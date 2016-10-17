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Битва интеллектов. Дарья Касаткина в Москве отыгралась у Белинды Бенчич за Питер

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Битва интеллектов. Дарья Касаткина в Москве отыгралась у Белинды Бенчич за Питер

Матч между россиянкой Дарьей Касаткиной и швейцаркой Белиндой Бенчич стал центральным в первый день основных соревнований Кубка Кремля. Точнее, первым этот день был только частично — в понедельник параллельно доигрывали свои матчи финалисты квалификационных соревнований. Но четыре встречи стартового круга одиночных разрядов все же состоялись — и Касаткина с Бенчич привлекли наибольшее внимание.

Собственно, чем — спросите вы? А тем, что это две теннисистки, противостояние которых может в перспективе стать культовым. Им по 19 лет, они постоянно борются друг с другом с юниорских лет, и самое главное - обе считаются восходящими звездами мирового тенниса. Прямо как когда-то Мартина Хингис и Анна Курникова. В рейтинге обе уже на подходе к элитному уровню: Дарья занимает 24-е место, а Белинда — 43-е (впрочем, швейцарка уже успела побывать в десятке).

Интересен также тот факт, что и Касаткину, и Бенчич по стилю игры называют интеллектуальными теннисистками и сравнивают их с одним и тем же образцом — вышеупомянутой Хингис. Белинду вдобавок тренирует мать Мартины, то есть в ее случае это сравнение имеет более чем полное право на существование. Но и Дарья с юных лет не лупит по мячу со всей дури, а отправляет его в нужные места корта аккуратно, но сильно. Чем вызывает от своей игры эстетическое наслаждение.

Совсем недавно на турнире в Санкт-Петербурге состоялась первая личная встреча этих теннисисток в рамках турниров WTA. Она закончилась в пользу швейцарки. В понедельник в Москве состоялась вторая серия битвы интеллектов. Она закончилась реваншем. Касаткина лишь в начале первого сета чувствовала себя не в своей тарелке, но после счета 2:4 до конца матча отдала сопернице только один гейм, а выиграла 10 - чем привела в восторг довольно многочисленную для вечера первого дня основной части турнира аудиторию.

«На Кубке Кремля знаю всех охранников»

- Дарья, что изменилось в вашей игре за эти две недели? - спросили Касаткину на пресс-конференции.
- В стиле игры — ничего. Очень тяжело было играть, потому что мы хорошо знакомы, и даже когда выходим тренироваться друг против друга, знаем, что ожидать. В Питере я была уставшая, не смогла сыграть на 100 процентов. Здесь все получилось намного лучше.

- Представляло какую-либо сложность позднее начало матча - восемь вечера?
- Удивилась, что так поздно придется играть, думала, никто не придет. Но в итоге на трибунах было очень много людей. А насчет самого матча — подготовилась специально. Проснулась позже. Готова оказалась хорошо.

- С чем были связаны сложности в начале игры?
- Я немного нервничала. Играла пассивно, больше ожидала ошибок от Белинды, нежели играла сама. Но потом начала действовать активнее.

- После матча вы очень тепло обнялись с соперницей...
- Так потому что с юниоров мы очень хорошо с Белиндой общаемся, никогда у нас не было никаких разногласий. В Питере точно так же обнялись после матча. Когда с кем-то дружишь, то матч завершается не обычными рукопожатиями.

- С какими чувствами вернулись на Кубок Кремля?
- Четвертый раз приезжаю сюда. Точнее, пятый — однажды приезжала посмотреть. Как игрок, четвертый. Приятно возвращаться. Знаю всех охранников, всех организаторов. В общем, приезжаю домой.

- В прошлом году вы с Еленой Весниной выиграли в парном разряде. Во вторник вам предстоит с ней встретиться по разные стороны сетки — вы в паре с Дарьей Гавриловой, она с Екатериной Макаровой. Что ожидаете от этого матча?
- Только сегодня обсуждали, что в прошлом году Андрей Рублев и Евгений Донской выиграли Кубок Кремля в паре, а сегодня играли с другими партнерами друг против друга, и у нас с Леной будет то же самое. Мы с Дашей постараемся показать наш лучший теннис. Без этого Лену с Катей, олимпийских чемпионок, не обыграть.

- У вас самой какие воспоминания остались от Олимпиады? Не обидно, что в двух разрядах остановились в шаге от медалей?
- В паре было обидно проигрывать с трех матчболов. Но в любом случае, четвертьфиналы одиночного и парного разрядов на Олимпиаде - невероятный опыт в 19 лет. Надеюсь, на Играх 2020 года я покажу себя намного лучше. Если туда попаду.

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