Вы все еще не верите в прогресс Кокорина? Итоги 10-го тура премьер-лиги

Sovsport.ru подводит статистические итоги 10-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.

ТТД (эффективность)

1. Андреас Гранквист («Краснодар») – 137 (93%)

2. Маурисио («Спартак») – 136 (93%)

3. Сальваторе Боккетти («Спартак») – 142 (88%)

В номинации для защитников лучшими стали защитники. Почему так происходит? ТТД процентов на 80 состоит из передач. Чем больше команда владеет мячом, тем больше она делает передач. А наибольшее количество передач почти в каждой команде делают защитники и опорные хавбеки. В матче с «Арсеналом» «Краснодар» владел мячом 73% времени. Неудивительно, что в топ-10 сразу шесть игроков этой команды.

Удары (в створ)

1. Павел Нехайчик («Оренбург») – 4 (100%)

2. Сергей Ткачев («Крылья Советов») – 4 (75%)

3. Александр Кокорин («Зенит») – 3 (67%)

Автором первого хет-трика сезона стал не Промес, Смолов, Дзюба или другая звезда. А Нехайчик из клуба-аутсайдера . Только представьте: в одном матче Павел забил столько же голов, сколько весь «Оренбург» в предыдущих девяти встречах. Белорусский полузащитник, в чьей трудовой книжке есть запись из «Динамо», совершил невозможное. Да и точность ударов впечатляет. К примеру, вся «Уфа» ни разу не попала в створ.

Острые передачи (точность)

1. Йоан Молло («Крылья Советов») – 9 (78%)

2. Владимир Быстров («Краснодар») – 8 (75%)

3. Александр Кокорин («Зенит») – 6 (67%)

Ловишь себя на мысли, что самый неожиданный в этой тройке – Кокорин. Но вообще, если оценивать непредвзято, Александр заметно прибавил. В последних матчах он играет полезно, особенно в сравнении с тем, что было на первых порах в «Зените». Мирча Луческу доверяет парню – и вот результат. Хотя для общественного мнения этого мало. Нужна феерия. Такая, чтобы шампанское вновь стало ассоциироваться с праздниками.

Единоборства (выигранные)

1. Доменико Кришито («Зенит») – 32 (56%)

2. Виктор Васин («Уфа») – 20 (90%)

3. Карлос Самбрано («Рубин») – 22 (77%)

Такое количество единоборств – аномалия для флангового защитника. Ничего подобного в этом сезоне еще не было. Объяснение, впрочем, есть. «Урал» атаковал через фланг настырного Чантурии – и Кришито оказался на передовой. С Чантурией он вступил в 15 единоборств (9 выиграл), еще 5 – с Кулаковым, 4 – с Емельяновым, 4 – со Ставпецом. Ну, и еще по мелочи. Итальянец стал лучшим в туре и по отборам мяча – 11 (удачные – 64%).

Обводки (удачные)

1. Бернард Бериша («Анжи») – 11 (73%)

2. Дмитрий Комбаров («Спартак») – 13 (54%)

3. Йоан Молло («Крылья Советов») – 9 (78%)

На примере Комбарова можно понять, как меняются функции игрока в разных амплуа. До матча с «Ростовом» Дмитрий играл на позиции левого защитника. Но в субботу «Спартак» использовал тактику с тремя центральными защитниками и двумя латералями. За Комбаровым остался весь фланг. И вот – лучший результат тура по количеству обводок. Впрочем, по соотношению количества и качества Дмитрий далек от лидерства.

Другие интересные цифры тура:

44 передачи друг другу сделали спартаковцы Боккетти и Комбаров.

19 подборов выиграл Александр Гацкан («Ростов»).

18 передач в штрафную площадь соперника выполнили Дмитрий Стоцкий («Уфа») и Молло.

15 перехватов совершили Васин и Боккетти.

7 фолов на счету Алексея Померко («Оренбург»).

4 сейва совершил вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория.