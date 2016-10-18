Где и когда смотреть EPICENTER: Moscow. Гид по турниру
В этом материале мы рассказываем о групповом этапе турнира EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive.
Событие пройдет в Москве с 17 по 23 октября, полуфиналы и гранд-финал запланированы на 22-23 октября в спортивно-развлекательном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец».
Групповой этап
Группа A: G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, Natus Vincere, Dignitas.
Группа B: Virtus.Pro, SK Gaming, Fnatic, Hellraisers.
Матчи группового этапа
пройдут в формате до двух побед. Команды,
занявшие первые места в группе, проходят
в стадию полуфиналов сетки плей-офф, а
коллективы, занявшие 2 и 3 место, будут
играть четвертьфинальные матчи. Занявшие
последние место в группе покинут турнир
после окончания группового этапа. Решающие матчи турнира пройдут 22-23 октября на арене «ВТБ Ледовый Дворец».
Расписание матчей
Понедельник, 17 октября:
13:00 —
Virtus.Pro vs.
SK Gaming - 2:0
(16:9 de_mirage,
16:12 de_cobble)
16:00 — Na’Vi vs. Dignitas - 1:1 (6:16 de_mirage, 16:9 de_nuke)
19:00 — Fnatic vs. Hellraisers - 1:1 (13:16 de_cache, 16:10 de_overpass)
22:00 — G2 Esports vs. NiP- 1:1 (11:16 de_cobble, 16:9 de_cache)
Вторник, 18 октября:
11:00 —
Virtus.Pro vs. HellRaisers
14:00 — NiP vs. Dignitas
16:00 — Na’Vi vs. G2 Esports
20:00 — SK Gaming vs. Fnatic
Среда, 19 октября:
11:00 —
G2 Esports vs. Dignitas
14:00 — SK Gaming vs. HellRaisers
16:00 — Na’Vi vs. NiP
20:00 — Virtus.Pro vs. Fnatic
Трансляция:
Смотрите прямую трансляцию csruhub на www.twitch.tv
Призовой фонд турнира в 500 000 долларов:
1 место — 250 000 долларов
2 место — 100 000 долларов
3-4 место — 40 000 долларов
5-8 место — 15 000 долларов