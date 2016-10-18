«Сейчас он у меня попляшет». Разбор матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

«Советский спорт» внимательно разобрал матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» и объясняет, почему ничья - самый справедливый его итог.

МОУРИНЬЮ: ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Вы заметили, как главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рванул в раздевалку, когда прозвучал свисток на перерыв? По дороге в подтрибунное помещение он обогнал своего визави Жозе Моуринью, как автомобиль премиум-класса опережает «Жигули» – только пятки сверкали! Да, это не первый подобный трюк немца. Но сейчас его вмешательство в игру было особенно необходимым – «Манчестер Юнайтед» в первом тайме не давал играть «Ливерпулю».

1. Ставка на прессинг

Моуринью придумал гениальный план нейтрализации прессинга «Ливерпуля». Португалец решил, что «красных» просто не нужно подпускать к своим воротам. Ведь если «Ливерпуль» не будет доходить до штрафной «Манчестер Юнайтед», то не будет там терять мяч. В таком случае не будет и вступать в отбор близко к чужим воротам, что умеет делать лучше всех в Англии. Таким образом, Особенный сыграл на опережение!

Чтобы «Ливерпуль» не дошел до его ворот, «Манчестер Юнайтед» принялся атаковать с первых минут, а при потере мяча прессинговал соперника на чужой половине поля. В этом сезоне «красные дьяволы» так играют редко. Но тем неожиданней это было для соперника. Главной целью Моуринью было не дать развернуться «красным» в середине поля. Поэтому его команда при обороне использовала схему 4-4-2 и перекрывала адресаты для передач в центре, откуда «Ливерпуль» любит начинать атаки. Замысел работал – за тайм команда Клоппа смогла лишь дважды пробить по чужим воротам! Во втором тайме этот показатель удалось улучшить – семь ударов.

2. Погба в главной роли

Чтобы реализовать свой план, Моуринью выпустил Погба не в опорную зону, а, по сути, в линию атаки – француз играл рядом с Ибрагимовичем. Вместе они создавали давление на защитников. Погба хорошо читает игру. И он вынослив. У Моуринью нет игрока лучше, который мог бы оказывать давление на соперников. О том, что у Погба получалось вынуждать оппонентов ошибаться, говорят действия начинавших атаки «Ливерпуля» центральных защитников Матипа и Ловрена, а также полузащитника Хендерсона – до перерыва на троих они вынуждены были сделать 17 длинных передач, точными из которых оказались лишь шесть.

Погба приближается к Ловрену, перекрывая центр поля. Скриншот: «Матч Футбол 1».

Погба должен был играть ближе к атаке и по другой причине – Моуринью понимал, что «Ливерпуль» все равно будет вести позиционное наступление. И футболисты «МЮ» не стеснялись использовать длинные передачи, ведь впереди была уже не одна башня – Ибрагимович, а две. Показательный момент случился в середине первого тайма – как только защитник «Юнайтед» Байи увидел летящего на него Фирмино, тут же запустил мяч в сторону Погба. И тот передачу принял. Всего же за матч француз выиграл 7 верховых единоборств из 11.

РЕАКЦИЯ КЛОППА

«Жозе решил поиграть со мной в прессинг? Ну, сейчас он у меня попляшет», - мог подумать Клопп, убегая на перерыв. Он уже знал, что делать.

1. Использование прессинга «МЮ» в своих интересах

Самым простым решением было бы упростить игру. Но не для Клоппа и не для чемпионата Англии. Он захотел ускорить игру и измотать соперника.

Начиналось это с вратаря. Даже когда футболисты «МЮ» подходили к его штрафной при ударе от ворот, Кариус должен был вводить мяч в игре короткой передачей, как и в первом тайме. Пас он делал кому-то из уже обозначенной тройки – Матип, Ловрен, Хендерсон. Только теперь Хендерсон опускался ближе к своим воротам – во втором тайме он сделал пять передач, находясь между линией ворот и границей штрафной площади, тогда как в первом - лишь одну. Если не получалось разыграть мяч накоротке, следовал длинный пас вперед.

Скриншот: «Матч Футбол 1».

Ничего вроде бы не изменилось – выход в атаку опять часто шел через длинную передачу. Но делая три-четыре коротких паса у своих ворот, «Ливерпуль» заставлял игроков «МЮ» тратить силы. А мы уже отмечали, что команда Моуринью не привыкла играть таким образом. То ли дело коллектив Клоппа – в межсезонье он заложил для такой активной игры прекрасный фундамент: проводил трехразовые тренировки, пригласил себе на помощь двух специалистов по физподготовке из Германии. «Красные дьяволы» начали уставать. В районе часа игры телевизионщики дали любопытную статистику: хозяева пробежали больше гостей на шесть километров – 76 против 70. С каждой минутой они выглядели все предпочтительнее и приближались к голу. Продолжайся матч еще какое-то время, «Ливерпуль», вероятно, все же сумел бы забить.

2. Коррективы в игре Ловрена и Матипа

По данным WhoScored.com, в первом тайме точность передач Матипа и Ловрена составила 85%. А во втором оба свой показатель улучшили. У первого он составил 88%, у второго – 87%.

Есть основания полагать, что Клопп в перерыве разобрал прессинг «МЮ». Смысл давления Ибрагимовича и Погба на защитников был не в том, чтобы отобрать мяч, а в том, чтобы вынудить их ошибиться – поторопиться сделать передачу, отдать длинный пас вперед. Клопп мог велеть своим защитникам играть длинно только в экстренных случаях.

Показательный момент - удар Эмре Джана из штрафной площади. Вывел его на удар Матип! Перед этим он продвинулся с мячом к воротам, не встретив никакого сопротивления.

Скриншот: «Матч Футбол 1».

3. Давление на фланг Валенсии

Во втором тайме «Ливерпуль» стал много атаковать левым флангом. В эту зону часто смещался вышедший на замену Лаллана. Приходил сюда с другого фланга и Мане. В общей сложности на левый край пришлись 38% атак «Ливерпуля», тогда как на правый – 29%.

Думая об атаке, Клопп не забывал об обороне. Суть его игры – отбор мяча там, где он потерян – предполагает насыщение зоны, где этот отбор будет происходить, еще при атаке. И здесь правый фланг «МЮ», на котором играл Валенсия, казался слабым звеном. Во-первых, эквадорец хуже, чем действовавший на противоположном краю Блинд начинает атаки длинными передачами. Во-вторых, перед ними были разные партнеры в полузащите. Ближе к Валенсии дейстовал Эррера, тогда как к Блинду – Феллаини, который мастерски играет накоротке: точность его передач составила 90%. Давить на такое сочетание футболистов не было смысла.

Насыщение «Ливерпулем» левого фланга. Скриншот: «Матч Футбол 1».

В итоге из восьми попыток отобрать мяч во втором тайме шесть пришлись на левый фланг. И все шесть раз «красным» удалось сорвать атаку соперника – два раза отборами мяча, четыре раза – фолами.

В итоге своими решениями Клопп разрушил игру «Манчестер Юнайтед» - во втором тайме гости атаковали мало и моментов не создали. Ничья – закономерный итог схватки одних из лучших тактиков современного футбола.