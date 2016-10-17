Юрий Семин: Пора достать старый «петушок»
Главный тренер «Локомотива» рассказал «Советскому спорту» о путях и сроках вывода команды из кризиса.
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ В АТАКЕ
- Ничью в Перми вы назвали закономерной. Что помешало выиграть?
- Нас критикуют, и есть за что. Но давайте все-таки начнем с того, что получилось. Во-первых, понравилась мотивация игроков, было единство. Во-вторых очень хорошо сыграли в обороне. Защищались прилично. В атаке — да, не вышло. До штрафной площади действовали правильно, комбинировали неплохо. А вот в завершающей стадии участвовали малым количеством игроков. Поэтому не забили.
- В 10 матчах сезона у «Локомотива» - два гола с игры. Это называется — «проблемы с атакой».
- Они есть. И они были - с самого Нового года. Как только ушел Ниасс, появились проблемы. Пытаемся их решить.
- В том числе нетрадиционными способами. Против «Амкара» в атаке вышел Миранчук.
- Играли в два форварда — Миранчук и Коломейцев.
- У «Локомотива» боевые фланги — Самедов и Касаев. При отсутствии ударных форвардов типа Шкулетича, эффективны ли их прострелы и навесы?
- Схема должна была работать немного по-другому. А Хенти и Шкулетич у нас уже играли впереди. Итог, как вы сказали, - два мяча с игры. Думаю, количество чистых нападающих не играет особой роли. Важно, как ведут себя в штрафной площади соперника те, кто атакует из глубины. Мы пробовали и так, и этак. Но не забиваем пока — бывает такая полоса. Много над этим работаем, применяем специальные упражнения. Но воз и ныне там.
- Было действительно много команд, игравших вообще без форвардов, но штамповавших голы усилиями полузащиты. Довольны ли вы этой линией?
- Не имеет смыла говорить о линиях, когда мы все недовольны своей игрой. Ответственность за результат лежит и на игроках, и на тренерах. Недовольны не только мы — нами тоже. Но нами недовольны чересчур.
- Критики отказывают вам в шансе на выправление ситуации?
- Именно так. Хотя мы знаем путь выхода из неприятной ситуации и выйдем из нее обязательно. Вот про травмированных почему-то никто не говорит.
- Скажите вы.
- Шишкин, Чорлука, Майкон, Портнягин… 5-6 футболистов не могут играть каждый раз.
МНОГОВАТО ПОДСКАЗЧИКОВ
- Тот самый путь, о котором вы говорили, - в чем он?
- В тренировочной работе, в отношении игроков к делу, в психологии. Бывает такое и у очень больших команд: не идут голы. В неудачных наших матчах, посмотрите статистику, мы были ближе к победам, чем поражениям. А у наших ворот, напротив, - минимальное количество моментов, ударов. Но проигрываем. Нельзя нам поддаться этой критике, - стойкими нужно быть, не терять уверенность. И меньше слушать подсказчиков с доброжелателями, которых, как оказалось, вокруг очень много. Мы обязательно многое поменяем, вернемся к тому статусу, которого заслуживает «Локомотив». Сделаю для этого все, что нужно.
- Но в чем-то статистика должна быть и не в вашу пользу, раз нет побед.
- Передачи, контроль мяча — тут все неплохо. А проигрываем в единоборствах. По этому показателю находимся среди команд премьер-лиги на том же месте, что и в таблице сейчас. Но видим, знаем, работаем над собой. Последняя игра добавила определенного позитива. Так же, как и первая — против «Краснодара». Там я видел борьбу и выигрыш микроэпизодов своими игроками.
- Говорят, вы были недовольны «физикой» и стали нагружать команду по ходу сезона?
- Каждый тренер строит работу по-своему. Я не исключение. Да, было определенное недовольство функциональной готовностью. Были нагрузки, двухразовые занятия внутри недельных циклов, другая работа. Принимается это командой достаточно сложно.
- Роптали футболисты?
- Нет, их организмы. Профи не ропщут - речь о физиологии.
- Неужели и играли под нагрузками?
- Такого не было, неправильно это. Но объемов, возможно, игроки получили несколько больше, чем могли переварить. И это могло быть ошибкой. С другой стороны, нагрузка должна дать результат позже, сработать вдолгую.
УЗЕЛКИ РАЗВЯЖУТСЯ
- Придя в команду, тренеры часто натыкаются на узелки, группы, сложности в коллективе. Вам приходится такое распутывать?
- Конечно, что-то сложилось до моего прихода. Но такова тренерская работа — разбираться, устранять помехи нормальному футбольному процессу.
- Были они, помехи?
- На мой взгляд, да.
- Со стороны руководства доверие чувствуете?
- Чувствую. Мы мыслим в одном направлении, понимаем, куда и какие прикладывать усилия.
- Ждать зимой новых форвардов в «Локомотиве» с учетом ограничений финансового «фейр плей»?
- Думаю, и с «фейр плей», и с усилением все будет в порядке. Руководство понимает, куда нам двигаться. Сохраним тех, кто есть, - и усилимся.
- По неофициальным данным, агент Миранчука за год до окончания контракта просит у клуба большие деньги. Проблема?
- Миранчук — игрок «Локомотива». Надеюсь, им и останется. Все разрешится в интересах футбола и футболиста, а интересы футболиста - играть в клубе, который его воспитал.
- Игру ближайшего соперника, ЦСКА, против «Монако» где будете смотреть?
- Попросил президента клуба достать билеты. Можно и по телевизору, но лучше на стадионе, если получится.
- Зима на носу. К матчам на холоде готовите легендарный «петушок» или новую шапку?
- (Смеется). В данной ситуации надо доставать старую.