Стоп, а почему отменили гол Малкина в ворота «Колорадо»?! 5 гвоздей НХЛ (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
МАТЧ ДНЯ
«Колорадо» приехал в Питтсбург. Голкипер «лавины» Семен Варламов на разминке о чем-то мило беседовал с форвардом «пингвинов» Евгением Малкиным, но сам не играл. Его команда проводит два матча подряд, и теперь в ворота поставили молодого Пикара – Варламов же сыграет на следующий день в Вашингтоне, где когда-то начинал карьеру в НХЛ.
Также не играл капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который пока восстанавливается после сотрясения мозга. Теперь он чувствует себя лучше и уже близок к возвращению.
Началось все для хозяев очень здорово – они повели 2:0 уже к 10-й минуте. Но потом свой 612-й гол в лиге забил Джером Игинла. А затем Федор Тютин поучаствовал в комбинации, которую мощным щелчком завершил Виеркош.
Российский судья Евгений Ромасько отменил еще один гол «Колорадо» - там была игра ногой. А потом Натан Маккиннон выскочил один в ноль на вратаря, но попал в штангу. Гол защитника «Пенс» Дэйли в большинстве мог переломить ход матча. Но не переломил. Ромасько удалил Малкина за подножку, и капитан Габриель Ландеског с передачи Григоренко в большинстве сравнял счет. А потом забил еще раз в овертайме.
По статистике матч получился равным. Но на деле «Питтсбург» упустил победу, которую мог держать в руках.
МОМЕНТ ДНЯ
Отдельно разберем эпизод при счете 2:2. Вот Евгений Малкин прокатывается за спиной голкипера, вот к нему отлетает шайба – и вот он поражает ворота с острого угла.
Гол? Но тренер «Колорадо» использует свое право на видеопросмотр. И судьи определяют, что в тот момент, когда Малкин прокатывался за Пикаром, он ударил его клюшкой по ловушке, поэтому вратарь потерял координацию. И значит, не мог отразить шайбу, когда Джино наносил бросок.
Радует, как НХЛ подает эти эпизоды. Не просто повторяет все в деталях, но даже приводит выдержки из закона. Вот пункт, вот параграф. Тема закрыта.
ХЕТ-ТРИК ДНЯ
В той школе, где учился Эрик Карлссон, завучем был Майк Грин. Когда-то игрок «Вашингтона» считался лучшим атакующим защитником лиги и шел по графику «очко за матч». Потом навалились травмы, Грин сильно сдал. К тому же подрос другой Карлсон – через одну букву «с», по имени Джон. Ну а Майк Грин перешел в «Детройт», который ночью проводил последний матч открытия на «Джо Луис Арене». Да, «крылья» в следующем сезоне переедут в новый дом. Тепло вспомнили Горди Хоу…
И что же Грин? Он сделал первый хет-трик за 652 матча в НХЛ. И это первый хет-трик защитника «Детройта» с 15 декабря 2010 года, когда еще играл Никлас Лидстрем.
Что интересно, когда Майк забивал первый гол, Томас Ванек деликатно не стал касаться шайбы, добивая ее с ленточки в ворота. Вот как надо уважать партнеров. Ну а третий гол по правилам ИИХФ вообще бы не состоялся, потому что там Гленденинг катался без шлема – прозвучал бы свисток.
ДУБЛЬ ДНЯ
Матч «Рейнджерс» - «Сан-Хосе» прошел без российских игроков (Павел Бучневич остался в запасе у «Нью-Йорка»), но получился как ковбойская перестрелка в салуне – 11 шайб на двоих!
Дубль сделал экстравагантный защитник «акул» Брент Бернс, у которого теперь новый имидж. Вдобавок к бороде, беззубому рту, пестрым костюмам «а-ля дон Черри» и военному рюкзаку, который Бернс носит через плечо, добавился чудовищный лиловый фингал под левым глазом. В субботу ему туда попали клюшкой и чуть не оставили наполовину слепым.
Congrats on 8️⃣0️⃣0️⃣ NHL games, @Burnzie88! pic.twitter.com/uW7ppSNm6l— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) 18 октября 2016 г.
Ну а еще Брент Бернс провел 800 матчей в НХЛ – наши поздравления!
ГЕРОИ ДНЯ
НХЛ объявила трех звезд минувшей недели. Звезду номер один получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, и тут почти нет вопросов. В первых двух матчах он набрал 6 (3+3) очков. И хотя третью игру «нефтяники» провалили – их разгромил «Баффало» - Макдэвид заслужил свою минуту славы. У него фантастическое ускорение. Думаю, он без коньков даже Усэйна Болта мог бы обогнать.
Вторая звезда – форвард «Торонто» Остон Мэттьюз, который в первом матче сезона против «Оттавы» забил 4 гола. Что представляет собой защита «Оттавы» - вы видите по матчу против «Детройта». Но Мэттьюз вписал свое имя в историю, и тут все понятно. Хотя это был «покер престижа» - ведь «Торонто» тот матч проиграл.
Третья звезда – вратарь «Флориды» Роберто Люонго, который в двух поединках отразил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 0,98.
И странно, что забыли о форварде «Бостона» Брэде Маршане – его 5 очков в одном матче, как я и говорил, остались всей лигой незамеченными. Ну да, его ведь не выбирали первым на драфте, его не называют наследником Гретцки и не целуют в глянцевые щечки. Маршан просто делает свою работу.
ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
* Михаил Григоренко (Колорадо)
** Федор Тютин (Колорадо)
*** Алексей Марченко (Детройт)
ЦИТАТА ДНЯ
«У нас в составе были два парня, которые пахали как кони и вывезли на себе всю команду».
Джаред БЕДНАР, главный тренер «Колорадо» о Ландескоге и Маккинноне
Матч
Рейнджерс - Сан-Хосе - 7:4 (1:1, 2:0, 4:3)
Голы:
Стаал (Зукарелло, Степан), 12:06 (1:0). Кутюр (Торнтон, Павелски), 19:02 (1:1 - бол.). Нэш (Макдона, Крейдер), 24:15 (2:1). Крейдер (Раанта, Макдона), 30:21 (3:1 - бол.). Бернс (Павелски, Мартин), 49:13 (3:2). Хэйс (Миллер, Фаст), 52:16 (4:2). Весей (Зукарелло, Степан), 52:37 (5:2). Бернс (Павелски), 53:57 (5:3). Павелски (Бернс, Гертль), 55:31 (5:4). Зукарелло 58:24 (6:4 - п.в.). Грабнер 59:53 (7:4 - п.в.).
Место и дата
18 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Питтсбург - Колорадо - 3:4 О.Т. (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Кессел (Летанг, Бонино), 8:57 (1:0 - бол.). Каллен (Куниц, Шири), 9:33 (2:0). Игинла (Бэрри, Маккиннон), 16:27 (2:1 - бол.). Виркош (Тютин, Бурк Р.), 17:50 (2:2). Дэйли (Каллен, Шульц), 49:12 (3:2 - бол.). Ландеског (Джонсон, Григоренко), 53:28 (3:3 - бол.). Ландеског (Джонсон, Маккиннон), 60:22 (3:4).
Место и дата
18 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Детройт - Оттава - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Грин (Ванек, Нюквист), 11:43 (1:0). Хелм (Зеттерберг, Оуллет), 14:15 (2:0). Грин (Ванек, Татар), 17:17 (3:0 - бол.). Дзингел (Карлссон), 28:51 (3:1 - мен.). Грин (Шихэн, Гленденинг), 53:24 (4:1). Хелм (Ванек), 57:04 (5:1).
Место и дата
18 октября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция