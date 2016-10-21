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Семь чудес. Рейтинг лучших стадионов России

Сергей Кузовенко
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии

За последние пять лет в России появилось семь высококлассных стадионов, еще несколько откроются в следующем году. «ССФ» наблюдает за тем, как Россия становится все более футбольной страной.

 У кого стадион лучше? Вопрос сродни детскому «Кто сильнее – кит или слон?» Каждый клуб, его игроки, тренеры, хозяева и болельщики гордятся своей ареной. И правильно гордятся: любой из стадионов, появившихся за последние годы в России, радует глаз архитектурными достоинствами, а главное – делает футбол привлекательнее и для тех, кто в него играет, и для тех, кто его смотрит. А лучше всего и футболисту, и болельщику, конечно, на своей арене – она же родная.

У кого стадион дороже? Затраты на строительство всех арен известны – во всяком случае официальная версия, которой мы и будем придерживаться. Но размеры и вместимость у каждого свои. Остается исходить из принятого во всем мире показателя – средней стоимости одного посадочного места. На нее и опирается наш первый рейтинг, хотя полностью объективной такую оценку назвать тоже нельзя – ну, хотя бы потому, например, что арена в Каспийске, самая бюджетная из семи, строилась на базе уже существовавшего стадиона «Хазар», а в Краснодаре работы велись с нуля, на голом месте.

У кого на стадион больше ходят? На этот вопрос отвечает второй наш рейтинг, и здесь все проще: количество зрителей, пришедших на трибуны, заносится в протокол – остается подсчитать заполняемость арены в процентах к ее вместимости.

1. «АНЖИ-АРЕНА» (КАСПИЙСК) – 38 709 рублей (Стоимость одного посадочного места)

Источник: Информационное Агенство России ТАСС

Домашний стадион «Анжи»

Что было на месте стадиона: стадион «Хазар», открытый в 2003 году
Заложен: 2001
Открыт после реконструкции: 1 марта 2013
Площадь участка: 2,5 га
Общая площадь стадиона: 38 000 кв.м
Первый официальный матч: 17 марта 2013 года. Чемпионат России. «Анжи» – «Крылья Советов» – 1:1
Стоимость реконструкции: 1,2 млрд рублей
Вместимость: 31 000
Кубок конфедераций/ЧМ-2018: задействован не будет

Гус ХИДДИНК, главный тренер «Анжи» в 2012–2013 годах:

«Анжи-Арена» заслуживает пятерки с плюсом! Как, впрочем, и вся здешняя инфраструктура, включая детско-юношескую академию «Анжи» и ее поля. В расчетах все было учтено таким образом, чтобы максимально снизить эффект ветрености на стадионе. При этом арена расположена в непосредственной близости от Каспийского моря».

2. «АХМАТ-АРЕНА» (ГРОЗНЫЙ) – 196 097 рублей

Источник: РИА «Новости»

Домашний стадион «Терека»

Что было на месте стадиона: пустырь
Заложен: 2006
Открыт: 11 мая 2011 года
Площадь участка: 17 га
Общая площадь стадиона: 40 350 кв.м
Первый официальный матч: 20 мая 2011 года. Чемпионат России. «Терек» – «Анжи» – 1:0
Стоимость постройки: 6 млрд рублей
Вместимость: 30 597
Кубок конфедераций/ЧМ-2018: будет использован в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира

Мартин ЙИРАНЕК, защитник «Терека» в 2011–2013 годах:

«Грозный – город красивый и очень-очень чистый. Ну и стадион, конечно, впечатляет. Мне кажется, «Ахмат-Арена» – лучшее место в России для игры в футбол».

3. «КАЗАНЬ АРЕНА» (КАЗАНЬ) – 319 255 рублей

Источник: Информационное Агенство России ТАСС

Домашний стадион «Рубина»

Что было на месте стадиона: пустырь
Заложен: 5 мая 2010
Открыт: 14 июня 2013
Площадь участка: 32 га
Общая площадь стадиона: 66 500 кв.м
Первый официальный матч: 17 августа 2014 года. Чемпионат России. «Рубин» – «Локомотив» – 1:1
Стоимость постройки: 14,4 млрд рублей
Вместимость: 45 105
Кубок конфедераций/ЧМ-2018: примет четыре матча Кубка конфедераций и шесть игр ЧМ-2018

Магомед ОЗДОЕВ, полузащитник «Рубина» и сборной России:

«Лучший стадион, который я видел за всю свою жизнь».

4. «ОТКРЫТИЕ АРЕНА» (МОСКВА) – 322 222 рубля

Источник: Информационное Агенство России ТАСС

Домашний стадион «Спартака»

Что было на месте стадиона: Тушинский аэродром
Заложен: 2007
Открыт: 5 сентября 2014 года
Площадь участка: 28,2 га
Общая площадь стадиона: 53 758 кв.м
Первый официальный матч: 14 сентября 2014 года. Чемпионат России. «Спартак» – «Торпедо» – 3:1
Стоимость постройки: 14,5 млрд рублей
Вместимость: 45 000
Кубок конфедераций/ЧМ-2018: примет четыре матча Кубка конфедераций (включая матч за третье место) и пять игр чемпионата мира (в том числе игру 1/8 финала).

Николас ЛОМБЕРТС, защитник «Зенита» и сборной Бельгии:

«Сейчас «Открытие Арена» – лучший стадион в России, но уверен, что такая ситуация сохранится только на год и стадион «Зенита» будет лучше. А в целом играть здесь, конечно, совсем не то, что, скажем, в Туле. Как будто разные турниры и совершенно другая атмосфера»

5. «КРАСНОДАР» (КРАСНОДАР) – 583 243 рубля

Источник: Sovsport.ru

Домашний стадион ФК «Краснодар»

Что было на месте стадиона: пустырь
Заложен: апрель 2013
Открыт: 12 сентября 2016
Площадь участка: 7,9 га
Общая площадь стадиона: 82 199 кв.м
Первый официальный матч: 9 октября 2016 года. Товарищеский матч. Россия – Коста-Рика – 3:4.
Стоимость постройки: 20 млрд рублей
Вместимость: 34 291
Кубок конфедераций/ЧМ-2018: задействован не будет

Артем ДЗЮБА, нападающий «Зенита» и сборной России:

«Это лучший стадион в России. Хотя и открылась новая арена у ЦСКА, «Казань-Арена» хорошая, спартаковский стадион неплохой, но у «Краснодара» – номер один. Если со стороны он выглядит не так шикарно, то внутри самый продуманный и самый красивый. Этот медиаэкран, цвета внутри чаши, атмосфера…»

6. «АРЕНА ЦСКА» (МОСКВА) – 583 300 рублей

Источник: Sovsport.ru

Домашний стадион ЦСКА

Что было на месте стадиона: стадион «Песчаное» имени Григория Федотова.
Заложен: 19 мая 2007
Открыт: 23 августа 2016
Площадь участка: 8,7 гектара
Общая площадь стадиона: 78 000 кв.м
Первый официальный матч: 10 сентября 2016 года. Чемпионат России. ЦСКА – «Терек» – 3:0
Стоимость постройки: 17,5 млрд рублей
Вместимость: 30 000
Кубок конфедераций/ЧМ-2018: будет использован в качестве тренировочной площадки для одной из команд–участниц чемпионата мира

Алан ДЗАГОЕВ, полузащитник ЦСКА и сборной России:

«Очень рад, что у нашей команды появился свой стадион! Во время первой игры болельщики создали нам великолепную атмосферу, мы слышали их каждую секунду, проведенную на поле. У новой арены отличный газон, на ней хочется играть красиво, забивать голы, побеждать, доставлять огромное удовольствие трибунам».

7. «ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН «ФИШТ» (СОЧИ) – 725 000 рублей

Источник: Sovsport.ru

Что было на месте стадиона: поселок Марлинский в Имеретинской низменности
Заложен: 2007
Открыт: 14 декабря 2013
Площадь участка: 16,6 гектара
Общая площадь стадиона: 128 480 кв.м
Первый официальный матч: нет
Стоимость постройки: 29 млрд рублей
Вместимость: 40 000
Кубок конфедераций/ЧМ-2018: примет четыре матча Кубка конфедераций и шесть – чемпионата мира (в том числе две игры плей-офф)

Виталий МУТКО, президент РФС:

«В марте хотели бы открыть сочинский стадион игрой сборной. Открытие должно быть, по-моему, 24 марта. Есть у нас кандидат на эту тренировочную игру».

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