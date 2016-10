Где и когда смотреть EPICENTER: Moscow. Гид по турниру

В этом материале мы рассказываем о групповом этапе турнира EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive.



Событие пройдет в Москве с 17 по 23 октября, полуфиналы и гранд-финал запланированы на 22-23 октября в спортивно-развлекательном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец».

Групповой этап

Группа A: G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, Natus Vincere, Dignitas.

Группа B: Virtus.Pro, SK Gaming, Fnatic, Hellraisers.

Матчи группового этапа пройдут в формате до двух побед. Команды, занявшие первые места в группе, проходят в стадию полуфиналов сетки плей-офф, а коллективы, занявшие 2 и 3 место, будут играть четвертьфинальные матчи. Занявшие последние место в группе покинут турнир после окончания группового этапа. Решающие матчи турнира пройдут 22-23 октября на арене «ВТБ Ледовый Дворец».



Расписание матчей

Понедельник, 17 октября:

13:00 — Virtus.Pro vs. SK Gaming - 2:0 (16:9 de_mirage, 16:12 de_cobble)

16:00 — Na’Vi vs. Dignitas - 1:1 (6:16 de_mirage, 16:9 de_nuke)

19:00 — Fnatic vs. Hellraisers - 1:1 (13:16 de_cache, 16:10 de_overpass)

22:00 — G2 Esports vs. NiP- 1:1 (11:16 de_cobble, 16:9 de_cache)



Вторник, 18 октября:

11:00 — Virtus.Pro vs. HellRaisers

14:00 — NiP vs. Dignitas

16:00 — Na’Vi vs. G2 Esports

20:00 — SK Gaming vs. Fnatic

Среда, 19 октября:

11:00 — G2 Esports vs. Dignitas

14:00 — SK Gaming vs. HellRaisers

16:00 — Na’Vi vs. NiP

20:00 — Virtus.Pro vs. Fnatic

Призовой фонд турнира в 500 000 долларов:

1 место — 250 000 долларов

2 место — 100 000 долларов

3-4 место — 40 000 долларов

5-8 место — 15 000 долларов