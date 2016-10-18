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Лассо для Билла и суперблиц от Захаркина. 5 главных событий игрового дня в КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких моментах прошедшего игрового вечера в КХЛ.

1. Прерванная серия «Ак барса»

Победный марш «Ак Барса» прервался на девятом поединке. Казанцы неожиданно потерпели поражение в Загребе – 2:1.

Удивительно, что мощный «Ак Барс» уже во второй раз в этом сезоне уступает хорватскому клубу. «Медвешчак» вообще ведет себя странно. Вроде болтается внизу таблицы, ни на что всерьез не претендует… Потом вдруг раз – упрется. В команде немало заокеанских «ковбоев». И они словно развлекаются тем, что время от времени «снимают скальпы» с фаворитов КХЛ.

Вот «барсов» обрили уже дважды. А еще от хорватов пострадали СКА и Уфа…

- Это великая победа для нас, - заявил вчера главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер, пряча очередной экспонат в свою личную коллекцию трофеев.

2. Бразильская система Захаркина

Ну что ж тут поделаешь, любит главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин зрелищный атакующий хоккей.

Это ведь, как в боксе, можно исповедовать оборонительную тактику «а ля Кличко». А можно рубится в открытом бою на радость публике, как это делали Холифилд и Тайсон. К чемпионству спортсмены приходят разыми путями.

Поэтому в нынешнем сезоне крупные счета в матчах с участием уфимской команды не редкость. «Салават» может и забить много, и столько же пропустить.

Вот «Амур» в Хабаровске был повержен со счетом 5:4 по буллитам. Но вишенкой на торте стала концовка второго периода, когда за 36 секунд шайба трижды (!!!) побывала в воротах.

И конечно в этом блице успех был на стороне гостей – 2:1. Две свои шайбы «юлаевцы» забросили на последней минуте с промежутком в 19 секунд.

В игре по бразильской системе Захаркину равных нет…

3. Омский бенефис Попова

ЦСКА одержал трудную победу над «Авангардом» - 3:2. При таком счете неважных голов просто нет. Каждая шайба – решающая. У армейцев автором второго гола стал любимец омской публики Александр Попов.

На родной площадке, при своих болельщиков, многие из которых носили и носят свитера с его фамилией, 36-летний нападающий просто не мог не отличиться.

Ведь он верой и правдой служил «Авангарду» в течении 17 лет, еще с прошлого века! Но летом оказался не нужен родному клубу и подписал контракт с ЦСКА.

Кстати, с этой шайбой на счету, Попов с начала сезона набрал уже 13 (6+7) очков. С такой статистикой он был бы сейчас быть лучшим бомбардиром «Авангарда».

4. Охота за головами Даугавиньша

Начиная с прошлого плей-офф, во время которого главный тренер нижегородцев Петерис Скудра сцепился после одного из матчей с финскими игроками, поединки между «Торпедо» и «Йокеритом» стали битвами во всех смыслах.

Практика показывает, что страсти не остыли и в регулярке. И обе команды, как Ланнистеры из «Игры Престолов» исправно платят свои долги.

Причем, в этих противостояниях есть свои жесткие правила. Либо бьешь, либо забиваешь. Совмещать нельзя!

К примеру, в августовском матче на Волге торпедовцы забивали голы (итоговый счет 3:1), а их за это били в голову (матч-штраф схлопотал Расмус Риссанен).

На Балтике ситуация изменилась с точностью до наоборот. Здесь шайбы забрасывал уже «Йокерит». А в роли «охотника за головами» выступил торпедовец Каспарс Даугавиньш, кстати, отличавшийся голом в первой очной ставке.

Матч-штраф был уплачен сполна. Вот только победили хозяева площадки – 4:1.

5. Тревожная победа «Спартака»

Красно-белые одержали уже вторую победу по буллитам кряду – 2:1. На этот раз на выезде – в гостях у рижского «Динамо». Впрочем, вряд ли виктория в серии штрафных бросков над записным аутсайдером сезона добавит бонусов Алексею Ярушкину, исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Германа Титова.

В основное время москвичи в октябре пока так и не одержал ни одной победы. И если в обороне у «гладиаторов» дела постепенно налаживаются, то в атаке дело по-прежнему швах. Одна-две шайбы в игровое время матча. Содержательных действий по-прежнему не видно. Знаменитого спартаковского характера – тоже.


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