Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  ЦСКА (мол)- : -Монако (мол)
Футбол  Байер- : -Тоттенхэм
Футбол  Спортинг- : -Боруссия
Хоккей  Сибирь- : -СКА
Футбол  ЦСКА- : -Монако
Футбол  Реал- : -Легия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шахматы на «Энфилде». «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Шахматы на «Энфилде». «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
Источник: Reuters

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который ожидался с огромным интересом, не вылился в яркое шоу, но наверняка стал весьма поучительным для тренеров и специалистов.

В поисках идентичности

Как всегда бывает перед большим матчем, вокруг него было много разговоров. Как всегда, много говорил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который решил запустить очередную серию «mind games», как их называют в Англии. Или, говоря по-русски, португалец провел очередную психологическую атаку, высказавшись по поводу назначения на эту игру арбитра Энтони Тэйлора.

Но, пожалуй, самыми любопытными были слова Пола Скоулза. Легенда «Юнайтед», который в бытность игроком дал, наверное, не больше пары интервью за карьеру (Акинфеев и Игнашевичпо сравнению с ним ораторы), в последнее время заделался довольно резким экспертом. Например, он два года поливал бывшего главного тренера «МЮ» Луи ван Гала и, наверное, радовался его отставке едва ли не больше всех. Так вот, Скоулз, помимо очередных стенаний по поводу того, что команда «потеряла свою идентичность», заметил одну любопытную вещь.

В первых семи турах в стартовом составе «Юнайтед» выходили 15 футболистов и именно это, по его мнению, является причиной не слишком удачных результатов. В чемпионском сезоне-2004/05 Моуринью выпустил в основе «Челси» 21 игрока, а в сезоне-2014/15, когда «синие» снова взяли титул – 19.

«Моуринью не был тверд в межсезонье. Он так и не определился, кто должен играть. Когда он работал в «Челси», у него было 13-14 футболистов, которые выходили каждую неделю. Он никогда не давал кому-то отдыхать, даже в Кубке лиги. В «Юнайтед» же он все еще продолжает поиск», - сказал Скоулз.

Словно в подтверждении слов заслуженного ветерана Моуринью произвел очередные перестановки, и в основе появился позабытый уже многими Янг, занявший место на левом краю атаки. Другое важное изменение – Погба на месте атакующего хавбека. Впервые в сезоне, до этого француз всегда выходил в центре поля в паре с Феллаини либо Эррерой.

Пошел на масштабные перестановки и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Он даже изменил схему с 4-3-3 на 4-2-3-1, оттянув назад Коутиньо и оставив в запасе Лаллану.

Тишина на «Энфилде»

О чем еще говорили перед матчем, так это о болельщиках. Моуринью даже призвал их вести себя аккуратно и корректно. Дело в том, что весной, когда команды встречались в Лиге Европы, фанаты позволили себе немного оторваться. Пиротехника, оскорбительные кричалки – одни нехорошо спели про катастрофу 1958 года, другие про «Хиллсборо» - и оба клуба нарвались на штрафы от УЕФА. Для нынешней Англии, где еще с содроганием вспоминают 1980-е – дело невиданное и возмутительное.

Но первые полчаса «Энфилд» молчал. Наверное, на благовоспитанном «Стэмфорд Бридж» болеют громче. Оживился стадион лишь минуте на 30-й, когда «Ливерпуль» провел едва ли не первую в матче позиционную атаку, завершившуюся ударом Фирмино головой. Оживился, и погнал своих вперед, так что концовку первого тайма «красные», включившие наконец свой фирменный прессинг, провели у чужой штрафной, пусть и не создавая моментов. Первые же полчаса, к удивлению всех, мячом владел «МЮ» и хозяева, видимо, не до конца освоившиеся в новой расстановке, этому не препятствовали. Правда, вылилось это всего лишь в два дальних удара, после которых мяч прилетал в руки Кариусу.

После перерыва все вроде бы встало на свои места: «Ливерпуль» поддушивал гостей фирменным прессингом, нечасто выпуская их со своей половины поля. Вот только толку от этого почти не было. Пару моментов «красные», конечно, создали (первый, к слову, соорудили центральный защитник Матип и опорник Эмре Джан), но де Хеа не дремал.

Так и доиграли. «Ливерпуль» свой статус фаворита не оправдал, а «МЮ» можно даже похвалить. Команда была единым целым, в ее действиях была страсть и желание ни за что не уступить. Такие ничьи порой дороже побед. А там глядишь, и столь любимая Скоулзом идентичность придет.

Матч

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0

Состав

Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)

Предупреждения:

нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничьюЦентральный матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» завершился нулевой ничьей.«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн«Ливерпуль» сыграет сегодня дома с «Манчестер Юнайтед» в заключительном матче 8-го тура чемпионата Англии.Готов ли ты к дерби «Ливерпуль» - «МЮ»? Тест от «Советского спорта»Готов ли ты к дерби «Ливерпуль» - «МЮ»? Тест от «Советского спорта»Противостояние между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», вероятно, самое непримиримое в Англии.Ахмед Муса: Я не вернусь в ЦСКА, это неправдаФорвард «Лестера» Ахмед Муса прокомментировал информацию о возможности его возвращения в ЦСКА. Он сказал, что это не соответствует действительности.Муса может вернуться в ЦСКАНападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА.«Пенальти – это не только интуиция». Итоги 8-го тура АПЛ«Пенальти – это не только интуиция». Итоги 8-го тура АПЛ«Советский спорт» подводит итоги 8-го тура премьер-лиги, не дожидаясь суперматча на «Энфилде».Клаудио Браво: Стараюсь вникнуть в идеи ГвардиолыКлаудио Браво: Стараюсь вникнуть в идеи ГвардиолыГолкипер «Манчестер Сити», который минувшим летом покинул «Барселону», дал интервью каталонскому изданию Mundo Deportivo.Контрольная для Моуринью. Чем интересен матч «Ливерпуль» – «МЮ»Контрольная для Моуринью. Чем интересен матч «Ливерпуль» – «МЮ»«Советский спорт» предвкушает встречу дня в мировом футболе.«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем Джонстоном«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении соглашения с голкипером Сэмом Джонстоном.АПЛ. 8-й тур. «Мидлсбро» уступил «Уотфорду», «Саутгемптон» обыграл «Бернли» и другие матчиРезультаты матчей восьмого тура чемпионата Англии.«Саутгемптон» обыграл «Бернли»Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Бернли» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Саутгемптона».Жозе Моуринью: В «Манчестер Юнайтед» Руни чувствует уважение, которое заслуживаетГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» поддержал форварда Уэйна Руни, который был освистан болельщиками во время игры за сборную Англии.«Мидлсбро» дома уступил «Уотфорду»Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Мидлсбро» и «Уотфордом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уотфорда».Окслейд-Чемберлен: В конце сезона переосмыслю свое положение в командеПолузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен намекнул, что по окончании сезона может перебраться в другой клуб.Садьо Мане: Клопп хотел меня купить, когда был тренером «Боруссии»Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел его приобрести, когда еще был тренером в «Боруссии».Голландская стена. Кто остановил «Манчестер Сити»Голландская стена. Кто остановил «Манчестер Сити»«Эвертон» стал первой в этом сезоне командой, которую «Манчестер Сити» не смог обыграть на своем поле (1:1).Партнеры по сборной и одноклубники Озила оригинально поздравили его с днем рождения (видео)Партнеры Месута Озила по сборной Германии, «Арсеналу» и мадридскому «Реалу», за который немец ранее выступал, оригинально поздравили полузащитника с 28-летием.Поль Погба: Ибрагимович для меня - как старший братПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своей дружбе с нападающим Златаном Ибрагимовичем.Жозе Моуринью: У «Ливерпуля» хорошая командаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем», который пройдет в рамках восьмого тура чемпионата АнглииЮрген Клопп: Матч с «Ливерпулем» для «Юнайтед» важнее, чем для других командГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоп поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед», который пройдет в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение