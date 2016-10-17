Девушка дня. Ведущая «Арсенал-ТВ», которая готова на все ради победы в АПЛ
Очаровательный репортер клубного телеканала лондонского «Арсенала» Николь Холлидэй - главная героиня сегодняшней подборки в рубрике «Девушка дня». В начале сезона девушка сделала заявление, что проведет эфир в купальнике «Борат-стайл», если «канониры» выиграют трофей в этом сезоне. Ну а в случае победы в Лиге чемпионов, Николь обещает появиться перед телезрителями в одном... подгузнике. В данный момент серьезно мотивированный «Арсенал» делит первую строчку турнирной таблицы с «Манчестер Сити» и надежды болельщиков растут с каждым туром!
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