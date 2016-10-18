Закон и беспорядок. Почему лихие 90-е могут вернуться на российские трибуны
Минувшие выходные вернули российский футбол в 90-е, когда на стадионе могли обидеть не только словесно, но и физически. «Советский спорт» разобрался, почему так происходит.
ТЕНДЕНЦИЯ, А НЕ СЛУЧАЙ
В субботу полыхнуло в Воронеже - на игре местного «Факела» и московского «Динамо» в ФНЛ. Итогом фанатского общения прямо по ходу матча стали сотни выдранных кресел и прерванная на 15 минут игра. Жертв удалось избежать только благодаря вмешательству ОМОНа и полиции. Правда, не совсем оперативного. Сначала вспыхнул конфликт, который перерос в столкновение болельщиков. И только спустя несколько минут, словно партизаны из лесной гущи, на стадионе появилась полиция, заставившая фанатов ретироваться обратно на свои сектора. До этого момента за порядок на стадионе и трибунах отвечали лишь стюарды. Для куражистой фанатской толпы в 1200 человек – это такая же преграда, как для ребенка, нашедшего конфету, бумажный фантик от нее.
Погром в Воронеже выглядел чрезвычайным, но единичным случаем. Форс-мажором, который случился из-за ошибок отдельных людей, отвечавших за безопасность на стадионе. Все-таки прием фанатов московской команды можно было организовать строже. Но на следующий день случилась еще одна фанатская драка на стадионе - в перерыве игры ПФЛ между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком». Симптомы те же: появление полиции только в завершающей фазе конфликта – во время драки прямо на футбольном поле - и отсутствие этой самой полиции возле фан-секторов команд. За порядок вновь отвечали стюарды. Тенденция, однако.
Противостояние Владимира и Иваново - это как «Спартак» и ЦСКА, но в масштабах провинции. И нахождение возле секторов, например, двух десятков сотрудников правопорядка точно бы не помешало. Так почему же этого не было? Ответ: новые правила игры, по которым с осени 2016 года проходит организация спортивных мероприятий.
«УДИВЛЯЛИСЬ, ЧТО ПОЛИЦИИ СТАЛО МЕНЬШЕ»
- Всем до начала матча с Иваново было понятно, что конфликта не избежать. Тем удивительнее была та свобода, которую предоставили фанатам обеих команд, - сказал болельщик Андрей, посетивший игру во Владимире. – Еще с осени мы заметили, что полиции на матчах стало ощутимо меньше. Это очень удивило.
Действительно, по тому видео, которое гуляет в интернете видно, что болельщик владимирского «Торпедо», прорвался - хотя, наверное, правильнее будет - прошествовал через все поле к сектору гостей и незаметно отобрал у них баннер. Это в итоге и стало причиной драки. Остальные ее участники выбежали на поле также свободно.
На 22-й секунде видно, как кто-то выдергивает баннер у болельщиков «Текстильщика»
После общения с представителями клубов, выяснилось, что полиция со стадионов пропала не просто так. Этой осенью вышло указание, согласно которому часть функций полиции во время матчей передается клубам.
- В 20-х числах сентября главное управление МВД адресовало своим региональным управлениям указание, согласно которому некоторые функции по организации спортивных мероприятий перераспределяли
Или другой пример: задержание провинившихся болельщиков, - продолжает Соколов. – Стюарды этого делать не могут. Ни физически, ни по закону. Это имеет право делать только полиция. И вполне возможно, что события 15 и 16 октября в Воронеже и Владимире соответственно - это последствия такого решения МВД. Потому что прежде, чем изменить подход в организации матчей, соревнований, нужно подготовиться к новым реалиям, дать время клубам подготовить тех же стюардов.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
- Мы держим связь с клубами, - объясняет Соколов. - И в курсе происходящего. Проблемы есть. В данной ситуации мы рекомендуем клубам в соответствии с законодательство
Теперь для этого содействия клубам нужно прикладывать определенные усилия, договариваясь с полицией и ища у ее руководства на местах понимания. Иначе сотрудники правоохранительных органов могут даже не присутствовать в чаше стадиона, как это было, например, в Воронеже и Владимире, не осуществлять досмотр. И появляться на авансцене только тогда, когда ситуация выходит из под контроля. Но помимо оперативных мер есть еще и превентивные. Чей вид заставить фаната десять раз подумать прежде, чем лезть на рожон: стюарда или полицейского? Вот-вот. И главный вопрос, который возникает в этой ситуации: как мотивировало МВД свое решение?
- Я так понимаю, в регионах произошли сокращения сотрудников полиции, возможно, перестали доплачивать за выходы в нерабочие, выходных, дни, – говорит Соколов. - В общем, найден мотив. Или предлог, почему полиция не должна находиться на стадионе. Не сказал бы, что на организацию порядка в ПФЛ требуется большое количество сотрудников полиции. Все-таки посещаемость во втором дивизионе этого не требует. Есть, конечно, какие-то принципиальные противостояния между клубами, но есть и другие, на которых шанс возникновения конфликта фанатов минимален. Плюс дома команды проводят по две-три игры в месяц. Не думаю, что такой объем работ сильно отвлечет полицию от выполнения ее непосредственных обязанностей. Тем более, что обеспечение безопасности и порядка в скверах, на улицах, на стадионах и так входит в число этих самых обязанностей.
Указание МВД распространяется не только на ПФЛ и ФНЛ, но и на РФПЛ. И вообще на все спортивные соревнования по всем видам спорта. Но, понятно, что, если брать футбол, то организация порядка на стадионах в клубах высшего ранга значительно четче. Отсюда пока и отсутствие конфликтов в РФПЛ. А в других видах спорта просто нет такого количества желающих подраться.
- В 2014-15-х годах мы уже обращались в МВД, когда оно только планировало сократить свое присутствие на стадионах, - продолжает Соколов. - Объяснили ситуацию. И на тот момент нас услышали. Как будет сейчас, не знаю. Все-таки произошедшее в Воронеже и Владимире должно стать сигналом для всех.
P.S. «Советский спорт» направил запрос в пресс-службу МВД с целью прояснить ситуацию.