Утренняя повестка: Де Хеа, Касаткина и советы постороннего

Дарья Касаткина Источник: Reuters

Традиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное, что случилось в мире спорта с вечера понедельника.

По всем прогнозам самую большую на планете зрительскую аудиторию в ночь с понедельника на вторник должен был собрать матч английской футбольной премьер-лиги «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». Но если такая аудитория и собралась у телевизоров к стартовому свистку, то уже к перерыву она непременно должна была усохнуть. А до свистка финального и вовсе прободрствовали не все. Под руководством тренеров с континента два британских суперклуба затеяли увлекательную тактическую борьбу в центре поля и без голов. Самым ярким событием стал сейв Де Хеа после дальнего закрученного удара Коутинью. Кажется, это единственный эпизод игры, который хоть кто-то сможет вспомнить через неделю.

Самое интересное, как водится, случилось на пресс-конференции, где каждый из тренеров заявил, что именно его команда все контролировала и была ближе к победе. Вот здесь – слова Моуринью, а здесь - Клоппа. На дипломатическом языке это называется «стороны выразили удовлетворение ходом процесса переговоров». Наш обозреватель Дмитрий Гирин тоже выразил: по его мнению, это было больше похоже на шахматную партию . И только Пол Скоулз в эфире SkySport высказался с непривычной для нас прямотой: «Это был скучный дерьмовый футбол двух скучных команд». Как оказалось, хотя в Англии и не знают поговорку про «игра была равна, играли два …», но общая мысль им близка.

В странах, где русские пословицы и поговорки хорошо известны, в последние сутки играли в хоккей. КХЛ – лига, которая никогда не спит, и пока «Ак Барс» готовился неожиданно проиграть в Загребе, «Салават» весело соревновался в результативности с «Амуром» в Хабаровске. Как обычно, все самое интересное за игровой день мы собрали в своем отчете.

В Москве стартовал теннисный «Кубок Кремля» – все еще главный турнир в наших широтах. В первый же день на корт вышла новая главная российская надежда – Дарья Касаткина. По воле жребия ей пришлось играть с другой восходящей звездой, Белиндой Бенчич из Швейцарии. Дарья выиграла и пообещала нашему корреспонденту на этом не останавливаться. Мы только за.

Тем временем с каждым днем все мрачнее главный тренер футбольного «Спратака» Массимо Каррера. Неделю назад он размышлял, как играть в атаке без своего первого форварда Промеса, вчера же стало понятно, что в ближайшее время придется обходиться и без второго – Зе Луиша. Наш тактический обозреватель Михаил Борзыкин всем сердцем откликнулся на спартаковскую беду и подготовил свой список советов – что делать Каррере в этой ситуации. Не остался в стороне и Шамиль Тарпищев: он тоже решил высказаться по поводу «Спартака» и Карреры. Если вкратце: глава федерации, прославившейся тем, что она подставила своего лучшего игрока, недоволен игрой клуба, лидирующего в чемпионате.

Сама Мария Шарапова о федерации вслух не говорит ни слова. Удержалась и вчера, когда случайно столкнулась с российским журналистом и согласилась дать экспресс-интервью. Мария корректна и предвкушает возвращение в официальные турниры. Мы тоже предвкушаем.

Возвращается к любимому делу и боксер Владимир Кличко. Его менеджер объявил, что ближайший бой экс-чемпион проведет 10 декабря. Бой состоится в Англии, а значит, весьма вероятно, что соперником Владимира станет олимпийский чемпион Лондона Энтони Джошуа – соперник, который, по мнению экспертов, будет посильнее любого из прежних оппонентов Кличко. И даже если Владимир выиграет, ему скоро придется серьезно подумать над тем, когда завершать свою карьеру. Можно, конечно, как Бернард Хопкинс, объявлять о проведении очередного боя даже в свои 51 год, но среди супертяжей так не принято.

И немного других новостей.

Николай Карполь высказался о том, как нужно тренировать женскую волейбольную сборную. По его авторитетному мнению, спортсменкам нужен опытный педагог, и сразу все наладится. Как именно выглядит опытный педагог, может проверить любой, просто набрав в поисковой строке Гугла или Яндекса фразу «Карполь кричит».

Баскетбольная Евролига оштрафовала «Галатасарай» за поведение фанатов в матче с ЦСКА. Фанаты бросали на площадку монеты, зажигалки и даже дверную ручку. Видимо, именно ручка переполнила чашу терпения лиги.

В Нигерии застрелили футболиста, выступавшего за клуб «Шутинг Стар». А несколько южнее – в ЮАР – на четыре часа выпустили из тюрьмы Оскара Писториуса на похороны бабушки. В ночь с понедельника на вторник такие новости постоянно попадают в топ информационных агентств.