповавших голы усилиями полузащиты. Довольны ли вы этой линией?

- Не имеет смыла говорить о линиях, когда мы все недовольны своей игрой. Ответственность за результат лежит и на игроках, и на тренерах. Недовольны не только мы — нами тоже. Но нами недовольны чересчур.

- Критики отказывают вам в шансе на выправление ситуации?

- Именно так. Хотя мы знаем путь выхода из неприятной ситуации и выйдем из нее обязательно. Вот про травмированных почему-то никто не говорит.

- Скажите вы.

- Шишкин, Чорлука, Майкон, Портнягин… 5-6 футболистов не могут играть каждый раз.

МНОГОВАТО ПОДСКАЗЧИКОВ

- Тот самый путь, о котором вы говорили, - в чем он?

- В тренировочной работе, в отношении игроков к делу, в психологии. Бывает такое и у очень больших команд: не идут голы. В неудачных наших матчах, посмотрите статистику, мы были ближе к победам, чем поражениям. А у наших ворот, напротив, - минимальное количество моментов, ударов. Но проигрываем. Нельзя нам поддаться этой критике, - стойкими нужно быть, не терять уверенность. И меньше слушать подсказчиков с доброжелателями, которых, как оказалось, вокруг очень много. Мы обязательно многое поменяем, вернемся к тому статусу, которого заслуживает «Локомотив». Сделаю для этого все, что нужно.

- Но в чем-то статистика должна быть и не в вашу пользу, раз нет побед.

- Передачи, контроль мяча — тут все неплохо. А проигрываем в единоборствах. По этому показателю находимся среди команд премьер-лиги на том же месте, что и в таблице сейчас. Но видим, знаем, работаем над собой. Последняя игра добавила определенного позитива. Так же, как и первая — против «Краснодара». Там я видел борьбу и выигрыш микроэпизодов своими игроками.

- Говорят, вы были недовольны «физикой» и стали нагружать команду по ходу сезона?

- Каждый тренер строит работу по-своему. Я не исключение. Да, было определенное недовольство функциональной готовностью. Были нагрузки, двухразовые занятия внутри недельных циклов, другая работа. Принимается это командой достаточно сложно.

- Роптали футболисты?

- Нет, их организмы. Профи не ропщут - речь о физиологии.

- Неужели и играли под нагрузками?

- Такого не было, неправильно это. Но объемов, возможно, игроки получили несколько больше, чем могли переварить. И это могло быть ошибкой. С другой стороны, нагрузка должна дать результат позже, сработать вдолгую.

УЗЕЛКИ РАЗВЯЖУТСЯ

- Придя в команду, тренеры часто натыкаются на узелки, группы, сложности в коллективе. Вам приходится такое распутывать?

- Конечно, что-то сложилось до моего прихода. Но такова тренерская работа — разбираться, устранять помехи нормальному футбольному процессу.

- Были они, помехи?

- На мой взгляд, да.

- Со стороны руководства доверие чувствуете?

- Чувствую. Мы мыслим в одном направлении, понимаем, куда и какие прикладывать усилия.

- Ждать зимой новых форвардов в «Локомотиве» с учетом ограничений финансового «фейр плей»?

- Думаю, и с «фейр плей», и с усилением все будет в порядке. Руководство понимает, куда нам двигаться. Сохраним тех, кто есть, - и усилимся.

- По неофициальным данным, агент Миранчука за год до окончания контракта просит у клуба большие деньги. Проблема?

- Миранчук — игрок «Локомотива». Надеюсь, им и останется. Все разрешится в интересах футбола и футболиста, а интересы футболиста - играть в клубе, который его воспитал.

- Игру ближайшего соперника, ЦСКА, против «Монако» где будете смотреть?

- Попросил президента клуба достать билеты. Можно и по телевизору, но лучше на стадионе, если получится.

- Зима на носу. К матчам на холоде готовите легендарный «петушок» или новую шапку?

- (Смеется). В данной ситуации надо доставать старую.