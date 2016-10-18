Стоп, а почему отменили гол Малкина в ворота «Колорадо»?! 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





«Колорадо» приехал в Питтсбург. Голкипер «лавины» Семен Варламов на разминке о чем-то мило беседовал с форвардом «пингвинов» Евгением Малкиным, но сам не играл. Его команда проводит два матча подряд, и теперь в ворота поставили молодого Пикара – Варламов же сыграет на следующий день в Вашингтоне, где когда-то начинал карьеру в НХЛ.

Также не играл капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который пока восстанавливается после сотрясения мозга. Теперь он чувствует себя лучше и уже близок к возвращению.

Началось все для хозяев очень здорово – они повели 2:0 уже к 10-й минуте. Но потом свой 612-й гол в лиге забил Джером Игинла. А затем Федор Тютин поучаствовал в комбинации, которую мощным щелчком завершил Виеркош.

Российский судья Евгений Ромасько отменил еще один гол «Колорадо» - там была игра ногой. А потом Натан Маккиннон выскочил один в ноль на вратаря, но попал в штангу. Гол защитника «Пенс» Дэйли в большинстве мог переломить ход матча. Но не переломил. Ромасько удалил Малкина за подножку, и капитан Габриель Ландеског с передачи Григоренко в большинстве сравнял счет. А потом забил еще раз в овертайме.

По статистике матч получился равным. Но на деле «Питтсбург» упустил победу, которую мог держать в руках.

МОМЕНТ ДНЯ





Отдельно разберем эпизод при счете 2:2. Вот Евгений Малкин прокатывается за спиной голкипера, вот к нему отлетает шайба – и вот он поражает ворота с острого угла.

Гол? Но тренер «Колорадо» использует свое право на видеопросмотр. И судьи определяют, что в тот момент, когда Малкин прокатывался за Пикаром, он ударил его клюшкой по ловушке, поэтому вратарь потерял координацию. И значит, не мог отразить шайбу, когда Джино наносил бросок.

Радует, как НХЛ подает эти эпизоды. Не просто повторяет все в деталях, но даже приводит выдержки из закона. Вот пункт, вот параграф. Тема закрыта.

ХЕТ-ТРИК ДНЯ





В той школе, где учился Эрик Карлссон, завучем был Майк Грин. Когда-то игрок «Вашингтона» считался лучшим атакующим защитником лиги и шел по графику «очко за матч». Потом навалились травмы, Грин сильно сдал. К тому же подрос другой Карлсон – через одну букву «с», по имени Джон. Ну а Майк Грин перешел в «Детройт», который ночью проводил последний матч открытия на «Джо Луис Арене». Да, «крылья» в следующем сезоне переедут в новый дом. Тепло вспомнили Горди Хоу…





И что же Грин? Он сделал первый хет-трик за 652 матча в НХЛ. И это первый хет-трик защитника «Детройта» с 15 декабря 2010 года, когда еще играл Никлас Лидстрем.

Что интересно, когда Майк забивал первый гол, Томас Ванек деликатно не стал касаться шайбы, добивая ее с ленточки в ворота. Вот как надо уважать партнеров. Ну а третий гол по правилам ИИХФ вообще бы не состоялся, потому что там Гленденинг катался без шлема – прозвучал бы свисток.

ДУБЛЬ ДНЯ





Матч «Рейнджерс» - «Сан-Хосе» прошел без российских игроков (Павел Бучневич остался в запасе у «Нью-Йорка»), но получился как ковбойская перестрелка в салуне – 11 шайб на двоих!

Дубль сделал экстравагантный защитник «акул» Брент Бернс, у которого теперь новый имидж. Вдобавок к бороде, беззубому рту, пестрым костюмам «а-ля дон Черри» и военному рюкзаку, который Бернс носит через плечо, добавился чудовищный лиловый фингал под левым глазом. В субботу ему туда попали клюшкой и чуть не оставили наполовину слепым.

Ну а еще Брент Бернс провел 800 матчей в НХЛ – наши поздравления!

ГЕРОИ ДНЯ

НХЛ объявила трех звезд минувшей недели. Звезду номер один получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, и тут почти нет вопросов. В первых двух матчах он набрал 6 (3+3) очков. И хотя третью игру «нефтяники» провалили – их разгромил «Баффало» - Макдэвид заслужил свою минуту славы. У него фантастическое ускорение. Думаю, он без коньков даже Усэйна Болта мог бы обогнать.

Вторая звезда – форвард «Торонто» Остон Мэттьюз, который в первом матче сезона против «Оттавы» забил 4 гола. Что представляет собой защита «Оттавы» - вы видите по матчу против «Детройта». Но Мэттьюз вписал свое имя в историю, и тут все понятно. Хотя это был «покер престижа» - ведь «Торонто» тот матч проиграл.

Третья звезда – вратарь «Флориды» Роберто Люонго, который в двух поединках отразил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 0,98.

И странно, что забыли о форварде «Бостона» Брэде Маршане – его 5 очков в одном матче, как я и говорил, остались всей лигой незамеченными. Ну да, его ведь не выбирали первым на драфте, его не называют наследником Гретцки и не целуют в глянцевые щечки. Маршан просто делает свою работу.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

* Михаил Григоренко (Колорадо)

** Федор Тютин (Колорадо)

*** Алексей Марченко (Детройт)

ЦИТАТА ДНЯ

«У нас в составе были два парня, которые пахали как кони и вывезли на себе всю команду».

Джаред БЕДНАР, главный тренер «Колорадо» о Ландескоге и Маккинноне