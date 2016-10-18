Шахматы на «Энфилде». «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который ожидался с огромным интересом, не вылился в яркое шоу, но наверняка стал весьма поучительным для тренеров и специалистов.

В поисках идентичности

Как всегда бывает перед большим матчем, вокруг него было много разговоров. Как всегда, много говорил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который решил запустить очередную серию «mind games», как их называют в Англии. Или, говоря по-русски, португалец провел очередную психологическую атаку, высказавшись по поводу назначения на эту игру арбитра Энтони Тэйлора.

Но, пожалуй, самыми любопытными были слова Пола Скоулза. Легенда «Юнайтед», который в бытность игроком дал, наверное, не больше пары интервью за карьеру (Акинфеев и Игнашевичпо сравнению с ним ораторы), в последнее время заделался довольно резким экспертом. Например, он два года поливал бывшего главного тренера «МЮ» Луи ван Гала и, наверное, радовался его отставке едва ли не больше всех. Так вот, Скоулз, помимо очередных стенаний по поводу того, что команда «потеряла свою идентичность», заметил одну любопытную вещь.

В первых семи турах в стартовом составе «Юнайтед» выходили 15 футболистов и именно это, по его мнению, является причиной не слишком удачных результатов. В чемпионском сезоне-2004/05 Моуринью выпустил в основе «Челси» 21 игрока, а в сезоне-2014/15, когда «синие» снова взяли титул – 19.

«Моуринью не был тверд в межсезонье. Он так и не определился, кто должен играть. Когда он работал в «Челси», у него было 13-14 футболистов, которые выходили каждую неделю. Он никогда не давал кому-то отдыхать, даже в Кубке лиги. В «Юнайтед» же он все еще продолжает поиск», - сказал Скоулз.

Словно в подтверждении слов заслуженного ветерана Моуринью произвел очередные перестановки, и в основе появился позабытый уже многими Янг, занявший место на левом краю атаки. Другое важное изменение – Погба на месте атакующего хавбека. Впервые в сезоне, до этого француз всегда выходил в центре поля в паре с Феллаини либо Эррерой.

Пошел на масштабные перестановки и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Он даже изменил схему с 4-3-3 на 4-2-3-1, оттянув назад Коутиньо и оставив в запасе Лаллану.

Тишина на «Энфилде»

О чем еще говорили перед матчем, так это о болельщиках. Моуринью даже призвал их вести себя аккуратно и корректно. Дело в том, что весной, когда команды встречались в Лиге Европы, фанаты позволили себе немного оторваться. Пиротехника, оскорбительные кричалки – одни нехорошо спели про катастрофу 1958 года, другие про «Хиллсборо» - и оба клуба нарвались на штрафы от УЕФА. Для нынешней Англии, где еще с содроганием вспоминают 1980-е – дело невиданное и возмутительное.

Но первые полчаса «Энфилд» молчал. Наверное, на благовоспитанном «Стэмфорд Бридж» болеют громче. Оживился стадион лишь минуте на 30-й, когда «Ливерпуль» провел едва ли не первую в матче позиционную атаку, завершившуюся ударом Фирмино головой. Оживился, и погнал своих вперед, так что концовку первого тайма «красные», включившие наконец свой фирменный прессинг, провели у чужой штрафной, пусть и не создавая моментов. Первые же полчаса, к удивлению всех, мячом владел «МЮ» и хозяева, видимо, не до конца освоившиеся в новой расстановке, этому не препятствовали. Правда, вылилось это всего лишь в два дальних удара, после которых мяч прилетал в руки Кариусу.

После перерыва все вроде бы встало на свои места: «Ливерпуль» поддушивал гостей фирменным прессингом, нечасто выпуская их со своей половины поля. Вот только толку от этого почти не было. Пару моментов «красные», конечно, создали (первый, к слову, соорудили центральный защитник Матип и опорник Эмре Джан), но де Хеа не дремал.

Так и доиграли. «Ливерпуль» свой статус фаворита не оправдал, а «МЮ» можно даже похвалить. Команда была единым целым, в ее действиях была страсть и желание ни за что не уступить. Такие ничьи порой дороже побед. А там глядишь, и столь любимая Скоулзом идентичность придет.



