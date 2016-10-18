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Закон и беспорядок. Почему лихие 90-е могут вернуться на российские трибуны

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Закон и беспорядок. Почему лихие 90-е могут вернуться на российские трибуны

Минувшие выходные вернули российский футбол в 90-е, когда на стадионе могли обидеть не только словесно, но и физически. «Советский спорт» разобрался, почему так происходит.

ТЕНДЕНЦИЯ, А НЕ СЛУЧАЙ

В субботу полыхнуло в Воронеже - на игре местного «Факела» и московского «Динамо» в ФНЛ. Итогом фанатского общения прямо по ходу матча стали сотни выдранных кресел и прерванная на 15 минут игра. Жертв удалось избежать только благодаря вмешательству ОМОНа и полиции. Правда, не совсем оперативного. Сначала вспыхнул конфликт, который перерос в столкновение болельщиков. И только спустя несколько минут, словно партизаны из лесной гущи, на стадионе появилась полиция, заставившая фанатов ретироваться обратно на свои сектора. До этого момента за порядок на стадионе и трибунах отвечали лишь стюарды. Для куражистой фанатской толпы в 1200 человек – это такая же преграда, как для ребенка, нашедшего конфету, бумажный фантик от нее.

Погром в Воронеже выглядел чрезвычайным, но единичным случаем. Форс-мажором, который случился из-за ошибок отдельных людей, отвечавших за безопасность на стадионе. Все-таки прием фанатов московской команды можно было организовать строже. Но на следующий день случилась еще одна фанатская драка на стадионе - в перерыве игры ПФЛ между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком». Симптомы те же: появление полиции только в завершающей фазе конфликта – во время драки прямо на футбольном поле - и отсутствие этой самой полиции возле фан-секторов команд. За порядок вновь отвечали стюарды. Тенденция, однако.

Противостояние Владимира и Иваново - это как «Спартак» и ЦСКА, но в масштабах провинции. И нахождение возле секторов, например, двух десятков сотрудников правопорядка точно бы не помешало. Так почему же этого не было? Ответ: новые правила игры, по которым с осени 2016 года проходит организация спортивных мероприятий.

«УДИВЛЯЛИСЬ, ЧТО ПОЛИЦИИ СТАЛО МЕНЬШЕ»

- Всем до начала матча с Иваново было понятно, что конфликта не избежать. Тем удивительнее была та свобода, которую предоставили фанатам обеих команд, - сказал болельщик Андрей, посетивший игру во Владимире. – Еще с осени мы заметили, что полиции на матчах стало ощутимо меньше. Это очень удивило.

Действительно, по тому видео, которое гуляет в интернете видно, что болельщик владимирского «Торпедо», прорвался - хотя, наверное, правильнее будет - прошествовал через все поле к сектору гостей и незаметно отобрал у них баннер. Это в итоге и стало причиной драки. Остальные ее участники выбежали на поле также свободно.


На 22-й секунде видно, как кто-то выдергивает баннер у болельщиков «Текстильщика»

После общения с представителями клубов, выяснилось, что полиция со стадионов пропала не просто так. Этой осенью вышло указание, согласно которому часть функций полиции во время матчей передается клубам.

- В 20-х числах сентября главное управление МВД адресовало своим региональным управлениям указание, согласно которому некоторые функции по организации спортивных мероприятий перераспределялись на клубы как на организаторов мероприятий, - говорит президент ПФЛ Андрей Соколов. - Причем сделано это было, по сути, без уведомления РФС, лиг и самих клубов. То есть 24-го числа клубы уведомили, что с 25-го числа правила игры меняются. А 25-го нас ждали очередные матчи тура. И, что важно, часть функций, переложенная на клубы, не может выполняться без участия полиции. Например, осмотр болельщиков при входе на стадион. Стюарды согласно законодательству не имеют право осуществлять досмотр самостоятельно – только в присутствии полиции. А полиция в своих письмах от этого отказывается.

Или другой пример: задержание провинившихся болельщиков, - продолжает Соколов. – Стюарды этого делать не могут. Ни физически, ни по закону. Это имеет право делать только полиция. И вполне возможно, что события 15 и 16 октября в Воронеже и Владимире соответственно - это последствия такого решения МВД. Потому что прежде, чем изменить подход в организации матчей, соревнований, нужно подготовиться к новым реалиям, дать время клубам подготовить тех же стюардов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Мы держим связь с клубами, - объясняет Соколов. - И в курсе происходящего. Проблемы есть. В данной ситуации мы рекомендуем клубам в соответствии с законодательством РФ официально обращаться в органы внутренних дел для того, чтобы те оказывали содействие в организации и обеспечения порядка при проведении матчей.

Теперь для этого содействия клубам нужно прикладывать определенные усилия, договариваясь с полицией и ища у ее руководства на местах понимания. Иначе сотрудники правоохранительных органов могут даже не присутствовать в чаше стадиона, как это было, например, в Воронеже и Владимире, не осуществлять досмотр. И появляться на авансцене только тогда, когда ситуация выходит из под контроля. Но помимо оперативных мер есть еще и превентивные. Чей вид заставить фаната десять раз подумать прежде, чем лезть на рожон: стюарда или полицейского? Вот-вот. И главный вопрос, который возникает в этой ситуации: как мотивировало МВД свое решение?

- Я так понимаю, в регионах произошли сокращения сотрудников полиции, возможно, перестали доплачивать за выходы в нерабочие, выходных, дни, – говорит Соколов. - В общем, найден мотив. Или предлог, почему полиция не должна находиться на стадионе. Не сказал бы, что на организацию порядка в ПФЛ требуется большое количество сотрудников полиции. Все-таки посещаемость во втором дивизионе этого не требует. Есть, конечно, какие-то принципиальные противостояния между клубами, но есть и другие, на которых шанс возникновения конфликта фанатов минимален. Плюс дома команды проводят по две-три игры в месяц. Не думаю, что такой объем работ сильно отвлечет полицию от выполнения ее непосредственных обязанностей. Тем более, что обеспечение безопасности и порядка в скверах, на улицах, на стадионах и так входит в число этих самых обязанностей.

Указание МВД распространяется не только на ПФЛ и ФНЛ, но и на РФПЛ. И вообще на все спортивные соревнования по всем видам спорта. Но, понятно, что, если брать футбол, то организация порядка на стадионах в клубах высшего ранга значительно четче. Отсюда пока и отсутствие конфликтов в РФПЛ. А в других видах спорта просто нет такого количества желающих подраться.

- В 2014-15-х годах мы уже обращались в МВД, когда оно только планировало сократить свое присутствие на стадионах, - продолжает Соколов. - Объяснили ситуацию. И на тот момент нас услышали. Как будет сейчас, не знаю. Все-таки произошедшее в Воронеже и Владимире должно стать сигналом для всех.

P.S. «Советский спорт» направил запрос в пресс-службу МВД с целью прояснить ситуацию.

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