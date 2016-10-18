Возвращение Сона и голевая охота Роналду. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов

Игра «Спортинга» и дортмундской «Боруссии» за второе место, возвращение Сон Хын Мина в родные места и очередной выход Криштиану Роналду на голевую охоту – «Советский спорт» представляет матчи дня в Лиге чемпионов.

Группа E

«Байер» - «Тоттенхэм»

Леверкузен. Стадион «Бай Арена». 21.45 (мск).

Судья: Д. Чакыр (Турция).

ТВ: «Матч Футбол 1», 21.30 (мск).

Главная интрига встречи «Байер» - «Тоттенхэм» – возвращение на «Бай Арену» полузащитника Сон Хын Мина. В свое время кореец во всех официальных турнирах забил за «Байер» 29 голов в 87 встречах. Во вторник Сон должен повести «Тоттенхэм» за собой, ведь в игре с «Вест Бромвичем» (1:1) в выходные главный тренер Маурисио Покеттино дал ему отдохнуть, выпустив только на замену. Именно Сон является лидером «шпор» в этом сезоне – в семи матчах кореец забил пять голов. Количество игр не должно смущать – старт футбольного года он пропустил из-за участия в Олимпиаде. В сентябре Сона признали игроком месяца в АПЛ.

«Тоттенхэму» важно хорошо играть в атаке, ведь надежность обороны под угрозой. В матче с «Байером» может не принять участия центральный защитник Тоби Алдервейрелд. В выходные он получил болезненный удар по ноге и был заменен. О том, насколько он важен для «Тоттенхэма», говорит количество проведенных им в чемпионате Англии на поле минут – 690 из 720. Больше сыграл только его партнер по линии обороны Ян Фертонген – 720. Благодаря уверенной игре бельгийского дуэта оборона «шпор» является самой надежной в АПЛ – всего четыре пропущенных мяча.

Матч Байер - Тоттенхэм Место и дата 18 октября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция

Группа F

«Спортинг» - «Боруссия» (Дортмунд)

Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе». 21.45 (мск).

Судья: Д. Скомина (Словения).

ТВ: «Матч Игра», 21.30 (мск).

«Реал» - «Легия»

Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 21.45 (мск).

Судья: Р. Букке (Франция).

ТВ: «Матч Арена», 21.30 (мск).

Матч дня в группе F – встреча «Спортинга» и «Боруссии». Эти команды должны разыграть вторую путевку в плей-офф. Первую с высокой долей вероятности возьмет «Реал», а «Легия» выглядит явным аутсайдером квартета.

Шансы сыграть удачно в двухматчевом противостоянии у «Спортинга» есть – «Боруссия» нынче не в форме. Последний раз она побеждала аж 23 сентября – со счетом 3:1 удалось обыграть «Фрайбург». С тех пор – как отрезало. Главное объяснение – волна травм. В лазарете находятся сразу одиннадцать игроков! Главный тренер Томас Тухель не может рассчитывать на защитников Папастатопулоса, Суботича, Геррейру, Шмельцера, Пищека, Дурма, полузащитников Бендера, Ройса и Кастро, форвардов Шюррле и Рамоса. Это перечисление похоже на список трансферных целей хорошего европейского клуба!

Главный вопрос матча «Реал» - «Легия» - сколько голов забьет королевский клуб? Польская команда в этой Лиге чемпионов уже пропустила восемь мячей – шесть от «Боруссии» и два от «Спортинга». Хороший шанс для Криштиану Роналду увеличить свой бомбардирский счет в главном турнире Старого Света. Сейчас на счету португальца 95 голов за всю историю выступления в Лиге чемпионов. Заодно он может оторваться от Лео Месси – у аргентинца 86 мячей.

Группа G

«Лестер» - «Копенгаген»

Лестер. Стадион «Кинг Пауэр». 21.45 (мск).

Судья: Н. Риццоли (Италия).

ТВ: «Матч Футбол 2», 23.45 (мск).

«Брюгге» - «Порту»

Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 21.45 (мск).

Судья: П. Тальявенто (Италия).

ТВ: «Матч Футбол 3», 23.50 (мск).

Матч с «Копенгагеном», несмотря на то, что игра пройдет в Англии, обещает стать настоящим испытанием для «Лестера» - «лисы» слабо действуют в позиционном нападении. Из четырех мячей в Лиге чемпионов лишь один они забили таким образом, в то время как три стали следствием стандартных положений (пенальти, штрафной, аут). При этом много «стандартов» «Лестер» зарабатывает в контратаках - мячом в Лиге чемпионов он владеет всего 42% времени в среднем за матч. Поэтому сопернику нужно в первую очередь сыграть внимательно. «Копенгаген» Стале Сольбаккена уже показал, что умеет так действовать. Поэтому много голов в этом матче ждать не стоит.

Для «Брюгге» и «Порту» третий тур – момент истины. У бельгийцев пока очков нет, у португальцев немногим больше – одно. Хоть «Брюгге» и играет дома с нестабильным «Порту», главный тренер хозяев Мишель Прюдомм выразил восхищение своим соперником: «Они регулярно покупают и продают игроков, но при этом всегда показывают качественную игру!»

Матч Брюгге - Порту Место и дата 18 октября 21:45, Ян Брейдель, Онлайн-трансляция

Группа H

«Лион» - «Ювентус»

Лион. Стадион «Стад де Люмьер». 21.45 (мск).

Судья: Ш. Марчиняк (Польша).

ТВ: «Матч Футбол 2», 21.30 (мск).

«Динамо» (Загреб) - «Севилья»

Загреб. Стадион «Максимир». 21.45 (мск).

Судья: М. Оливер (Англия).

ТВ: «Матч Арена», 23.45 (мск).

«Лиону» не повезло – ему предстоит сразиться с разозленным «Ювентусом». В выходные «Старая синьора» в чемпионате Италии справилась с «Удинезе», но при этом все же пропустила - 2:1. А когда такое происходит, следующую игру черно-белые проводят на пределе концентрации. О том, что с внимательностью проблем у итальянской команды быть не должно, говорит и ожидающееся возвращение в стартовый состав ряда ведущих игроков. Даже в заявку на игру с «Удинезе» не попал защитник Даниэл Алвес – ему был предоставлен отдых после визита в сборную Бразилии. Также возможность перевести дух получили полузащитники Пьянич и Хедира – они всю игру просидели в запасе. Защитник Бонуччи и нападающий Игуаин на поле вышли, но уже ближе к концу матча.

После матча с «Удинезе» главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри дал понять, что ждет самостоятельности от игроков: «Я хочу, чтобы команда меняла схему в зависимости от действий соперника. Если игроки смогут это сделать без моих подсказок, то это будет значить, что они созрели для того, чтобы вести команду к победам». В матче против «Удинезе» чемпион Италии использовал две схемы – 4-4-2 и 3-5-2. Переключателем стал Эвра – в одном случае он был крайним защитником, а в другом - центральным.

Матч Лион - Ювентус Место и дата 18 октября 21:45, Жерлан, Текстовая трансляция

Первые очки в Лиге чемпионов попробует набрать загребское «Динамо» - в гости к нему пожалует «Севилья». Пока хорваты проиграли «Лиону» и «Ювентусу» с общим счетом 0:7. Но с тех пор много воды утекло. В частности, в «Динамо» новые главный тренер и основной вратарь. Сменивший Златко Краньчара на посту тренера команды Ивайло Петкович место в воротах доверяет 21-летний Ливаковичу, а не 18-летнему Шемперу. В чемпионате Хорватии Ливакович уже сыграл два матча, голов не пропустив. Встреча против «Севильи» может стать его дебютом в Лиге чемпионов. Уверенность в себе – то, что отличает голкипера: «Я мечтаю сыграть в этом турнире. Считаю, у нас есть шансы выступить удачно».